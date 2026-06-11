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Alphonso Davies Canada GFXGetty/GOAL

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Alphonso Davies adalah legenda sepak bola Kanada - namun perjalanan yang diwarnai cedera menuju Piala Dunia 2026 membuat pemain sayap cepat Bayern Munich ini harus berjuang keras agar tidak melewatkan momen yang menentukan kariernya

Analysis
Canada
A. Davies
World Cup
FEATURES
Canada vs Qatar

Ada sebuah kelompok pelari yang berlari-lari kecil melintasi jalan-jalan Toronto pada malam hari Senin, memenuhi trotoar dengan kerumunan yang membludak, terutama saat suhu musim panas mulai terasa di kota ini. Pada suatu malam baru-baru ini, kelompok tersebut melintas di depan Toronto Stadium, yang dihiasi dengan logo Piala Dunia FIFA dan siap menjadi tuan rumah enam pertandingan selama turnamen 2026.

Malam ini dipenuhi dengan seragam sepak bola; banyak pelari mengenakan jersey Kanada bertuliskan 'Davies 19' di bagian punggung. Seorang pria membungkuk dan bertanya kepada pelari lain apakah dia penggemar sepak bola—jawabannya kurang antusias, namun mengungkap kenyataan pahit: "Saya tidak menyukai sepak bola, tapi saya tahu Alphonso Davies." 

Pada hari Jumat, hanya beberapa ratus meter dari tempat kelompok itu berfoto awal pekan ini, tim nasional pria Kanada akan memulai Piala Dunia 2026 di kandang sendiri melawan Bosnia dan Herzegovina, menandai pertama kalinya turnamen pria ini diselenggarakan di negara tersebut. Namun, Davies, sang kapten dan bintang terbesar tim, tidak akan berada di lapangan — setidaknya, ia tidak akan bermain dalam waktu yang lama.

  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tokoh ikonik

    Ketenaran Davies sulit untuk dipahami. Para penggemar setia sepak bola Kanada tentu mengenal catatan gol Jonathan David dan kecepatan Tajon Buchanan, tetapi Davies berbeda. Bek sayap Bayern Munich ini adalah satu-satunya nama yang benar-benar dikenal luas dalam sepak bola Kanada, bersama dengan pencetak gol internasional terbaik sepanjang masa, Christine Sinclair, dan memiliki popularitas yang setara dengan beberapa ikon budaya terbesar negara ini, seperti pemain hoki Sidney Crosby serta musisi Drake dan Justin Bieber.

    Namun, untuk pertandingan kandang paling bersejarah Kanada, Davies tidak akan berada di lapangan. Ini adalah kenyataan yang tidak ingin diterima oleh banyak orang saat pemain berusia 25 tahun itu berjuang melawan cedera, tetapi perlahan-lahan menjadi kenyataan dalam beberapa minggu setelah ia mengalami cedera hamstring kanan dalam semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada awal Mei.

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  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    'Kelola fase grup'

    "Tidak, dia tidak akan bermain di pertandingan pertama. Tapi dia akan bermain di turnamen ini," kata pelatih kepala Kanada asal Amerika Serikat, Jesse Marsch—yang sering kali terlalu optimis—kepada Adrienne Arsenault dariCBC di jaringan berita terbesar di negara itu, dengan rencana untuk memasukkan Davies di tahap selanjutnya turnamen, kemungkinan dalam pertandingan grup lainnya melawan Qatar pada 18 Juni, dan Swiss pada 24 Juni.

    "Kami harus melewati fase grup dan lolos. Saya yakin dia pasti siap begitu kami lolos dari grup. Dan saya pikir jika kami cerdas, baik, dan hati-hati, dia juga bisa siap untuk pertandingan ketiga di grup."

  • 68th FIFA CongressGetty Images Sport

    Mencari rumah

    Andai bukan karena Davies, sepak bola Kanada tidak akan berada di posisi seperti sekarang ini, dan kemungkinan besar tidak akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia bersama Amerika Serikat dan Meksiko.

    Lahir di kamp pengungsi Buduburam di Ghana setelah orang tuanya melarikan diri dari perang saudara di Liberia, Davies beremigrasi ke Kanada saat masih kecil bersama dua adiknya. Keluarga tersebut menetap di Edmonton, tempat ia berkembang menjadi fenomena sepak bola remaja sebelum bergabung dengan akademi MLS Vancouver Whitecaps — sebuah lembaga penting dalam sepak bola elit di Kanada Barat — pada usia 14 tahun. 

    Meskipun Davies melakukan debut profesionalnya kurang dari setahun kemudian, impian utamanya adalah menjadi warga negara Kanada. Pada Juni 2017, hal itu terwujud ketika remaja berusia 16 tahun itu mengucapkan sumpah kewarganegaraan di pusat kota Vancouver sebelum segera bergabung dengan tim Kanada untuk Piala Emas. 

    "Itu adalah pertama kalinya dia melihat ibunya menangis; dia sedang mempelajari [aspek-aspek] kisahnya sama seperti dunia pada umumnya, jadi saat itulah mataku benar-benar terbuka," kenang Farhan Devji, penulis buku 'Alphonso Davies: A New Hope'.

    Dalam banyak hal, Davies dan keluarganya mewakili kisah Kanada, merangkul budaya dan menanamkan akar di negara ini. Davies adalah penggemar hoki yang fanatik, sama seperti dia penggemar sepak bola, pecinta musik, dan streamer game—dan seringkali selama musim libur, dia bisa ditemukan bersama bintang-bintang NHL di pertandingan Edmonton Oilers. 

    Semua itu bermuara pada hari yang menentukan di Moskow pada 2018. Saat itu, seorang remaja berusia 17 tahun dengan senyum yang masih memakai kawat gigi dan tubuh kurus, yang belum berkembang menjadi sosok berotot seperti sekarang, naik ke podium di Kongres FIFA dan menyampaikan argumen terakhirnya agar negara-negara Amerika Utara memenangkan hak tuan rumah Piala Dunia 2026. 

    "Nama saya Alphonso Davies. Orang tua saya berasal dari Liberia dan melarikan diri dari perang saudara," katanya. "Itu adalah kehidupan yang sulit, tetapi ketika saya berusia lima tahun, sebuah negara bernama Kanada menyambut kami, dan para pemain di tim sepak bola membuat saya merasa seperti di rumah sendiri.

    "Impian saya adalah suatu hari nanti bisa berkompetisi di Piala Dunia. Masyarakat Amerika Utara selalu menyambut saya dengan baik, dan jika diberi kesempatan, saya yakin mereka akan menyambut Anda dengan baik pula."

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Mimpi buruk cedera

    Empat tahun lalu di Qatar, Davies tidak hanya mewujudkan impiannya untuk bermain di Piala Dunia, tetapi dialah yang mencetak gol pertama Kanada di turnamen putra tersebut, yang membawa timnya unggul lebih dulu atas Kroasia, finalis Piala Dunia 2018. Meskipun pertandingan itu—seperti keenam pertandingan yang pernah dimainkan Kanada di Piala Dunia—berakhir dengan kekalahan, momen itu menandai puncak karier internasional Davies.

    Namun, dua tahun terakhir ini dipenuhi dengan cedera, kontroversi, dan cobaan berat. 

    Selama musim 2024-25 dan 2025-26, Davies sangat dihantui oleh cedera. Kali terakhir ia bermain untuk Kanada adalah pada Maret 2025, saat ia mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF melawan AS.

    Ia membutuhkan 221 hari untuk pulih, selama periode itu ia absen dalam 39 pertandingan untuk klub dan tim nasional. Bayern, sementara itu, bersikeras akan menggugat baik Canada Soccer maupun Marsch terkait penanganan cedera Davies, meskipun ancaman tersebut tidak pernah berlanjut lebih jauh. 

    Davies kembali pada Desember, namun mengalami robekan serat otot pada Februari. Dua setengah minggu kemudian, ia masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua laga Bayern melawan Atalanta di Bergamo, namun hanya bertahan 25 menit sebelum mengalami masalah otot paha belakang.

    Setelah beberapa minggu lagi absen, ia kembali tampil dalam 10 pertandingan sebelum mengalami kambuhnya cedera hamstring saat melawan PSG, yang membuatnya harus mengakhiri musim lebih awal. Secara total, Davies telah absen selama lebih dari 370 hari dalam waktu kurang dari 15 bulan.

  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    'Keraguan di benakku'

    "Ada keraguan di benakku, aku merasa sedih," kata Davies mengenai beberapa cedera terbarunya dan potensi dampaknya terhadap partisipasinya di Piala Dunia saat berbicara kepada wartawan di Montreal pekan lalu.

    "Dari seorang anak berusia 17 tahun yang pergi ke Rusia dan membawa Piala Dunia ini ke negara kita, hingga tidak bisa ikut serta, saya menyadari... Namun, saya tahu seberapa kuat tubuh saya dan seberapa kuat orang-orang di sekitar saya, dan mereka akan mendorong saya untuk kembali secepat mungkin dengan aman."


  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Memberikan dampak

    Meskipun Davies absen dalam pemusatan latihan prapiala dunia Kanada di Charlotte, North Carolina, ia bergabung dengan tim di Edmonton pada awal Juni dan secara bertahap mulai beradaptasi dengan tim sambil melanjutkan proses pemulihannya melalui program khusus bersama seorang pelatih. 

    Namun, kehadiran Davies tetap berharga dan ia layak menempati salah satu dari 26 tempat dalam daftar pemain. Jika ia bisa pulih sepenuhnya, ia adalah faktor X terbesar Kanada dan akan bertindak sebagai kapten, peran yang telah ia emban sejak Copa America 2024, ketika Kanada secara mengejutkan mencapai babak semifinal. 

    Dampak Davies, bagaimanapun, jauh melampaui lapangan atau bahkan skuad. Ia berbeda dari pemain sepak bola Kanada mana pun sebelumnya, dan kemungkinan menjadi bintang yang lebih besar daripada mereka yang akan datang. Ia ingin bermain di Piala Dunia ini, yang ia bantu amankan, namun kini ia berada dalam perlombaan melawan waktu, bahkan saat jersey replikanya laris manis di pasaran. 

    “Saya akan memberikan kata-kata penyemangat yang mereka butuhkan,” tambah Davies, dengan gelandang Stephen Eustaquio yang akan mengenakan ban kapten selama ia absen. “Tidak banyak yang bisa saya katakan untuk memotivasi mereka lebih jauh. Hanya dengan berada di Piala Dunia dan bisa bermain di hadapan negara serta untuk negara ini saja sudah menjadi motivasi yang cukup.”

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