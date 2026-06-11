Andai bukan karena Davies, sepak bola Kanada tidak akan berada di posisi seperti sekarang ini, dan kemungkinan besar tidak akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia bersama Amerika Serikat dan Meksiko.

Lahir di kamp pengungsi Buduburam di Ghana setelah orang tuanya melarikan diri dari perang saudara di Liberia, Davies beremigrasi ke Kanada saat masih kecil bersama dua adiknya. Keluarga tersebut menetap di Edmonton, tempat ia berkembang menjadi fenomena sepak bola remaja sebelum bergabung dengan akademi MLS Vancouver Whitecaps — sebuah lembaga penting dalam sepak bola elit di Kanada Barat — pada usia 14 tahun.

Meskipun Davies melakukan debut profesionalnya kurang dari setahun kemudian, impian utamanya adalah menjadi warga negara Kanada. Pada Juni 2017, impian itu terwujud saat remaja berusia 16 tahun itu mengucapkan sumpah kewarganegaraan di pusat kota Vancouver sebelum segera bergabung dengan skuad Kanada untuk Piala Emas.

"Itu adalah kali pertama ia melihat ibunya menangis; ia sedang mempelajari [aspek-aspek] kisahnya bersamaan dengan dunia, jadi saat itulah mataku benar-benar terbuka," kenang Farhan Devji, penulis buku 'Alphonso Davies: A New Hope'.

Dalam banyak hal, Davies dan keluarganya mewakili kisah Kanada, merangkul budaya dan menanamkan akar di negara ini. Davies adalah penggemar hoki yang fanatik, sama seperti dia penggemar sepak bola, pecinta musik, dan streamer game—dan seringkali selama musim libur, dia bisa ditemukan bersama bintang-bintang NHL di pertandingan Edmonton Oilers.

Semua itu bermuara pada hari yang menentukan di Moskow pada 2018. Saat itu, seorang remaja berusia 17 tahun dengan senyum yang masih memakai kawat gigi dan tubuh kurus, yang belum berkembang menjadi sosok berotot seperti sekarang, naik ke podium di Kongres FIFA dan menyampaikan argumen terakhirnya agar negara-negara Amerika Utara memenangkan hak tuan rumah Piala Dunia 2026.

"Nama saya Alphonso Davies. Orang tua saya berasal dari Liberia dan melarikan diri dari perang saudara," katanya. "Itu adalah kehidupan yang sulit, tetapi ketika saya berusia lima tahun, sebuah negara bernama Kanada menyambut kami, dan para pemain di tim sepak bola membuat saya merasa seperti di rumah sendiri.

"Impian saya adalah suatu hari nanti bisa berkompetisi di Piala Dunia. Masyarakat Amerika Utara selalu menyambut saya dengan baik, dan jika diberi kesempatan, saya yakin mereka akan menyambut Anda dengan baik pula."