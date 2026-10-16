Cisse melampaui rekor Giancarlo Danova yang bertahan selama lebih dari enam dekade. Danova mencetak tiga gol untuk Milan saat menghadapi Olympiacos pada September 1959, ketika berusia 20 tahun 309 hari. Cisse juga menjadi pemain AC Milan pertama yang mencetak hat-trick di kompetisi Eropa sejak Filippo Inzaghi membukukan tiga gol melawan Deportivo La Coruña pada September 2002.

Pemain muda asal Italia itu membuka skor lewat sundulan pada awal pertandingan, lalu mencetak gol keduanya dari jarak dekat menjelang akhir babak pertama. Tak lama setelah jeda, ia melengkapi malam bersejarahnya dengan sepakan kaki kanan yang terarah.

“Saya sangat senang dengan hat-trick ini, juga dengan kemenangan ini,” kata Cissé seusai penampilan bersejarahnya. “Saya sangat senang dan pasti akan membawa performa ini ke pertandingan berikutnya.”