AFP
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Alphadjo Cisse pecahkan rekor Italia yang telah bertahan lama lewat hat-trick sensasional di laga AC Milan
Malam bersejarah bagi Cisse di Austria
Cisse mengukir namanya dalam sejarah sepakbola Eropa saat Milan meraih kemenangan telak 4-0 atas Salzburg di Liga Europa pada Kamis. Bintang berusia 19 tahun itu menjadi sorotan berkat penampilan gemilang yang membawa timnya meraih kemenangan meyakinkan di kandang lawan.
Pada usia 19 tahun 358 hari, Cisse menjadi pemain Italia termuda yang pernah mencetak hat-trick di kompetisi besar Eropa. Penampilan yang memecahkan rekor itu mengantar tim asuhan Ruben Amorim meraih kemenangan penting setelah bangkit dari kekalahan 2-0 dari Benfica pada laga pembuka di San Siro.
- AFP
Memecahkan rekor dan menyamai para legenda klub
Cisse melampaui rekor Giancarlo Danova yang bertahan selama lebih dari enam dekade. Danova mencetak tiga gol untuk Milan saat menghadapi Olympiacos pada September 1959, ketika berusia 20 tahun 309 hari. Cisse juga menjadi pemain AC Milan pertama yang mencetak hat-trick di kompetisi Eropa sejak Filippo Inzaghi membukukan tiga gol melawan Deportivo La Coruña pada September 2002.
Pemain muda asal Italia itu membuka skor lewat sundulan pada awal pertandingan, lalu mencetak gol keduanya dari jarak dekat menjelang akhir babak pertama. Tak lama setelah jeda, ia melengkapi malam bersejarahnya dengan sepakan kaki kanan yang terarah.
“Saya sangat senang dengan hat-trick ini, juga dengan kemenangan ini,” kata Cissé seusai penampilan bersejarahnya. “Saya sangat senang dan pasti akan membawa performa ini ke pertandingan berikutnya.”
Melanjutkan musim terobosan yang luar biasa
Penampilan itu melengkapi awal karier yang mengesankan bagi gelandang serang tersebut di Milan. Setelah menandatangani kontrak pada Februari, Cisse sempat dipinjamkan ke klub divisi kedua Catanzaro sebelum resmi bergabung dengan rekan-rekan setim barunya pada musim panas ini.
Ia sudah memantapkan tempatnya di tim utama dengan mencetak dua gol dalam lima penampilan di Serie A sejauh musim ini. Pemain muda itu juga menunjukkan kemampuannya di level internasional dengan mencetak gol untuk timnas Italia U-21 saat menghadapi Armenia beberapa waktu lalu bulan ini.
- AFP
Membangun momentum untuk menghadapi tantangan mendatang
Cisse kini akan berusaha melanjutkan ketajamannya dalam laga-laga Milan berikutnya di kompetisi domestik dan kontinental. Perkembangannya yang pesat memberi pelatih kepala Amorim senjata ampuh di lini serang saat klub berupaya membangun momentum.
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