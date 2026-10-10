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Alonso Tak Mampu Jelaskan Fenomena Chelsea: Saya Tak Punya Andil Sama Sekali, dan 8 Menit yang Membuat Kami Cemas

Chelsea vs AFC Bournemouth
Chelsea
AFC Bournemouth
Premier League
X. Alonso
C. Palmer
J. Henderson
M. Rogers
M. Caicedo
R. James
Inggris
Spanyol
Ekuador

Pelatih Chelsea usai Hancurkan Bournemouth: Henderson Lakukan Segalanya, dan Ini Masalah James

Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengungkapkan kepuasan penuhnya atas penampilan timnya setelah kemenangan besar 5-1 atas Bournemouth di Liga Primer Inggris pada hari Sabtu ini.

Alonso memuji penampilan "menyeluruh" dari Jordan Henderson dan kembalinya Moises Caicedo, serta mentalitas Morgan Rogers, dan ia juga mengungkapkan kebahagiaannya setelah perpanjangan kontrak Cole Palmer.

Alonso memulai konferensi pers usai pertandingan dengan membahas kegemilangan Jordan Henderson yang mencetak dua gol dan satu assist pada hari ini.

  • Penampilan lengkap: Henderson melakukan segalanya

    Dan menurut yang dikutip situs Football London, Alonso menyatakan: "Ketika ia mampu mencetak dua gol indah seperti hari ini, kami lebih dari sekadar senang dengannya. Namun, di luar gol-gol itu, ia melakukan banyak hal baik. Saya rasa penampilannya hari ini sangat lengkap. Kami mendominasi di sebagian besar jalannya pertandingan, jadi saya senang dengan itu."

    Ia melanjutkan: "Kami juga memiliki kestabilan yang baik di lini belakang, kecuali beberapa situasi di babak pertama."

    Mengenai sejumlah kekhawatiran yang muncul di babak kedua, ia berkata: "Setelah kami kebobolan satu gol (3-1), kami tidak mendominasi selama 8 menit hingga kami mencetak gol keempat, tetapi secara umum saya senang dengan pertandingan dan penampilan ini. Ada banyak hal positif untuk masa depan dan hal-hal lain yang akan kami lanjutkan."

    Ia menambahkan tentang peran Henderson: "Di luar gol-gol itu, ia tampil sebagai gelandang sejati, selalu terlibat dalam permainan dan memberikan solusi bagi rekan-rekannya. Ia berkomunikasi dengan semua orang. Penting bahwa Moy (Caicedo) bermain selama 65 menit. Banyak kabar baik hari ini."

    Terkait kemitraan antara Henderson dan Caicedo, Alonso menjelaskan: "Keduanya berbeda dari segi kualitas. Dari segi penempatan posisi, mereka saling membantu dengan baik. Mereka juga memberikan kehadiran dan kestabilan. Mereka akan menjadi orang yang membantu yang lain. Secara defensif, mereka juga memberikan keseimbangan yang baik. Sangat mendasar bagi kami untuk membuat area ini kuat."

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  • Fenomena Chelsea: Tak Ada Penjelasan

    Mengenai kembalinya Caicedo, ia berkata: "Rencananya adalah agar dia tidak bermain penuh. Meskipun kami selalu menginginkan kehadirannya di lapangan. Ia tampil bagus. Dengan dia, kami menjadi lebih baik di area tengah. Ini adalah sesuatu yang bisa kami kembangkan."

    Mengenai fenomena mencetak gol-gol cepat, Alonso berkata: "Saya tidak ada kaitannya dengan itu, jadi saya tidak punya jawaban. Kami selalu membicarakan upaya untuk memulai pertandingan dengan energi yang baik, tetapi saya tidak punya penjelasan dan tidak pantas mendapat pujian apa pun. Belum pernah terjadi pada saya sebelumnya dalam periode singkat kami mencetak gol-gol cepat sebanyak ini."

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  • Kontrak Palmer: Mentalitas Rodgers dan Cedera James

    Terkait perpanjangan kontrak Cole Palmer, ia menegaskan: "Kami senang dengannya. Senang juga untuk klub. Saya yakin para suporter juga senang. Kami harus mendukung dan membantunya. Inilah yang mulai kami bangun dan itu penting dalam segala hal."

    Ia menambahkan: "Ketika Anda masih muda, Anda ingin mempertahankan pemain-pemain terbaik selama bertahun-tahun. Kami percaya Cole akan menjadi pemain kelas atas selama bertahun-tahun, dan semakin lama ia bertahan di sini, semakin baik. Saya bukan orang yang mengurusi kontrak (tertawa)."

    Tentang Morgan Rogers, ia berkata: "Ia muda, segar, kuat, cepat, pemain sepak bola modern yang sangat lengkap. Efektivitasnya juga tinggi dan itu sangat penting. Ia tampak segar dan menikmatinya. Ia menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekannya. Ia memberi dampak besar."

    Mengenai cedera Reece James, Alonso menjelaskan: "Ia merasakan sesuatu dan kami melakukan pemeriksaan pada sore harinya. Ia mengalami masalah ringan di lutut. Kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan dan kami akan mengevaluasinya dari pekan ke pekan."

    Kemenangan ini datang setelah Henderson mencetak dua gol dan Joao Pedro dua gol, ditambah satu gol dari Morgan Rogers, menjadi kemenangan pertama Chelsea di liga sejak akhir Agustus, dan membawa tim naik sementara ke posisi lima besar.

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