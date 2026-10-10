Dan menurut yang dikutip situs Football London, Alonso menyatakan: "Ketika ia mampu mencetak dua gol indah seperti hari ini, kami lebih dari sekadar senang dengannya. Namun, di luar gol-gol itu, ia melakukan banyak hal baik. Saya rasa penampilannya hari ini sangat lengkap. Kami mendominasi di sebagian besar jalannya pertandingan, jadi saya senang dengan itu."

Ia melanjutkan: "Kami juga memiliki kestabilan yang baik di lini belakang, kecuali beberapa situasi di babak pertama."

Mengenai sejumlah kekhawatiran yang muncul di babak kedua, ia berkata: "Setelah kami kebobolan satu gol (3-1), kami tidak mendominasi selama 8 menit hingga kami mencetak gol keempat, tetapi secara umum saya senang dengan pertandingan dan penampilan ini. Ada banyak hal positif untuk masa depan dan hal-hal lain yang akan kami lanjutkan."

Ia menambahkan tentang peran Henderson: "Di luar gol-gol itu, ia tampil sebagai gelandang sejati, selalu terlibat dalam permainan dan memberikan solusi bagi rekan-rekannya. Ia berkomunikasi dengan semua orang. Penting bahwa Moy (Caicedo) bermain selama 65 menit. Banyak kabar baik hari ini."

Terkait kemitraan antara Henderson dan Caicedo, Alonso menjelaskan: "Keduanya berbeda dari segi kualitas. Dari segi penempatan posisi, mereka saling membantu dengan baik. Mereka juga memberikan kehadiran dan kestabilan. Mereka akan menjadi orang yang membantu yang lain. Secara defensif, mereka juga memberikan keseimbangan yang baik. Sangat mendasar bagi kami untuk membuat area ini kuat."