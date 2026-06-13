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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

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Allegri-Napoli, ada tanda-tanda positif: negosiasi antara Scaroni dan Branchini berjalan lancar, Max akan resmi hengkang dari Milan paling lambat Rabu ini

SSC Napoli
Transfers
AC Milan
M. Allegri

Upaya rumit Napoli untuk membebaskan Allegri dari kontraknya dengan Milan tampaknya akan berakhir dengan hasil yang positif

Allegri-Napoli, kesepakatan tercapai. Begitulah judul yang dimuat Il Corriere della Sera di kios-kios koran hari ini, menandakan akan segera tercapainya penyelesaian dari kisah rumit yang akan membuat Massimiliano Allegri segera resmi meninggalkan Milan untuk bergabung dengan Napoli.


Waktu berpihak pada Napoli, demikian tertulis di surat kabar tersebut, karena Milan harus membayar gaji (terakhir) kepada Allegri paling lambat 16 Juni, yang juga menjadi syarat mutlak untuk pendaftaran ke kompetisi. Ini berarti bahwa paling lambat Rabu, pelatih asal Tuscany tersebut, yang dipecat oleh Gerry Cardinale pada akhir musim sebagai bagian dari perombakan manajemen yang juga mengakibatkan pemecatan Furlani, Tare, dan Moncada, harus mencapai kesepakatan akhir mengenai pemutusan kontrak dengannya.


  • Pembicaraan sudah berjalan lancar: Presiden AC Milan Paolo Scaroni dan agen Allegri, Giovanni Branchini, telah bertemu. Namun, pejabat Rossoneri tersebut hanya memiliki wewenang untuk menandatangani, bukan untuk mengambil keputusan. Dari pihaknya, ada kesediaan untuk merapikan detail-detail terakhir yang terutama berkaitan dengan staf pelatih asal Livorno tersebut, tetapi wewenang pengambilan keputusan ada di tangan Calvelli, tangan kanan Gerry. Mereka akan bertemu kembali pada awal minggu depan, demikian dilaporkan Corriere della Sera.


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