Allegri-Napoli, kesepakatan tercapai. Begitulah judul yang dimuat Il Corriere della Sera di kios-kios koran hari ini, menandakan akan segera tercapainya penyelesaian dari kisah rumit yang akan membuat Massimiliano Allegri segera resmi meninggalkan Milan untuk bergabung dengan Napoli.





Waktu berpihak pada Napoli, demikian tertulis di surat kabar tersebut, karena Milan harus membayar gaji (terakhir) kepada Allegri paling lambat 16 Juni, yang juga menjadi syarat mutlak untuk pendaftaran ke kompetisi. Ini berarti bahwa paling lambat Rabu, pelatih asal Tuscany tersebut, yang dipecat oleh Gerry Cardinale pada akhir musim sebagai bagian dari perombakan manajemen yang juga mengakibatkan pemecatan Furlani, Tare, dan Moncada, harus mencapai kesepakatan akhir mengenai pemutusan kontrak dengannya.



