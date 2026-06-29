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Allegri menjadi pelatih baru Napoli: pemutusan kontrak dengan Milan telah resmi

SSC Napoli
AC Milan
Transfers

Pelatih asal Livorno ini menggantikan Antonio Conte, setelah hanya satu musim membela Rossonero: pengumuman resmi dari klub asal Napoli akan segera dirilis.

Kabar tersebut sudah beredar selama beberapa hari, dan kini telah dikonfirmasi secara resmi: Massimiliano Allegri telah mengakhiri kontraknya dengan Milan dan siap menjadi pelatih baru Napoli.

  • PERJANJIAN DENGAN NAPOLI

    Hanya tinggal langkah terakhir ini yang tersisa, yaitu pemutusan kontrak dengan Rossoneri, yang akan berakhir dalam satu tahun lagi—pada 30 Juni 2027—dan hal itu telah terjadi pada malam ini. Kesepakatan antara klub Azzurri dan pelatih asal Livorno tersebut telah tercapai sejak lama, dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, dan pelatih asal Livorno tersebut telah bekerja sama selama beberapa minggu terakhir dengan direktur olahraga Manna terkait bursa transfer dan pembentukan skuad.




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  • IKLAN DAN POSTINGAN CONTE

    Kini, setelah selesainya semua prosedur birokrasi yang lazim, akan ada pengumuman dari presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Allegri mengambil alih tongkat estafet dari Antonio Conte yang, setelah dua musim, mengucapkan selamat tinggal kepada Napoli dengan meraih gelar Scudetto keempat pada musim 2024/25 serta Piala Super Italia—yang ketiga dalam sejarah klub—yang diraih di Riyadh pada Desember lalu.