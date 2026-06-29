Allegri menjadi pelatih baru Napoli: pemutusan kontrak dengan Milan telah resmi

Hanya tinggal langkah terakhir ini yang tersisa, yaitu pemutusan kontrak dengan Rossoneri, yang akan berakhir dalam satu tahun lagi—pada 30 Juni 2027—dan hal itu telah terjadi pada malam ini. Kesepakatan antara klub Azzurri dan pelatih asal Livorno tersebut telah tercapai sejak lama, dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, dan pelatih asal Livorno tersebut telah bekerja sama selama beberapa minggu terakhir dengan direktur olahraga Manna terkait bursa transfer dan pembentukan skuad.











