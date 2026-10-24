Meskipun kecewa dengan kartu merah tersebut, pelatih Napoli memuji penampilan timnya, menilai bahwa mereka menampilkan pertandingan yang bagus bahkan dari sisi pertahanan menghadapi lawan yang kuat.

Ia berkata: "Tim menampilkan pertandingan yang bagus, bahkan secara defensif, menghadapi Roma yang kuat. Jika kami terus bermain dengan semangat seperti ini, kami akan naik di klasemen."

Ketika ditanya tentang perubahan tim dari gaya khas Allegri, sang pelatih mengungkapkan arah baru, dengan mengatakan: "Sekarang saya ingin semua orang bermain dengan gaya menyerang. Saya telah mengubah metode saya. Di awal musim situasinya berbeda, tetapi mulai sekarang saya juga akan menurunkan empat penyerang jika memungkinkan."

Allegri menyinggung peran Kevin De Bruyne dalam membangun permainan, menjelaskan bahwa ia tidak akan mampu bermain di seluruh pertandingan, mengingat adanya Stanislav Lobotka dan Billy Gilmour dalam pilihan yang tersedia.

Ia menambahkan: "Sangat disayangkan kami kehilangan dua poin lagi. Saya kecewa karena akhir pertandingan, dan mungkin saya tidak cukup tenang untuk menganalisis pertandingan ini. Saya minta maaf, karena setelah 25 tahun bekerja saya pun bisa melakukan kesalahan."