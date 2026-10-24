Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, meledak amarahnya usai hasil imbang dramatis melawan Roma, memprotes keputusan pengusirannya dalam pertandingan, sebelum berbicara tentang perubahan pendekatan taktiknya dan keinginannya untuk mengandalkan gaya menyerang yang lebih kental pada periode mendatang.
Napoli menyia-nyiakan kemenangan sebanyak dua kali, karena mereka sempat unggul dua gol tanpa balas, sebelum Roma menyamakan kedudukan, lalu Napoli unggul 3-2, kemudian Roma kembali bangkit, hingga memaksakan hasil imbang pahit yang menghambat kedua tim.
Setelah 8 pertandingan, Roma menempati peringkat ketiga dengan 18 poin, sementara Napoli meraih poin ke-11 sehingga berada di peringkat kesembilan untuk sementara.