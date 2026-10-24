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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Allegri Mengejutkan De Bruyne: Saya Akan Bermain dengan Empat Penyerang, dan Saya Berhak Keliru Setelah Seperempat Abad

SSC Napoli vs Roma
SSC Napoli
Roma
Serie A
M. Allegri
Italia

Perubahan filosofi Napoli: kemarahan besar setelah hasil imbang kontra Roma

Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, meledak amarahnya usai hasil imbang dramatis melawan Roma, memprotes keputusan pengusirannya dalam pertandingan, sebelum berbicara tentang perubahan pendekatan taktiknya dan keinginannya untuk mengandalkan gaya menyerang yang lebih kental pada periode mendatang. 

Napoli menyia-nyiakan kemenangan sebanyak dua kali, karena mereka sempat unggul dua gol tanpa balas, sebelum Roma menyamakan kedudukan, lalu Napoli unggul 3-2, kemudian Roma kembali bangkit, hingga memaksakan hasil imbang pahit yang menghambat kedua tim.

Setelah 8 pertandingan, Roma menempati peringkat ketiga dengan 18 poin, sementara Napoli meraih poin ke-11 sehingga berada di peringkat kesembilan untuk sementara.

  • Kekesalan terhadap wasit: "Saya tidak mengatakan apa-apa".

    Pelatih asal Italia itu mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan wasit Andrea Colombo, setelah wasit keempat ikut campur dan mengisyaratkan pengusirannya, dengan mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan DAZN, sebagaimana dikutip surat kabar Tuttosport: "Wasit keempat memanggil wasit lapangan dan mengusir saya. Saya tidak mengatakan apa pun. Sekarang semuanya sudah selesai, dan itu disayangkan."

    Allegri menambahkan: "Lain kali saya akan duduk di bangku cadangan dan tidak akan bergerak. Setiap kali saya bergerak, saya diusir. Tahun lalu saya membayar denda 80 ribu euro. Mungkin saya harus benar-benar berhenti pergi ke bangku cadangan."

    Pelatih asal Italia itu melanjutkan kritiknya, dengan menyinggung apa yang ia anggap sebagai perbedaan perlakuan terhadap para pelatih: "Saya melihat yang lain bergerak dan melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Karena itu saya berterima kasih kepada Sako.. Sakani, siapa namanya? Saya berterima kasih kepada Sakani," sebelum ia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Saki, asisten wasit, kemudian ia mengakhiri perbincangannya tentang pertandingan itu dengan menyampaikan salam kepada para pemainnya.

  • Allegri mengubah pendekatan taktiknya, dan mengejutkan De Bruyne

    Meskipun kecewa dengan kartu merah tersebut, pelatih Napoli memuji penampilan timnya, menilai bahwa mereka menampilkan pertandingan yang bagus bahkan dari sisi pertahanan menghadapi lawan yang kuat.

    Ia berkata: "Tim menampilkan pertandingan yang bagus, bahkan secara defensif, menghadapi Roma yang kuat. Jika kami terus bermain dengan semangat seperti ini, kami akan naik di klasemen."

    Ketika ditanya tentang perubahan tim dari gaya khas Allegri, sang pelatih mengungkapkan arah baru, dengan mengatakan: "Sekarang saya ingin semua orang bermain dengan gaya menyerang. Saya telah mengubah metode saya. Di awal musim situasinya berbeda, tetapi mulai sekarang saya juga akan menurunkan empat penyerang jika memungkinkan."

    Allegri menyinggung peran Kevin De Bruyne dalam membangun permainan, menjelaskan bahwa ia tidak akan mampu bermain di seluruh pertandingan, mengingat adanya Stanislav Lobotka dan Billy Gilmour dalam pilihan yang tersedia.

    Ia menambahkan: "Sangat disayangkan kami kehilangan dua poin lagi. Saya kecewa karena akhir pertandingan, dan mungkin saya tidak cukup tenang untuk menganalisis pertandingan ini. Saya minta maaf, karena setelah 25 tahun bekerja saya pun bisa melakukan kesalahan."

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  • Pujian untuk Hojlund dan kekhawatiran soal cedera

    Mengenai penampilan Rasmus Hojlund, Allegri berkata: "Ia mendapatkan tiga peluang bagus, dan bekerja dengan baik untuk tim. Gol-gol akan datang, dan ia harus tetap tenang."

    Ia juga menyinggung cedera Badiashile, dengan menjelaskan: "Sayangnya, ia mengalami cedera, dan kami akan mengevaluasi kondisinya dalam 48 jam ke depan."

    Di akhir pembicaraannya, Allegri ditanya apakah ia melihat hasil imbang melawan Roma sebagai hasil yang positif atau negatif, lalu ia menjawab: "Kalianlah yang memberi tahu saya soal itu. Setelah 25 tahun, saya tidak dalam kondisi yang tepat untuk memberikan penjelasan tentang pertandingan. Saya berterima kasih kepada kalian dan semoga malam kalian menyenangkan."

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