Setelah meraih kemenangan atas Bodo/Glimt yang menghidupkan kembali kiprah mereka di Liga Champions dan meredakan tekanan terhadap posisi pelatih Massimiliano Allegri, Napoli bersiap menghadapi Roma. Laga ini akan menjadi pertandingan besar utama pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027 dan dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 24 Oktober, mulai pukul 18.00 di Stadion Diego Armando Maradona.
Dalam konferensi pers, pelatih asal Livorno itu membahas pertandingan tersebut, menjelaskan sejumlah keraguannya dalam menentukan susunan pemain untuk menghadapi tim asuhan Gasperini, sekaligus memberikan beberapa informasi penting mengenai pemain yang cedera.