"De Bruyne sebagai pengatur permainan? Pemain seperti dia punya kualitas dan karakteristik yang memungkinkan mereka bermain tanpa kesulitan di depan lini pertahanan atau dalam skema dua gelandang bertahan. Saya rasa dia juga sudah melakukannya saat melawan Frosinone.

Lalu saya menempatkannya di sana dan dia bermain di posisi itu. Itulah yang terpenting, meski kami juga punya pemain penting di posisi tersebut seperti Lobotka dan Gilmour. Lobotka sudah bermain dalam banyak pertandingan sejak awal tahun, termasuk bersama tim nasional.

Mengelola para pemain juga sangat penting. Ketika jadwal pertandingan padat, kami membutuhkan semua pemain. Hari ini ada sesi latihan terakhir, lalu saya akan mengambil keputusan."