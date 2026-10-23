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cm allegri napoli
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Allegri: "De Bruyne sebagai pengatur permainan masih jadi tanda tanya. McTominay masih tertinggal, Rrhamani demam. Laga Napoli-Roma sangat penting, kita sudah memasuki pekan kedelapan..."

SSC Napoli
M. Allegri
Roma
Serie A
SSC Napoli vs Roma

Pelatih asal Livorno itu membahas laga besar melawan Roma.

Setelah meraih kemenangan atas Bodo/Glimt yang menghidupkan kembali kiprah mereka di Liga Champions dan meredakan tekanan terhadap posisi pelatih Massimiliano Allegri, Napoli bersiap menghadapi Roma. Laga ini akan menjadi pertandingan besar utama pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027 dan dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 24 Oktober, mulai pukul 18.00 di Stadion Diego Armando Maradona.

Dalam konferensi pers, pelatih asal Livorno itu membahas pertandingan tersebut, menjelaskan sejumlah keraguannya dalam menentukan susunan pemain untuk menghadapi tim asuhan Gasperini, sekaligus memberikan beberapa informasi penting mengenai pemain yang cedera.

  • DE BRUYNE SEBAGAI PENGATUR PERMAINAN

    "De Bruyne sebagai pengatur permainan? Pemain seperti dia punya kualitas dan karakteristik yang memungkinkan mereka bermain tanpa kesulitan di depan lini pertahanan atau dalam skema dua gelandang bertahan. Saya rasa dia juga sudah melakukannya saat melawan Frosinone.

    Lalu saya menempatkannya di sana dan dia bermain di posisi itu. Itulah yang terpenting, meski kami juga punya pemain penting di posisi tersebut seperti Lobotka dan Gilmour. Lobotka sudah bermain dalam banyak pertandingan sejak awal tahun, termasuk bersama tim nasional.

    Mengelola para pemain juga sangat penting. Ketika jadwal pertandingan padat, kami membutuhkan semua pemain. Hari ini ada sesi latihan terakhir, lalu saya akan mengambil keputusan."

  • Seberapa Penting Laga Melawan Roma

    "Laga ini sangat berarti, ini pertandingan penting, dan laga Napoli-Roma selalu penting. Roma tampil bagus sejak tahun lalu, lolos ke Liga Champions, berada dekat dengan posisi pertama, dan Gasperini melakukan pekerjaan yang sangat baik. Roma adalah tim yang penuh semangat dan memiliki teknik bagus, jadi pertandingan ini akan rumit dan sulit.


    Ini penting karena setelah tiga pertandingan dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang, kami tergelincir di Venezia, dan akan menyenangkan jika kami bisa kembali melanjutkan kiprah di liga, meski tahu itu tidak akan mudah. Ini bukan pertandingan terakhir musim ini yang menentukan apakah kami lolos ke Liga Champions atau tidak, atau apakah kami menjuarai liga atau tidak. Namun, kami berada di pekan kedelapan dan harus memperbaiki aspek permainan di lapangan yang paling lemah."

  • Kesalahan yang perlu diperbaiki

    "Apa masalah terbesarnya? Saat kami tidak menguasai bola, lawan masuk terlalu jauh ke area kami. Itu yang harus diperbaiki. Kami juga membutuhkan konsistensi hasil, dan hanya dengan rentetan hasil bagus kami bisa kembali mengejar.

    Tim-tim Gasperini membuat Anda harus bermain karena mereka menerapkan penjagaan satu lawan satu. Ada banyak ruang, sehingga pertandingan bisa berlangsung bagus dan menghibur jika Anda meraih hasil. Namun, jika tidak, itu menjadi masalah... Dibutuhkan kemampuan teknik yang tinggi, dan energi yang terkuras akan sangat besar."

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  • Rrhamani Diragukan dan Para Pemain Cedera

    "Pilihan pemain? Kita lihat di lini pertahanan. Selain Rrahmani yang sedang demam, hari ini kita akan melihat bagaimana kondisinya. Yang lain semuanya baik-baik saja. Targetnya adalah membuat semua pemain kembali siap. McTominay baru kembali setelah absen dua bulan. Meski mencetak dua gol, kondisinya masih belum sepenuhnya pulih. Anguissa bermain selama 60 menit dan kita akan lihat apakah ia akan diturunkan atau tidak. Sebab, saya ulangi, musim lalu ia bermain dalam 13 pertandingan. Ia bukan mesin yang tinggal dinyalakan lalu langsung berjalan lagi. Kami harus cermat dan beruntung dalam melatih mereka dengan memberi mereka kesempatan bermain, sambil tetap meraih hasil.

    Hari ini kami juga akan menilai apakah Vergara akan dibawa ke bangku cadangan. Saya memberi Badiashile waktu untuk memulihkan diri setelah tiga pertandingan berturut-turut. Semua pemain mulai kembali ke kondisi yang baik, dan beberapa membutuhkan pemulihan, bukan dari segi fisik, melainkan mental."

  • Lini serang

    "Hojlund bergabung dengan tim nasional setelah mencetak 2 gol dalam 4-5 pertandingan. Ia juga mencetak gol bersama tim nasional. Namun, sejak awal ia selalu menjadi starter di setiap pertandingan bersama Napoli dan tim nasional, kecuali selama satu babak di Venezia. Saya senang dengan apa yang ia lakukan. Ia harus tetap tenang. Yang penting tim mencetak gol. Kalau Hojlund mencetak lebih sedikit gol tetapi tim menang, bukan berarti kami marah...

    Giovane tampil bagus. Lucca adalah pemain Napoli yang punya kualitas. Ia mendapat dukungan dan bantuan. Sepak bola memang indah karena satu bola bisa mengubah masa-masa buruk menjadi baik".

  • HASIL DAN MORAL

    "Hal terpenting adalah saat kami tidak menguasai bola, terutama ketika berada di wilayah pertahanan sendiri, kami harus memberi kesan bahwa kami lebih kuat. Kemajuan harus dibuktikan lewat hasil. Kita bisa bicara tentang penampilan yang bagus, tetapi pada akhirnya, seperti yang selalu saya katakan, hasil memengaruhi penilaian.

    Suasana hati bergantung pada hasil. Jika meraih hasil, setelah itu Anda merasa baik dan bisa mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan tenang. Soal pertandingan, kami tentu beruntung karena dalam 3 hari menghadapi dua tim yang bermain dengan cara yang sama. Dengan mempersiapkan laga melawan Roma, kami sekaligus mempersiapkan laga melawan Monza. Kami beruntung."

Pertandingan berikutnya
NAP

NAP

Serie A

24 Okt 2026

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