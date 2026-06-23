Aljazair menyingkirkan tim debutan Yordania dari Piala Dunia berkat gol penentu kemenangan dramatis di menit-menit akhir yang dicetak oleh Amine Gouiri

Jordan memulai pertandingan dengan penuh keberanian dan nyaris mencetak gol di menit-menit awal ketika sundulan Nizar Al Rashdan melebar tipis. Aljazair mendominasi penguasaan bola sepanjang sebagian besar babak pertama, dengan Riyad Mahrez berperan besar, namun kiper Yazeed Abulaila berulang kali menggagalkan upaya para Desert Warriors.

Meskipun menghabiskan waktu lama tanpa menguasai bola, Yordania justru mencetak gol pertama pada menit ke-36. Ramiz Zerrouki kehilangan penguasaan bola di area berbahaya dan Al Rashdan memanfaatkan kesalahan tersebut dengan penyelesaian akhir yang luar biasa menggunakan bagian luar kaki kanannya.