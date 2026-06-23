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Aljazair menyingkirkan tim debutan Yordania dari Piala Dunia berkat gol penentu kemenangan dramatis di menit-menit akhir yang dicetak oleh Amine Gouiri
Awal yang gemilang bagi Yordania sirna akibat kebangkitan Aljazair
Jordan memulai pertandingan dengan penuh keberanian dan nyaris mencetak gol di menit-menit awal ketika sundulan Nizar Al Rashdan melebar tipis. Aljazair mendominasi penguasaan bola sepanjang sebagian besar babak pertama, dengan Riyad Mahrez berperan besar, namun kiper Yazeed Abulaila berulang kali menggagalkan upaya para Desert Warriors.
Meskipun menghabiskan waktu lama tanpa menguasai bola, Yordania justru mencetak gol pertama pada menit ke-36. Ramiz Zerrouki kehilangan penguasaan bola di area berbahaya dan Al Rashdan memanfaatkan kesalahan tersebut dengan penyelesaian akhir yang luar biasa menggunakan bagian luar kaki kanannya.
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Kembalinya mereka dimulai
Aljazair tampil lebih baik setelah jeda berkat pergantian pemain yang dilakukan Vladimir Petkovic. Nadhir Benbouali menyamakan kedudukan pada menit ke-69, dengan menyundul keras tendangan sudut melengkung ke dalam dari Mahrez. Dengan sisa waktu sepuluh menit, tendangan sudut lainnya menimbulkan masalah di kotak penalti Yordania, dan Gouiri bereaksi paling cepat untuk mencetak gol dari jarak dekat serta membalikkan keadaan. Gol tersebut memastikan kemenangan Aljazair 2-1 atas Yordania.
Situasi bola mati membuat Aljazair tetap berpeluang
Kemenangan Aljazair membuat mereka tetap berpeluang lolos dari Grup J. Meskipun mereka menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, mereka membutuhkan dua gol dari situasi bola mati untuk mengalahkan lawan yang gigih.
Bagi Yordania, hasil ini mengakhiri segala harapan untuk melaju ke babak berikutnya. Namun, tim debutan ini kembali menunjukkan organisasi, disiplin, dan ketangguhan saat menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Penampilan mereka patut dihargai meskipun harus meninggalkan kompetisi tanpa meraih satu poin pun dalam dua pertandingan pertama.
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Grup J mencapai titik penentuan
Aljazair akan menghadapi pertandingan terakhir fase grup melawan Austria dengan menyadari bahwa hasil pertandingan ini akan sangat menentukan peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Tim asuhan Petkovic menunjukkan ketangguhan dalam bangkit dari kesulitan, namun mereka mungkin perlu menampilkan performa yang lebih tajam secara keseluruhan dalam laga penentu ini.
Perjalanan Yordania di Piala Dunia akan berakhir saat menghadapi juara grup Argentina di Dallas. Meskipun kampanye mereka akan berakhir setelah babak penyisihan grup, pengalaman ini merupakan tonggak penting bagi negara tersebut dalam penampilan perdananya di turnamen ini.