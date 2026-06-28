Aljazair-Austria, pertandingan seru yang berakhir 3-3 dan memastikan keduanya lolos ke babak 16 besar: Kalajdzic menyelamatkan Rangnick dari eliminasi, sementara Iran harus menelan kekecewaan

Pertandingan ini, yang bagi Volpi del Deserto bisa menjadi kesempatan untuk membalas dendam atas apa yang kemudian dijuluki sebagai “aib Gijón” pada edisi 1982 (Austria, yang hanya kalah 1-0 dari Jerman Barat di kota Spanyol tersebut, membuat Aljazair tersingkir karena selisih gol yang lebih buruk), dibuka pada menit ke-28 babak pertama oleh mantan pemain Inter, Marko Arnautovic, yang mencetak gol keduanya di Piala Dunia ini berkat umpan dari Alaba dan bergabung dengan Cristiano Ronaldo, Leo Messi, dan pemain Kamerun Roger Milla dalam klub eksklusif para pesepakbola berusia setidaknya 37 tahun yang mampu mencetak lebih dari satu gol di Piala Dunia. Aljazair, yang pada saat itu seharusnya tersingkir dari turnamen, justru berhasil menyamakan kedudukan tepat di akhir babak pertama berkat aksi gemilang Belghali asal Verona.