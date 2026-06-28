Pertandingan yang menegangkan hingga menit terakhir perpanjangan waktu, di mana tim Austria asuhan Ralf Rangnick—yang sempat dua kali memimpin—bahkan nyaris tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup. Segala hal terjadi dalam pertandingan di Kansas City yang menutup babak penyisihan Grup J: pertandingan berakhir dengan skor luar biasa 3-3, hasil yang memastikan kedua tim lolos ke babak 16 besar, Austria akan menghadapi Spanyol (Kamis, 2 Juli, pukul 21.00 di Los Angeles), sedangkan tim Afrika Utara akan berhadapan dengan Swiss (3 Juli, di Vancouver).
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Aljazair-Austria, pertandingan seru yang berakhir 3-3 dan memastikan keduanya lolos ke babak 16 besar: Kalajdzic menyelamatkan Rangnick dari eliminasi, sementara Iran harus menelan kekecewaan
BALAS DENDAM YANG GAGAL
Pertandingan ini, yang bagi Volpi del Deserto bisa menjadi kesempatan untuk membalas dendam atas apa yang kemudian dijuluki sebagai “aib Gijón” pada edisi 1982 (Austria, yang hanya kalah 1-0 dari Jerman Barat di kota Spanyol tersebut, membuat Aljazair tersingkir karena selisih gol yang lebih buruk), dibuka pada menit ke-28 babak pertama oleh mantan pemain Inter, Marko Arnautovic, yang mencetak gol keduanya di Piala Dunia ini berkat umpan dari Alaba dan bergabung dengan Cristiano Ronaldo, Leo Messi, dan pemain Kamerun Roger Milla dalam klub eksklusif para pesepakbola berusia setidaknya 37 tahun yang mampu mencetak lebih dari satu gol di Piala Dunia. Aljazair, yang pada saat itu seharusnya tersingkir dari turnamen, justru berhasil menyamakan kedudukan tepat di akhir babak pertama berkat aksi gemilang Belghali asal Verona.
MAHREZ LUAR BIASA, LALU AUSTRIA MENYINGKIRKAN IRAN
Namun, babak kedua-lah yang menyuguhkan momen-momen paling mendebarkan: pada menit ke-55, Austria kembali unggul berkat tendangan akurat Sabitzer dari tepi kotak penalti, yang dibalas hanya 5 menit kemudian oleh Riyad Mahrez—yang seolah tak kenal lelah—berkat umpan dari mantan pemain Roma, Aouar. Hampir tidak ada kejadian berarti hingga masa tambahan waktu, ketika duet Aouar-Mahrez menghasilkan dua gol dari mantan pemain Manchester City tersebut dan skor 3-2 yang pada saat itu akan meloloskan Aljazair ke babak 16 besar sebagai runner-up grup, menyingkirkan Austria, dan juga memungkinkan Iran—yang finis ketiga di grupnya (dengan 3 poin dan selisih gol nol)— untuk lolos sebagai tim wildcard. Namun, justru Kalajdzic, pada menit ke-96, yang memupus impian Tim Melli dan mencetak gol penyeimbang 3-3 yang membuat Austria dan Aljazair lolos bersama-sama.
LAPORAN PERTANDINGAN
ALJAZAIR-AUSTRIA 3-3
PENCETAK GOL: 28' Arnautovic (Au), 45' babak pertama Belghali (Al), 55' Sabitzer (Au), 60', 93' Mahrez (Al), 96' Kalajdzic (Au)
ALJAZAIR: Benbot O., Belghali R. (digantikan oleh Chergui S. pada menit ke-26 babak kedua), Mandi A., Bensebaini R., Hadjam J. (digantikan oleh Ait-Nouri R. pada menit ke-26 babak kedua), Chaibi F., Bentaleb N., Mahrez R.2, Maza I., Aouar H. (digantikan oleh Ghedjemis F. pada menit ke-45+4 babak kedua), Gouiri A. (digantikan oleh Belaid Z. pada menit ke-26 babak kedua). Pelatih: Petkovic V..
AUSTRIA: Schlager A., Posch S., Lienhart P., Alaba D. (digantikan oleh Danso K. pada menit ke-17 babak kedua), Mwene P. (digantikan oleh Kalajdzic S. pada menit ke-45+5 babak kedua), Seiwald N., Schlager X. (mulai menit ke-1 babak kedua: Grillitsch F.), Laimer K., Schmid R. (mulai menit ke-1 babak kedua: Wanner P.), Sabitzer M., Arnautovic M. (mulai menit ke-1 babak kedua: Gregoritsch M.). Pelatih: Rangnick R..
WASIT: Tantashev
KARTU KUNING: Arnautovic (Au)
PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -