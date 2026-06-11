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Alisson menjelaskan bagaimana Carlo Ancelotti telah 'mengubah' tim nasional Brasil setelah 'masa yang sangat sulit'
Era baru yang tenang di bawah kepemimpinan Ancelotti
Ancelotti siap mencatat sejarah pada Sabtu ini sebagai manajer asing pertama yang memimpin Brasil di Piala Dunia, dan sambutan internal terhadap penunjukannya sangat positif. Setelah mengambil alih Selecao pada Mei 2025, ini menandai pengalaman internasional pertama Ancelotti sebagai pelatih penuh waktu. Berbicara dari markas latihan tim di Basking Ridge, Alisson menyoroti perubahan psikologis sejak kedatangan pelatih asal Italia tersebut.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa periode terakhir sangat sulit bagi kami para pemain. Kami merasakan langsung kesulitan yang kami hadapi, karena beberapa faktor. Sejak kedatangan Ancelotti, suasananya telah berubah. Dia memiliki kehadiran yang kuat dan memberi kami ketenangan dalam lingkungan yang berfokus pada kerja, tanpa kontroversi," kata kiper Liverpool itu kepada wartawan.
- AFP
Manajemen dan tekanan yang dihadapi Selecao
Pelatih veteran itu mengambil alih tim pada masa ketika peluang Brasil lolos ke turnamen 2026 tampak goyah, sesuatu yang tidak biasa. Alisson, yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ketiganya secara berturut-turut sebagai kiper utama tak terbantahkan—dengan Brasil tergabung di Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia—meyakini bahwa perpaduan unik antara kerendahan hati dan pengetahuan taktis tingkat tinggi yang dimiliki Ancelotti telah menjadi katalisator bagi kebangkitan tim belakangan ini.
"Dia tangguh, rendah hati, dan cerdas dalam memilih kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Dia adalah manajer yang hebat. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sepak bola, yang memudahkan gaya permainan kami. Kombinasi ini menguntungkan tim. Saya melihat kegembiraan dan rasa syukurnya karena menjadi pelatih Seleção," tambah Alisson. Dia bahkan sampai membandingkan peran tersebut dengan jabatan politik: "Dia adalah juara berkali-kali, tapi dia menunjukkannya. Anda bisa melihatnya. Kami juga melihatnya. Dia telah memenangkan segalanya dalam sepak bola dan berada di sini dengan kegembiraan dan antusiasme. Posisinya mungkin memiliki tekanan lebih besar daripada menjadi presiden negara, dalam hal tingkatannya."
- AFP
Pengaruh seorang mentor legendaris
Sementara Ancelotti mengarahkan filosofi tim secara keseluruhan, Alisson juga menyempatkan diri untuk memberikan penghargaan kepada pelatih kipernya yang telah lama mendampinginya sekaligus idola masa kecilnya, Claudio Taffarel. Pemenang Piala Dunia 1994 ini telah menjadi sosok yang tak tergantikan dalam karier Alisson, baik di level internasional maupun selama mereka berduet di Anfield, sekaligus menjadi jembatan penting menuju masa lalu Brasil yang gemilang.
"Salah satu kenangan paling jelas yang saya miliki, saat berusia enam tahun, adalah pertandingan semifinal melawan Belanda [pada 1998]. Ayah saya bercanda saat Taffarel menepis penalti. Dia mengambil kue dan menempelkannya ke wajahnya sendiri. Saya pikir itulah mengapa kenangan itu begitu membekas," kenang Alisson. "Merupakan kehormatan bekerja dengan Taffarel, seorang idola, inspirasi, dan panutan bagi begitu banyak orang Brasil yang ingin menjadi kiper. Di masa kecil, orang-orang sering berkata: 'Taffareeel...'. Dia mendukung kami di saat-saat sulit, dia telah meninggalkan warisan yang melampaui apa yang dia lakukan sebagai pemain. Mungkin orang-orang tidak terlalu melihat pentingnya Taffarel sebagai pelatih kiper. Saya bisa mempertahankan level tinggi selama ini karena saya memiliki pelatih yang berkualitas seperti dia."
- AFP
Brasil membidik bintang keenam
Brasil memasuki turnamen ini dengan semangat baru setelah melewati "masa sulit" yang disebutkan oleh kiper andal tersebut. Seleção sangat ingin mematahkan kutukan yang menimpa mereka belakangan ini, setelah tersingkir di babak perempat final dalam dua Piala Dunia terakhir, dan belum pernah mengangkat trofi sejak 2002. Mereka dijadwalkan menghadapi Maroko dalam pertandingan pembuka Grup mereka pada Sabtu ini, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Haiti dan Skotlandia saat mereka berusaha mengamankan gelar juara dunia keenam yang akan memecahkan rekor.