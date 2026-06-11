Alisson menjelaskan bagaimana Carlo Ancelotti telah 'mengubah' tim nasional Brasil setelah 'masa yang sangat sulit'

Pelatih veteran itu mengambil alih tim pada masa ketika peluang Brasil lolos ke turnamen 2026 tampak goyah, sesuatu yang tidak biasa. Alisson, yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ketiganya secara berturut-turut sebagai kiper utama tak terbantahkan—dengan Brasil tergabung di Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia—meyakini bahwa perpaduan unik antara kerendahan hati dan pengetahuan taktis tingkat tinggi yang dimiliki Ancelotti telah menjadi katalisator bagi kebangkitan tim belakangan ini.

"Dia tangguh, rendah hati, dan cerdas dalam memilih kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Dia adalah manajer yang hebat. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sepak bola, yang memudahkan gaya permainan kami. Kombinasi ini menguntungkan tim. Saya melihat kegembiraan dan rasa syukurnya karena menjadi pelatih Seleção," tambah Alisson. Dia bahkan sampai membandingkan peran tersebut dengan jabatan politik: "Dia adalah juara berkali-kali, tapi dia menunjukkannya. Anda bisa melihatnya. Kami juga melihatnya. Dia telah memenangkan segalanya dalam sepak bola dan berada di sini dengan kegembiraan dan antusiasme. Posisinya mungkin memiliki tekanan lebih besar daripada menjadi presiden negara, dalam hal tingkatannya."