Alisson memberi lampu hijau kepada Juventus; kiper Liverpool itu bersedia melewatkan Liga Champions demi kembali ke Serie A

Menurut La Gazzetta dello Sport, Alisson telah memberikan lampu hijau kepada Juventus terkait transfer musim panas ini. Klub Serie A tersebut telah menjalani musim yang sulit di bawah asuhan pelatih kepala Luciano Spalletti. Setelah kekalahan baru-baru ini dari Fiorentina, Juventus kini berada di peringkat keenam klasemen liga dan terancam gagal lolos ke kompetisi klub paling bergengsi di Eropa, dengan Bianconeri harus berharap AC Milan, Roma, dan Como tersandung pada pekan terakhir musim ini.

Gagal lolos ke kompetisi utama Eropa bisa membuat klub kehilangan pendapatan hingga €60 juta. Namun, kiper asal Brasil ini tetap yakin dengan proyek tersebut, dengan perwakilannya menegaskan kembali keinginannya yang kuat untuk pindah ke Turin terlepas dari posisi akhir mereka di liga.