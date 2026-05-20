Alisson memberi lampu hijau kepada Juventus; kiper Liverpool itu bersedia melewatkan Liga Champions demi kembali ke Serie A
Kesediaan Alisson untuk berkompromi
Menurut La Gazzetta dello Sport, Alisson telah memberikan lampu hijau kepada Juventus terkait transfer musim panas ini. Klub Serie A tersebut telah menjalani musim yang sulit di bawah asuhan pelatih kepala Luciano Spalletti. Setelah kekalahan baru-baru ini dari Fiorentina, Juventus kini berada di peringkat keenam klasemen liga dan terancam gagal lolos ke kompetisi klub paling bergengsi di Eropa, dengan Bianconeri harus berharap AC Milan, Roma, dan Como tersandung pada pekan terakhir musim ini.
Gagal lolos ke kompetisi utama Eropa bisa membuat klub kehilangan pendapatan hingga €60 juta. Namun, kiper asal Brasil ini tetap yakin dengan proyek tersebut, dengan perwakilannya menegaskan kembali keinginannya yang kuat untuk pindah ke Turin terlepas dari posisi akhir mereka di liga.
Mengucapkan selamat tinggal kepada Anfield
Kiper berpengalaman ini tengah bersiap untuk perpisahan yang penuh emosi saat Liverpool menjamu Brentford pada hari Minggu. Manajer Arne Slot diperkirakan akan menurunkan pemain asal Brasil itu sebagai starter, sehingga ia dapat mengucapkan selamat tinggal secara layak kepada para pendukung setelah delapan musim yang tak terlupakan. Selama kariernya yang gemilang di Merseyside, Alisson membantu klub meraih dua gelar Liga Premier, satu Piala FA, dua Piala Carabao, satu Piala Dunia Antarklub, satu Piala Super UEFA, dan satu trofi Liga Champions.
Meskipun telah tampil lebih dari 300 kali dan tetap menjadi sosok kunci musim ini, masalah cedera dan perkembangan pesat Giorgi Mamardashvili semakin mengancam posisinya sebagai starter. Persaingan internal ini secara bertahap mendorong mantan bintang Roma tersebut untuk secara aktif mengejar kepulangan permanen ke lingkungan yang akrab baginya di liga utama Italia musim panas ini.
Mencari solusi yang damai
Meskipun sang pemain telah menyatakan niatnya dengan jelas, proses pemindahan dirinya dari Inggris memerlukan negosiasi yang cermat. Alisson masih terikat kontrak hingga Juni 2027, yang berarti Juventus harus mencapai kesepakatan finansial dengan klub Liga Premier tersebut. Semua pihak yang terlibat, terutama sang kiper sendiri, berkomitmen untuk memastikan kepergian yang terhormat yang menghargai status legendarisnya. Klub asal Turin ini sangat membutuhkan suntikan kepemimpinan dan kualitas setelah kehilangan arah selama dua tahun terakhir. Mereka memandang pemain internasional berpengalaman ini sebagai pilar penting untuk pembangunan kembali yang mereka butuhkan, dan kesediaannya untuk mengorbankan sepak bola Eropa papan atas hanya memperkuat tekad mereka untuk menyelesaikan kesepakatan yang rumit ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan Alisson yang akan bergabung dengan skuad Brasil untuk Piala Dunia mendatang, agennya siap mempercepat proses negosiasi dalam tiga minggu ke depan. Tujuannya jelas: menyelesaikan kesepakatan transfer sebelum turnamen internasional tersebut dimulai. Hal ini akan memungkinkan sang kiper untuk sepenuhnya fokus pada tugasnya bersama tim nasional sambil memastikan masa depannya di klub di Italia dalam jangka panjang.