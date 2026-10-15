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Alisson Becker tegaskan Liverpool dan Brasil 'terus melangkah' tanpa Mohamed Salah dan Neymar, sang kiper mengaku akan 'selalu merindukan' duo ikonis itu
Penjaga gawang Anfield menyambut perubahan zaman
Kehilangan dua sosok ikonik sekaligus di klub dan tim nasional tak sedikit pun mengurangi optimisme Alisson menatap masa depan. Salah secara resmi mengakhiri kiprah bersejarahnya selama sembilan tahun di Anfield pada musim panas setelah mencetak 255 gol, sementara Neymar mengakhiri kariernya bersama tim nasional seusai Piala Dunia 2026. Meski kepergian dua sosok penting tersebut meninggalkan kekosongan yang tak terbantahkan, perombakan skuad yang masih berlangsung dipandang sebagai transisi penting menuju era baru.
- Getty Images Sport
Pemain andalan membahas ruang ganti
Kedua kepergian itu membuat Alisson kehilangan rekan-rekan setim yang menandai era penuh gelar dan kecemerlangan individu. Salah meraih delapan gelar utama di Merseyside, sementara Neymar mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 80 gol.
Menanggapi dimulainya masa tanpa dua rekan lamanya itu, Alisson mengatakan kepada ESPN Brasil: "Tentu saja, semua pemain ini telah memberikan dan terus memberikan kontribusi besar ketika bermain untuk klub atau tim nasional mereka. Selama masih bermain, mereka akan selalu memberikan kontribusi. Namun, semuanya terus berjalan. Brasil, Liverpool."
Yakin Liverpool dan Brasil tetap bisa sukses meski komposisi pemain berubah, ia menambahkan: "Liverpool adalah tim besar, kami mendatangkan pemain baru dan sudah memiliki skuad yang sangat bagus di sini. Brasil juga masih terus melakukan regenerasi. Jadi, semuanya terus berjalan."
Penghormatan hangat berpadu dengan optimisme menatap masa depan
Sementara Salah langsung tampil gemilang bersama klub Turki Trabzonspor dengan tujuh gol dan tiga assist, Liverpool mendapat suntikan optimisme dari lini depan yang telah dirombak berkat hat-trick Bradley Barcola di Liga Champions dalam kemenangan 6-3 atas LASK serta kedatangan Victor Munoz dari Osasuna.
Mengakui adanya rasa rindu yang wajar terhadap kenangan indah bersama para bintang yang telah hengkang, Alisson mengatakan: "Tentu saja, kami punya sisi nostalgis. Mereka yang mencintai sepakbola juga punya sisi nostalgis, jadi mereka akan selalu mengenang momen-momen indah yang diberikan para pemain itu kepada para penggemarnya. Dan kami akan selalu merindukan mereka serta ingin menghidupkan kembali momen-momen itu."
- Branislav Racko
Raksasa Merseyside melewati musim gugur penuh tantangan
Terpuruk di peringkat kesembilan klasemen Liga Primer Inggris, tantangan utama bagi anak asuh Andoni Iraola adalah menemukan konsistensi tanpa kontribusi krusial Salah. Ketajaman Barcola dalam penyelesaian akhir dan kesiapan Munoz akan benar-benar diuji di tengah padatnya jadwal pertandingan domestik dan kontinental. Sementara itu, di level internasional, Brasil harus membuktikan bahwa mereka tetap tangguh saat menjalani laga-laga mendatang tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka.
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