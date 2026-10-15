Kedua kepergian itu membuat Alisson kehilangan rekan-rekan setim yang menandai era penuh gelar dan kecemerlangan individu. Salah meraih delapan gelar utama di Merseyside, sementara Neymar mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 80 gol.

Menanggapi dimulainya masa tanpa dua rekan lamanya itu, Alisson mengatakan kepada ESPN Brasil: "Tentu saja, semua pemain ini telah memberikan dan terus memberikan kontribusi besar ketika bermain untuk klub atau tim nasional mereka. Selama masih bermain, mereka akan selalu memberikan kontribusi. Namun, semuanya terus berjalan. Brasil, Liverpool."

Yakin Liverpool dan Brasil tetap bisa sukses meski komposisi pemain berubah, ia menambahkan: "Liverpool adalah tim besar, kami mendatangkan pemain baru dan sudah memiliki skuad yang sangat bagus di sini. Brasil juga masih terus melakukan regenerasi. Jadi, semuanya terus berjalan."