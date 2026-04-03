Alisson akan absen dalam laga melawan PSG, sementara Arne Slot mengindikasikan bahwa kiper Liverpool itu kemungkinan akan absen dalam waktu lama akibat cedera

Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan krusial melawan City, Slot memberikan kabar yang kurang menggembirakan mengenai ketersediaan kiper utamanya untuk beberapa pekan ke depan. Pelatih asal Belanda itu menjelaskan bahwa cedera tersebut lebih parah dari yang diperkirakan semula, sehingga kemungkinan kembalinya Salah baru bisa terjadi pada tahap akhir musim Liga Premier.

Meskipun mengalami kemunduran di posisi kiper, Slot menegaskan bahwa Salah siap diturunkan setelah absen beberapa waktu. Manajer Liverpool itu mengatakan: "[Alisson] juga tidak akan ikut dalam laga melawan PSG, [dia] masih absen untuk beberapa waktu lagi. Menjelang akhir musim, kami berharap dia sudah pulih. [Salah] siap diturunkan, dia berlatih bersama kami kemarin, dia akan berlatih bersama kami hari ini, dan siap diturunkan besok."