Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alisson akan absen dalam laga melawan PSG, sementara Arne Slot mengindikasikan bahwa kiper Liverpool itu kemungkinan akan absen dalam waktu lama akibat cedera
Alisson absen di sisa musim
Musim Alisson yang penuh pasang surut kembali mengalami kemunduran setelah pemain berusia 33 tahun itu mengalami cedera baru pada masa-masa krusial bagi klub. Kiper asal Brasil itu awalnya absen dalam laga Liga Champions melawan Galatasaray akibat masalah yang dialaminya saat latihan, namun kemudian kembali bermain dalam laga Liga Premier melawan Tottenham dan leg kedua melawan tim asal Turki tersebut. Namun, kambuhnya cedera tersebut kini membuatnya absen dalam laga Piala FA melawan Manchester City serta kedua leg perempat final Liga Champions.
- Getty Images Sport
Slot mengonfirmasi absennya yang cukup lama
Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan krusial melawan City, Slot memberikan kabar yang kurang menggembirakan mengenai ketersediaan kiper utamanya untuk beberapa pekan ke depan. Pelatih asal Belanda itu menjelaskan bahwa cedera tersebut lebih parah dari yang diperkirakan semula, sehingga kemungkinan kembalinya Salah baru bisa terjadi pada tahap akhir musim Liga Premier.
Meskipun mengalami kemunduran di posisi kiper, Slot menegaskan bahwa Salah siap diturunkan setelah absen beberapa waktu. Manajer Liverpool itu mengatakan: "[Alisson] juga tidak akan ikut dalam laga melawan PSG, [dia] masih absen untuk beberapa waktu lagi. Menjelang akhir musim, kami berharap dia sudah pulih. [Salah] siap diturunkan, dia berlatih bersama kami kemarin, dia akan berlatih bersama kami hari ini, dan siap diturunkan besok."
Isak kembali setelah cuti
Meskipun absennya Alisson menjadi masalah besar di lini pertahanan, kembalinya Isak ke sesi latihan penuh memberikan dorongan signifikan bagi opsi serangan Liverpool. Penyerang asal Swedia itu absen sejak Desember setelah mengalami patah kaki, dan staf medis klub kini fokus pada proses reintegrasi yang hati-hati.
Dengan Salah yang juga memasuki bulan-bulan terakhirnya di Anfield setelah mengonfirmasi kepergiannya pada musim panas, Slot harus mengelola keseimbangan yang rumit antara pemain bintang yang kembali dan pemain yang absen dalam jangka panjang. Dia menambahkan: "Masih terlalu dini untuk mengharapkan [Isak] masuk dalam susunan pemain inti, kemarin adalah latihan pertamanya setelah absen selama 101 hari. Butuh sedikit waktu untuk memberinya banyak menit bermain, tetapi kami akan memastikan kami melakukan hal yang tepat untuk membangun kondisinya. Adalah hal yang baik untuk memiliki dia di lapangan latihan, bahkan lebih baik lagi untuk membawanya ke lapangan."
- AFP
Ujian krusial di Liga Champions
Liverpool akan menghadapi tantangan taktis yang sangat berat pada 8 April saat mereka bertandang ke Parc des Princes untuk menghadapi juara bertahan Liga Champions tanpa kehadiran Alisson yang berpengalaman. Barisan pertahanan The Reds harus mampu menahan serangan PSG yang mematikan selama periode yang sangat ketat, mengingat leg kedua yang sangat krusial di Anfield akan digelar hanya enam hari kemudian.