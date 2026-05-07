Alisha Lehmann meraih penghargaan Pemain Wanita Terbaik Musim Ini Leicester meski hanya tampil sebagai starter dalam LIMA pertandingan & juga meraih penghargaan gol terbaik
Favorit para penggemar meski hasil tim kurang memuaskan
Penyerang berusia 27 tahun itu bergabung dengan Leicester pada Januari lalu setelah sebelumnya bermain di Italia bersama Como dan Juventus. Meskipun kedatangannya disambut dengan antusiasme yang besar, kontribusi Lehmann di Liga Super Wanita masih terbatas; ia baru tampil sebagai starter sebanyak lima kali sepanjang musim ini.
Secara statistik, ini merupakan musim yang berat bagi sang pemain maupun klub. Lehmann telah tampil dalam sembilan pertandingan WSL, dan yang mengejutkan, The Foxes mengalami kekalahan dalam setiap penampilannya. Meskipun demikian, ia berhasil meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini melalui voting penggemar, sebuah hasil yang menegaskan popularitasnya yang luar biasa.
Profil global dan pengaruh di media sosial
Kedatangan Lehmann di Leicester menarik perhatian besar bagi klub tersebut, terutama berkat statusnya sebagai sensasi media sosial. Dengan lebih dari 15,5 juta pengikut di Instagram, pemain timnas Swiss ini merupakan salah satu figur paling terkenal di dunia sepak bola wanita. Selain karier sepak bolanya, ia juga berkecimpung di dunia modeling, yang semakin mengangkat citra globalnya di luar lapangan.
Kehidupan pribadinya juga sering menjadi sorotan, terutama hubungannya sebelumnya dengan gelandang Aston Villa, Douglas Luiz. Keduanya pindah dari Villa ke Juventus sebelum akhirnya mengakhiri hubungan mereka pada tahun 2025.
Satu gol memastikan gelar juara kedua
Lehmann juga berhasil meraih penghargaan Gol Terbaik Musim Ini dari Leicester Women. Penghargaan tersebut diberikan atas satu-satunya golnya sepanjang musim—sebuah gol yang mengharukan pada bulan Maret melawan Villa. Di tengah musim yang bisa dibilang mimpi buruk bagi The Foxes, yang berpotensi berakhir dengan degradasi dari WSL, penyelesaian akhir Lehmann menjadi secercah cahaya yang langka.
Upaya yang memenangkan penghargaan di King Power Stadium itu menjadi sentuhan akhir dari sebuah gerakan tim yang luar biasa. Berada di posisi yang sempurna di dekat titik penalti, Lehmann menunjukkan ketepatan klinis untuk menjebol gawang lawan. Meskipun para penggemar memiliki 11 gol untuk dipilih dalam penghargaan akhir musim, tendangan klinis Lehmann melawan mantan timnya itulah yang menonjol jauh di atas yang lain.
Pertandingan play-off degradasi akan segera digelar
Meskipun Lehmann merayakan pencapaian pribadinya, kilauan trofi-trofi pribadinya tak mampu menyembunyikan kenyataan suram musim Leicester City. Mereka dipastikan akan finis di posisi terbawah klasemen WSL, terlepas dari apakah mereka menang dalam laga terakhir melawan Everton.
Leicester akan menghadapi babak playoff degradasi melawan tim yang finis di posisi ketiga WSL 2 pada 23 Mei, dan masa depan Lehmann mungkin bergantung pada apakah The Foxes berhasil menghindari degradasi.