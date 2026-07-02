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Alisha Lehmann Montel McKenzieGetty/Instagram
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Alisha Lehmann menyaksikan kemenangan Iga Swiatek di babak kedua Wimbledon secara langsung di lapangan utama bersama tunangannya yang baru, Montel McKenzie

A. Lehmann
Leicester City WFC
M. McKenzie

Pemain timnas Swiss Alisha Lehmann dan tunangannya yang baru, Montel McKenzie, terlihat menikmati hari yang seru di Wimbledon. Pasangan yang baru saja bertunangan ini duduk di Centre Court untuk menyaksikan petenis peringkat satu dunia, Iga Swiatek, meraih kemenangan telak di babak kedua, sekaligus melanjutkan perayaan musim panas mereka setelah McKenzie baru-baru ini melamarnya secara romantis di pantai.

  • LehmannGetty

    Kencan romantis setelah pertunangan

    Menyusul pertunangan mereka yang baru-baru ini menjadi sorotan, Lehmann dan McKenzie tampil menawan di hadapan publik dalam salah satu acara paling bergengsi dalam kalender olahraga Inggris. Pasangan ini menghadiri Wimbledon untuk menyaksikan Swiatek meraih kemenangan dalam dua set langsung atas Karolína Plíšková dan melaju ke babak ketiga. Lehmann membagikan momen tersebut di akun Instagram resminya, dengan mengunggah foto yang memperlihatkan keduanya tersenyum di tribun penonton. McKenzie mengenakan kacamata hitam, sementara Lehmann tampil dengan busana berwarna putih. Kegiatan ini berlangsung tak lama setelah McKenzie melamar Lehmann selama liburan musim panas yang indah di pantai, sebuah momen yang dirayakan Lehmann bersama jutaan pengikutnya dengan mengunggah serangkaian foto profesional dari acara istimewa tersebut.



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  • Alisha Lehmann Montel McKenzie Baller League UK 2026Baller League UK

    Kisah cinta yang berkembang pesat dan perayaan-perayaan baru-baru ini

    Hubungan antara Lehmann dan McKenzie berkembang pesat sejak mereka pertama kali mengumumkannya ke publik pada Januari lalu. Teman-teman dan penggemar langsung merayakan pengumuman pertunangan mereka, dengan beberapa mantan rekan sesama peserta Love Island menyampaikan ucapan selamat secara daring.

    Rumor tentang kemungkinan pertunangan sebenarnya sudah beredar sejak Mei lalu ketika keduanya terlihat mengunjungi sebuah toko perhiasan mewah. Saat itu, McKenzie menggoda para penggemar dengan emoji gembok dan kunci, meskipun pihak perwakilan awalnya membantah bahwa lamaran resmi telah terjadi. Lehmann akhirnya mengonfirmasi kabar tersebut dalam sebuah postingan kepada para pengikut Instagram-nya pada 24 Juni.

  • Nasib yang bertolak belakang di lapangan sepak bola

    Baik Lehmann maupun McKenzie saat ini mengalami nasib yang kontras dalam karier masing-masing. McKenzie baru-baru ini merayakan keberhasilannya mengangkat trofi Baller League UK setelah timnya, Prime FC, meraih kemenangan menegangkan 5-2. Sementara itu, Lehmann dan Leicester City harus menelan pil pahit berupa degradasi dari Women's Super League.

    Lehmann menghadapi berbagai rintangan fisik dan psikologis setelah pindah dari Juventus pada bursa transfer musim dingin, dan ia mengakui kepada para pengikutnya bahwa ia mengalami kesulitan yang cukup berat. Berbicara mengenai masa-masa yang melelahkan tersebut, Lehmann menyatakan: "Ini adalah salah satu tahun tersulit dalam karier sepak bola saya. Ada banyak tantangan, kemunduran, cedera, dan momen-momen yang menguji saya baik di dalam maupun di luar lapangan."

  • Alisha Lehmann LeicesterGetty

    Mempersiapkan diri menghadapi tantangan musim mendatang

    Lehmann akan segera memulai persiapan intensif menjelang musim baru, meskipun masa depannya di klub masih belum pasti. Lehmann harus memutuskan apakah akan tetap bertahan dan berjuang demi promosi bersama Leicester City atau mencari kesempatan pindah ke klub lain. Menyambut tantangan yang akan datang, Lehmann menyatakan: "Saya tidak sabar menanti musim depan. Saya akan siap, lebih bugar, lebih kuat, dan lebih termotivasi daripada sebelumnya. Ini baru permulaan."