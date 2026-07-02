Alisha Lehmann menyaksikan kemenangan Iga Swiatek di babak kedua Wimbledon secara langsung di lapangan utama bersama tunangannya yang baru, Montel McKenzie

Hubungan antara Lehmann dan McKenzie berkembang pesat sejak mereka pertama kali mengumumkannya ke publik pada Januari lalu. Teman-teman dan penggemar langsung merayakan pengumuman pertunangan mereka, dengan beberapa mantan rekan sesama peserta Love Island menyampaikan ucapan selamat secara daring.

Rumor tentang kemungkinan pertunangan sebenarnya sudah beredar sejak Mei lalu ketika keduanya terlihat mengunjungi sebuah toko perhiasan mewah. Saat itu, McKenzie menggoda para penggemar dengan emoji gembok dan kunci, meskipun pihak perwakilan awalnya membantah bahwa lamaran resmi telah terjadi. Lehmann akhirnya mengonfirmasi kabar tersebut dalam sebuah postingan kepada para pengikut Instagram-nya pada 24 Juni.