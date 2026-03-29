Alisha Lehmann menuai kritik karena dianggap "kaku dan tak berdaya" saat Leicester semakin terancam degradasi dari WSL setelah menelan kekalahan ketujuh berturut-turut
Pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin kesulitan menunjukkan performa yang memuaskan
Lehmann gagal menunjukkan daya serang yang sangat dibutuhkan saat ia pindah dari Como ke Leicester City pada bursa transfer musim dingin. Didatangkan untuk memimpin upaya klub bertahan di liga dan membungkam para pengkritiknya, kepindahannya itu ternyata tak membuahkan hasil. Penyerang tersebut hanya berhasil mencetak satu gol sejak kedatangannya, dan kontribusinya terus menjadi sorotan seiring klub yang semakin terpuruk. Kekalahan 1-0 dari Brighton menandai kekalahan ketujuh berturut-turut Leicester, membuat mereka terpuruk di dasar klasemen dan semakin mendekati zona degradasi Liga Super Wanita.
Statistik pertandingan yang buruk memicu kritik dari para komentator
Kurangnya kontribusi yang ia berikan sangat jelas terlihat dalam laga melawan Brighton, sebelum ia digantikan oleh Rosella Ayane pada menit ke-86. Selama berada di lapangan, ia gagal melepaskan satu tembakan pun, hanya melakukan 22 sentuhan bola, dan kehilangan penguasaan bola sebanyak 12 kali. Selain itu, ia hanya berhasil menyelesaikan tujuh dari 10 operannya. Penampilan yang kurang memuaskan ini memicu penilaian tajam dari Trent Hutson, seorang komentator BBC Radio Sussex.
Hutson menyatakan: "Hasil akhir permainan Alisha Lehmann kurang memuaskan hari ini. Dengan jumlah pertandingan yang terbatas yang ia mainkan di WSL belakangan ini, kembali bermain dan langsung diturunkan dalam tim yang sedang kesulitan tentu tidak pernah mudah. Pada saat-saat ketika ia menguasai bola dan memiliki sedikit ruang, ia tampak seperti kelinci yang terpaku oleh lampu depan mobil hari ini."
Manajer Leicester menolak menyalahkan individu-individu
Setelah peluit akhir dibunyikan, manajer Leicester Rick Passmoor berbicara kepada media dan menolak menyalahkan pemain secara individu. Meskipun timnya hanya melepaskan lima tembakan sepanjang pertandingan, ia tetap optimis.
Passmoor mengatakan: "Ini pertandingan yang sulit. Kami harus merenung dan mengevaluasi, lalu melangkah maju. Kami punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan kandang berikutnya. Ada beberapa bagian dalam pertandingan yang kami lakukan dengan baik. Saya rasa tim ini masih solid. Kami menantikan pertandingan berikutnya melawan London City."
Ketika ditanya apakah ia tetap percaya pada timnya, ia menambahkan: "Tentu saja. Kami tahu ini akan menjadi tantangan, dan kami sedang menghadapinya saat ini. Para pemain dan staf tetap bersatu, kami memastikan saling menginspirasi dan menantikan pertandingan-pertandingan yang akan datang."
Pertarungan untuk bertahan hidup akan semakin memanas dalam beberapa minggu ke depan
Waktu semakin menipis bagi Leicester untuk menyelamatkan musim mereka. Klub ini saat ini berada di posisi terbawah klasemen, tertinggal empat poin dari West Ham, meskipun mereka masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Leicester akan kembali beraksi di WSL pada 26 April saat mereka bertandang untuk menghadapi London City Lionesses.