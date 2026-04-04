Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alisha Lehmann mengalami pukulan telak karena bintang Leicester itu terpaksa mundur dari skuad Swiss
Cedera otot membuat bintang Leicester City absen
Penyerang Leicester City ini, yang telah menjadi salah satu wajah paling dikenal di dunia sepak bola wanita, semula masuk dalam skuad untuk dua pertandingan krusial melawan Turki. Namun, Lehmann terpaksa mundur karena cedera otot. Pemain berusia 27 tahun ini kini akan tetap bersama klubnya untuk memulai proses rehabilitasi, meninggalkan kekosongan yang signifikan di lini serang Swiss saat mereka bersiap menghadapi momen krusial dalam kampanye kualifikasi mereka. Absennya Lehmann menjadi topik utama pembicaraan mengingat pengaruhnya baik di dalam maupun di luar lapangan bagi tim nasional.
- Getty Images Sport
Pukulan ganda bagi rencana seleksi Navarro
Lehmann bukanlah satu-satunya pemain yang absen dari tim Swiss, karena Irina Fuchs juga dipastikan tidak bisa bermain. Kiper FC Köln tersebut mengalami masalah kebugaran yang serupa, yang memaksanya untuk tetap tinggal di klubnya guna menjalani perawatan. Kehilangan kedua pemain berpengalaman ini menjadi tantangan bagi Navarro, yang kini harus menghadapi periode krusial tanpa beberapa anggota skuad utamanya.
Pemain pengganti dipanggil
Menanggapi kabar cedera tersebut, staf kepelatihan Swiss bergerak cepat untuk mengisi posisi yang kosong dalam skuad. Leela Egli dari Freiburg dipanggil untuk menggantikan Lehmann di lini serang, sementara Nadine Bohi dari Union Berlin bergabung dengan barisan penjaga gawang. Para pemain muda berbakat ini kini akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Dua pertandingan melawan Turki akan menjadi penentu penting dalam menentukan klasemen grup kualifikasi Piala Dunia 2027.
- Getty Images Sport
Pertandingan kualifikasi yang sangat penting akan segera digelar
Swiss saat ini berada dalam posisi yang kuat setelah mengawali kampanye kualifikasi mereka dengan raihan poin penuh. Pertandingan pertama melawan Turki akan digelar di Zurich pada 14 April, disusul dengan lawatan ke Sinop empat hari kemudian. Pertandingan-pertandingan ini bukan hanya soal lolos ke turnamen global, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap peringkat tim di Nations League. Baik Swiss maupun Turki berupaya mengamankan posisi teratas di grup mereka di Liga B. Hal ini tidak hanya akan menjamin promosi ke Liga A, tetapi juga memastikan undian yang secara teoritis lebih menguntungkan di babak play-off Piala Dunia.