Alisha Lehmann kembali ke Leicester untuk menjalani latihan pramusim setelah timnya terdegradasi ke WSL 2

Leicester City Women telah secara resmi memulai pramusim mereka, menandai dimulainya fase pembangunan kembali yang krusial untuk WSL 2. Para pemain berkumpul di Belvoir Drive untuk menjalani hari yang diisi dengan serangkaian penilaian fisik intensif, termasuk pemeriksaan awal, tes keseimbangan, dan latihan penguatan otot.

Suasana di lapangan latihan terasa penuh konsentrasi saat para pemain mengenakan seragam latihan baru mereka untuk pertama kalinya. Transisi ke divisi kedua ini terjadi setelah akhir musim sebelumnya yang mengecewakan, di mana status tim di kasta tertinggi hilang secara dramatis.