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Alisha Lehmann kembali ke Leicester untuk menjalani latihan pramusim setelah timnya terdegradasi ke WSL 2
Misi penyelamatan dimulai di Belvoir Drive
Leicester City Women telah secara resmi memulai pramusim mereka, menandai dimulainya fase pembangunan kembali yang krusial untuk WSL 2. Para pemain berkumpul di Belvoir Drive untuk menjalani hari yang diisi dengan serangkaian penilaian fisik intensif, termasuk pemeriksaan awal, tes keseimbangan, dan latihan penguatan otot.
Suasana di lapangan latihan terasa penuh konsentrasi saat para pemain mengenakan seragam latihan baru mereka untuk pertama kalinya. Transisi ke divisi kedua ini terjadi setelah akhir musim sebelumnya yang mengecewakan, di mana status tim di kasta tertinggi hilang secara dramatis.
Lehmann berharap Leicester segera bangkit kembali
Bagi Lehmann, pramusim ini merupakan kesempatan penting untuk menemukan konsistensi. Ia mengungkapkan antusiasmenya menjelang musim baru melalui media sosial, dengan menyatakan: "Kami kembali." Kehadiran Lehmann sangatlah penting, karena ia tetap menjadi salah satu aset kreatif paling menonjol di klub. Penyerang berusia 27 tahun ini telah secara terbuka mengungkapkan kesulitan yang ia hadapi selama enam bulan pertamanya di klub, yang diwarnai oleh masalah kebugaran dan performa tim yang kurang memuaskan.
Wajah-wajah baru dan bintang-bintang yang kembali
Latihan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemain baru Leah Eddie untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setim barunya. Bek yang didatangkan dari klub raksasa Skotlandia, Rangers, ini turut serta dalam semua sesi latihan sambil berupaya mengamankan tempatnya di starting XI untuk musim baru. Ia bergabung dengan Emilia Pelgander dan Simone Sherwood yang kembali dari masa peminjaman; keduanya diharapkan dapat memainkan peran penting dalam upaya tim untuk promosi.
- Getty Images Sport
Persiapan selama masa pramusim
Rencana pramusim Leicester dirancang untuk membangun momentum secara bertahap selama beberapa pekan mendatang. Staf pelatih telah menyusun program latihan fisik intensif dan latihan kecepatan selama dua pekan, yang akan dilanjutkan dengan serangkaian pertandingan persahabatan tertutup. Pertandingan-pertandingan ini akan sangat penting untuk mengintegrasikan para pemain baru dan memastikan kerangka taktis sudah matang sebelum musim liga dimulai.
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