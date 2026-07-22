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Alisha Lehmann LeicesterGetty
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Alisha Lehmann kembali ke Leicester untuk menjalani latihan pramusim setelah timnya terdegradasi ke WSL 2

A. Lehmann
Leicester City WFC
WSL

Alisha Lehmann telah secara resmi kembali ke kompleks latihan Belvoir Drive milik Leicester City, seiring dengan dimulainya persiapan The Foxes untuk berkompetisi di divisi kedua. Setelah mengalami degradasi yang memilukan dari Women's Super League, pemain timnas Swiss ini memimpin skuad yang bertekad untuk segera kembali ke kasta tertinggi.

  • Misi penyelamatan dimulai di Belvoir Drive

    Leicester City Women telah secara resmi memulai pramusim mereka, menandai dimulainya fase pembangunan kembali yang krusial untuk WSL 2. Para pemain berkumpul di Belvoir Drive untuk menjalani hari yang diisi dengan serangkaian penilaian fisik intensif, termasuk pemeriksaan awal, tes keseimbangan, dan latihan penguatan otot.

    Suasana di lapangan latihan terasa penuh konsentrasi saat para pemain mengenakan seragam latihan baru mereka untuk pertama kalinya. Transisi ke divisi kedua ini terjadi setelah akhir musim sebelumnya yang mengecewakan, di mana status tim di kasta tertinggi hilang secara dramatis.

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  • Lehmann berharap Leicester segera bangkit kembali

    Bagi Lehmann, pramusim ini merupakan kesempatan penting untuk menemukan konsistensi. Ia mengungkapkan antusiasmenya menjelang musim baru melalui media sosial, dengan menyatakan: "Kami kembali." Kehadiran Lehmann sangatlah penting, karena ia tetap menjadi salah satu aset kreatif paling menonjol di klub. Penyerang berusia 27 tahun ini telah secara terbuka mengungkapkan kesulitan yang ia hadapi selama enam bulan pertamanya di klub, yang diwarnai oleh masalah kebugaran dan performa tim yang kurang memuaskan.



  • Wajah-wajah baru dan bintang-bintang yang kembali

    Latihan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemain baru Leah Eddie untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setim barunya. Bek yang didatangkan dari klub raksasa Skotlandia, Rangers, ini turut serta dalam semua sesi latihan sambil berupaya mengamankan tempatnya di starting XI untuk musim baru. Ia bergabung dengan Emilia Pelgander dan Simone Sherwood yang kembali dari masa peminjaman; keduanya diharapkan dapat memainkan peran penting dalam upaya tim untuk promosi.

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  • Arsenal v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Persiapan selama masa pramusim

    Rencana pramusim Leicester dirancang untuk membangun momentum secara bertahap selama beberapa pekan mendatang. Staf pelatih telah menyusun program latihan fisik intensif dan latihan kecepatan selama dua pekan, yang akan dilanjutkan dengan serangkaian pertandingan persahabatan tertutup. Pertandingan-pertandingan ini akan sangat penting untuk mengintegrasikan para pemain baru dan memastikan kerangka taktis sudah matang sebelum musim liga dimulai.