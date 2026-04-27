Alisha Lehmann & Maya Jama kepada KSI & Angry Ginge: Apa yang ditawarkan oleh para pelatih selebriti di Baller League UK? Mantan pemain Tottenham dan bintang Yanited saat ini menjelaskan

Saat ditanya tentang apa yang ditawarkan oleh para pelatih selebriti, mantan pemain timnas Kongo Demokratik M’Poku — yang sangat menikmati setiap momen petualangannya di Baller League — mengatakan kepada GOAL: “Mereka menghadirkan hiburan. Mereka menghadirkan suasana yang menyenangkan. Mereka menghadirkan sesuatu yang berbeda yang menurut saya lebih bisa diterima oleh generasi muda daripada sebelumnya. Jadi, ini bagus untuk liga. Ini bagus untuk para penggemar dan bahkan untuk permainan itu sendiri. Ini adalah era sepak bola yang benar-benar baru. Ini adalah permainan yang berbeda.”

M’Poku, sebagai bagian dari skuad Yanited, bekerja di bawah bimbingan sensasi YouTube Angry Ginge. Ia menambahkan mengenai pengalaman tersebut—di mana pemenang I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here itu memberikan pidato tim yang kasar kepada para pemainnya pekan lalu saat mengalami kekalahan telak dari KSI dan PRIME FC: “Bukan hanya dia yang tidak senang. Kami semua tidak senang. Itu wajar saat kalah 8-1. Jika ada yang senang, maka mereka tidak pantas berada di Baller League atau tim kami.

“Tapi tidak apa-apa. Jelas, saya tidak benar-benar mengenalnya saat bergabung. Saya lebih mengenal Sam [Cox], tapi saya mulai mengenal dia sedikit lebih baik. Sam menceritakan betapa baiknya dia dan betapa dia membantu semua orang.

“Dan ya, hasil terakhir memang tidak bagus, tapi kami terus berjuang dan bangkit kembali. Kami telah bermain sepak bola dengan baik. Kami telah bermain bagus sejak awal. Pertandingan terakhir adalah mimpi buruk bagi kami, tapi kami bangkit kembali.”



