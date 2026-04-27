Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Alisha Lehmann & Maya Jama kepada KSI & Angry Ginge: Apa yang ditawarkan oleh para pelatih selebriti di Baller League UK? Mantan pemain Tottenham dan bintang Yanited saat ini menjelaskan
Mantan rekan setim kapten Inggris Kane tampil menonjol di Baller League
Berawal dari Jerman, dengan keterlibatan Lehmann—pemain timnas Swiss dan bintang WSL—dalam ajang perdana di sana, Baller League tiba di Inggris pada tahun 2025. Dua musim yang penuh aksi telah menobatkan SDS FC dan Wembley Rangers sebagai juara.
Pertarungan untuk meraih kejayaan tertinggi sedang berlangsung pada tahun 2026, dengan tim dan manajer baru yang turut bergabung dalam petualangan ini. M’Poku - yang pernah bekerja bersama Harry Kane di Spurs dan Leyton Orient - termasuk di antara mereka yang unjuk gigi dalam kompetisi enam lawan enam yang memecahkan tradisi dan memberikan sentuhan baru pada olahraga indah ini.
Apa yang ditawarkan KSI, Elba, dan Angry Ginge kepada Baller League UK?
Saat ditanya tentang apa yang ditawarkan oleh para pelatih selebriti, mantan pemain timnas Kongo Demokratik M’Poku — yang sangat menikmati setiap momen petualangannya di Baller League — mengatakan kepada GOAL: “Mereka menghadirkan hiburan. Mereka menghadirkan suasana yang menyenangkan. Mereka menghadirkan sesuatu yang berbeda yang menurut saya lebih bisa diterima oleh generasi muda daripada sebelumnya. Jadi, ini bagus untuk liga. Ini bagus untuk para penggemar dan bahkan untuk permainan itu sendiri. Ini adalah era sepak bola yang benar-benar baru. Ini adalah permainan yang berbeda.”
M’Poku, sebagai bagian dari skuad Yanited, bekerja di bawah bimbingan sensasi YouTube Angry Ginge. Ia menambahkan mengenai pengalaman tersebut—di mana pemenang I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here itu memberikan pidato tim yang kasar kepada para pemainnya pekan lalu saat mengalami kekalahan telak dari KSI dan PRIME FC: “Bukan hanya dia yang tidak senang. Kami semua tidak senang. Itu wajar saat kalah 8-1. Jika ada yang senang, maka mereka tidak pantas berada di Baller League atau tim kami.
“Tapi tidak apa-apa. Jelas, saya tidak benar-benar mengenalnya saat bergabung. Saya lebih mengenal Sam [Cox], tapi saya mulai mengenal dia sedikit lebih baik. Sam menceritakan betapa baiknya dia dan betapa dia membantu semua orang.
“Dan ya, hasil terakhir memang tidak bagus, tapi kami terus berjuang dan bangkit kembali. Kami telah bermain sepak bola dengan baik. Kami telah bermain bagus sejak awal. Pertandingan terakhir adalah mimpi buruk bagi kami, tapi kami bangkit kembali.”
Bisakah KSI meniru kesuksesan Reynolds & Mac di Wrexham?
KSI terbukti menjadi lawan yang tangguh bagi M’Poku pada pertandingan terakhir, di mana juri Britain’s Got Talent dan influencer yang energik ini merambah ke dunia kepemilikan klub sepak bola setelah mengakuisisi klub National League South, Dagenham and Redbridge.
Sebuah dokumenter sedang direncanakan di sana, untuk menyaingi ‘Welcome to Wrexham’, dan ketika ditanya apakah pendiri Sidemen dan Misfits ini dapat meniru jejak Ryan Reynolds dan Rob Mac dalam meniti karier di kasta EFL, M’Poku menjawab: “Saya tidak mengenal semua YouTuber ini! Saya mulai mengenal mereka sejak saya bergabung dengan Baller League dan melihat sedikit tentang mereka.
“Saya melihat dia membeli Dagenham dan saya tidak tahu bagaimana dia nantinya, tapi saya tahu bahwa membeli klub bukanlah hal yang mudah. Anda harus dikelilingi oleh orang-orang yang tepat agar bisa meraih kesuksesan baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi, saya berharap dia akan berhasil.”
- Baller League UK
Siapa yang akan merebut gelar juara Baller League UK pada tahun 2026?
KSI sudah terbiasa meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kewirausahaan dan bertekad untuk membuktikan kemampuannya di jajaran direksi klub sepak bola — sekaligus mengejar gelar juara Baller League UK.
M’Poku termasuk di antara mereka yang berharap dapat menghalangi jalannya di sana - bersama tokoh-tokoh terkemuka dari dunia olahraga, musik, dan film - dalam turnamen yang sangat kompetitif ini, di mana beberapa pesaing untuk trofi final mulai muncul.
Baller League disiarkan langsung setiap Senin malam mulai pukul 17.00 di www.youtube.com/@BallerLeagueUK.