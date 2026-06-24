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Alisha Lehmann akan menikah! Bintang asal Swiss ini mengumumkan pertunangannya dengan Montel McKenzie dan membagikan foto-foto lamaran di pantai
Lamaran romantis di pantai
Lehmann secara resmi tidak lagi lajang setelah mengumumkan pertunangannya dengan kekasihnya, McKenzie. Penyerang asal Swiss yang baru saja pindah ke Leicester City ini membagikan kabar menggembirakan tersebut melalui akun Instagram-nya pada hari Rabu, dengan mengunggah serangkaian foto profesional yang diambil saat McKenzie berlutut.
Lamaran tersebut berlangsung di sebuah pantai yang indah selama liburan musim panas pasangan tersebut. Lehmann, yang mengenakan gaun mini hitam, tampak sangat terkejut dalam foto-foto tersebut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat pasangannya memberikan cincin berlian besar kepadanya. Postingan tersebut hanya diberi keterangan: “Forever & Always.”
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Teman-teman terkenal menyampaikan ucapan selamat
Berita tersebut langsung memicu reaksi dari dunia olahraga dan hiburan, dengan beberapa mantan rekan satu acara McKenzie di *Love Island* yang memimpin ucapan selamat. Nas Majeed mengomentari postingan tersebut dengan menulis: “Favoritku, selamat,” sementara Tyrique Hyde menambahkan: “Selamat, bro.”
Biggs Chris, yang terkenal berkat ‘Love Island’, juga ikut merayakan, dengan berkomentar: “Wah, selamat, kawan.”
Pasangan yang digemari di media sosial ini kemudian membagikan foto-foto pertunangan mereka, meskipun masih belum jelas apakah Alisha yang berusia 27 tahun turut berperan dalam memilih berlian besar yang berkilau di jarinya.
Menelusuri kisah cinta mereka yang berlangsung begitu cepat
Rumor tentang kemungkinan pertunangan pertama kali beredar pada bulan Mei lalu ketika pasangan tersebut terlihat mengunjungi sebuah toko perhiasan mewah bersama-sama. Saat itu, McKenzie menggoda para pengikutnya dengan emoji gembok dan kunci di media sosial, meskipun perwakilan dari pasangan tersebut awalnya membantah bahwa telah terjadi lamaran resmi. Pengumuman terbaru ini menegaskan bahwa mereka kini telah mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan mereka.
Keduanya pertama kali mengumumkan hubungan asmara mereka pada bulan Januari dan hubungan mereka berkembang dengan pesat. Mereka langsung cocok, dengan seorang sumber internal mengatakan kepada The Sun: “Alisha sudah beberapa lama ini sering membawanya ke apartemennya di Como untuk liburan akhir pekan secara diam-diam. Saya rasa Montel tidak percaya betapa beruntungnya dia. Semua orang sangat bahagia untuk mereka, meskipun pada awalnya semua orang mengira ini hanya hubungan yang santai.”
- Getty Images Sport
Kehidupan profesional dan berita-berita yang pernah menjadi sorotan
Kehidupan pribadi Lehmann sering menjadi sorotan publik, terutama setelah hubungannya yang ramai dibicarakan selama empat tahun dengan gelandang Brasil, Douglas Luiz. Baik Lehmann maupun Luiz pernah bermain di Aston Villa sebelum mereka masing-masing pindah ke klub raksasa Italia, Juventus, pada tahun 2024. Di sana, Lehmann menjalani masa yang sukses, termasuk meraih gelar juara Serie A, sebelum kembali ke WSL bersama Leicester City.
Sementara itu, McKenzie lebih dikenal berkat penampilannya di acara kencan realitas Love Island pada tahun 2023 dan edisi All Stars 2025. Di lapangan, ia adalah pemain di Baller League, sebuah kompetisi di mana Lehmann justru menjabat sebagai manajer tim MVPs United. Minat bersama pasangan ini terhadap sepak bola dan media digital telah membantu mereka membangun basis penggemar bersama yang sangat besar saat mereka mempersiapkan pernikahan yang akan datang.