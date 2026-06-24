Alisha Lehmann akan menikah! Bintang asal Swiss ini mengumumkan pertunangannya dengan Montel McKenzie dan membagikan foto-foto lamaran di pantai

Rumor tentang kemungkinan pertunangan pertama kali beredar pada bulan Mei lalu ketika pasangan tersebut terlihat mengunjungi sebuah toko perhiasan mewah bersama-sama. Saat itu, McKenzie menggoda para pengikutnya dengan emoji gembok dan kunci di media sosial, meskipun perwakilan dari pasangan tersebut awalnya membantah bahwa telah terjadi lamaran resmi. Pengumuman terbaru ini menegaskan bahwa mereka kini telah mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan mereka.

Keduanya pertama kali mengumumkan hubungan asmara mereka pada bulan Januari dan hubungan mereka berkembang dengan pesat. Mereka langsung cocok, dengan seorang sumber internal mengatakan kepada The Sun: “Alisha sudah beberapa lama ini sering membawanya ke apartemennya di Como untuk liburan akhir pekan secara diam-diam. Saya rasa Montel tidak percaya betapa beruntungnya dia. Semua orang sangat bahagia untuk mereka, meskipun pada awalnya semua orang mengira ini hanya hubungan yang santai.”