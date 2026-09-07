Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alexis Vega dan Helinho membawa Toluca melewati Monterrey untuk menjadi juara Liga MX pertama di Leagues Cup yang diperluas
- GOAL
Kemenangan berlanjut
Toluca mengakhiri puasa gelar selama 15 tahun di bawah Mohamed pada 2025. Sejak saat itu, mereka menjadi langganan juara. Dan di Houston, mereka harus berterima kasih kepada Alexis Vega karena memberi mereka start yang melesat.
Sang penyerang menuntaskan sebuah rangkaian permainan impresif dari Toluca pada menit keempat. Monterrey membangun momentum, melepaskan delapan tembakan dan mencatatkan 14 sentuhan di kotak penalti lawan sebelum jeda. Mereka pada akhirnya juga unggul tipis dalam penguasaan bola atas Toluca, tetapi tim asuhan Mohamed puas menjaga keunggulan mereka dan mencari gol tambahan lewat serangan balik. Pendekatan itu membuahkan hasil pada menit ke-70, ketika Helinho memberikan pukulan telak.
- Getty Images Sport
Sejarah tercipta
Sejak MLS dan Liga MX memperluas Leagues Cup pada 2023, klub-klub MLS sebagian besar mendominasi fase-fase akhir, dengan memenangi tiga gelar beruntun. Namun, kesuksesan itu disertai pertanyaan soal keuntungan bermain di kandang, karena setiap pertandingan dalam edisi-edisi tersebut dimainkan di Amerika Serikat atau Kanada.
Itu berubah pada musim panas ini, ketika tiga klub Liga MX dengan peringkat tertinggi diizinkan menjadi tuan rumah pertandingan di Meksiko. Apakah hal itu membantu mengubah keseimbangan masih bisa diperdebatkan, tetapi perubahan hasilnya terlihat jelas: keempat semifinalis berasal dari Liga MX. Dan ketika peluit akhir dibunyikan di Texas, Toluca menjadi tim terakhir yang bertahan.
- ZUMA Press Wire
Vega dinobatkan sebagai Pemain Terbaik
Kesuksesan Vega tidak terbatas pada final. Penyerang itu mencetak empat gol sepanjang perjalanan Toluca meraih gelar, lalu menutup turnamennya dengan penghargaan Pemain Terbaik.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Toluca melanjutkan kampanye Liga MX mereka saat menghadapi Atlas di kandang pada 12 September. Runner-up Monterrey juga bermain pada hari yang sama, menjamu Tigres.
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