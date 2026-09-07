Toluca mengakhiri puasa gelar selama 15 tahun di bawah Mohamed pada 2025. Sejak saat itu, mereka menjadi langganan juara. Dan di Houston, mereka harus berterima kasih kepada Alexis Vega karena memberi mereka start yang melesat.

Sang penyerang menuntaskan sebuah rangkaian permainan impresif dari Toluca pada menit keempat. Monterrey membangun momentum, melepaskan delapan tembakan dan mencatatkan 14 sentuhan di kotak penalti lawan sebelum jeda. Mereka pada akhirnya juga unggul tipis dalam penguasaan bola atas Toluca, tetapi tim asuhan Mohamed puas menjaga keunggulan mereka dan mencari gol tambahan lewat serangan balik. Pendekatan itu membuahkan hasil pada menit ke-70, ketika Helinho memberikan pukulan telak.



