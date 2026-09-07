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Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup FinalGetty Images Sport

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Alexis Vega dan Helinho membawa Toluca melewati Monterrey untuk menjadi juara Liga MX pertama di Leagues Cup yang diperluas

Toluca vs Monterrey
Toluca
Monterrey
Leagues Cup

Alexis Vega dan Helinho mencetak gol di masing-masing sisi jeda babak pertama saat Toluca melaju mulus melewati Monterrey dengan kemenangan 2-0 dalam final Leagues Cup yang berlangsung enerjik di Houston. Kemenangan itu memperpanjang laju dominan Antonio Mohamed, dengan Toluca meraih enam trofi dalam 15 bulan, dan membuat klub tersebut menjadi tim Liga MX pertama yang mengangkat trofi sejak kompetisi ini mengadopsi format yang diperluas pada 2023.

  • Helinho, TolucaGOAL

    Kemenangan berlanjut

    Toluca mengakhiri puasa gelar selama 15 tahun di bawah Mohamed pada 2025. Sejak saat itu, mereka menjadi langganan juara. Dan di Houston, mereka harus berterima kasih kepada Alexis Vega karena memberi mereka start yang melesat.

    Sang penyerang menuntaskan sebuah rangkaian permainan impresif dari Toluca pada menit keempat. Monterrey membangun momentum, melepaskan delapan tembakan dan mencatatkan 14 sentuhan di kotak penalti lawan sebelum jeda. Mereka pada akhirnya juga unggul tipis dalam penguasaan bola atas Toluca, tetapi tim asuhan Mohamed puas menjaga keunggulan mereka dan mencari gol tambahan lewat serangan balik. Pendekatan itu membuahkan hasil pada menit ke-70, ketika Helinho memberikan pukulan telak.


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  • Toluca v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Sejarah tercipta

    Sejak MLS dan Liga MX memperluas Leagues Cup pada 2023, klub-klub MLS sebagian besar mendominasi fase-fase akhir, dengan memenangi tiga gelar beruntun. Namun, kesuksesan itu disertai pertanyaan soal keuntungan bermain di kandang, karena setiap pertandingan dalam edisi-edisi tersebut dimainkan di Amerika Serikat atau Kanada.

    Itu berubah pada musim panas ini, ketika tiga klub Liga MX dengan peringkat tertinggi diizinkan menjadi tuan rumah pertandingan di Meksiko. Apakah hal itu membantu mengubah keseimbangan masih bisa diperdebatkan, tetapi perubahan hasilnya terlihat jelas: keempat semifinalis berasal dari Liga MX. Dan ketika peluit akhir dibunyikan di Texas, Toluca menjadi tim terakhir yang bertahan.


  • imago-sport-1082332667.jpgZUMA Press Wire

    Vega dinobatkan sebagai Pemain Terbaik

    Kesuksesan Vega tidak terbatas pada final. Penyerang itu mencetak empat gol sepanjang perjalanan Toluca meraih gelar, lalu menutup turnamennya dengan penghargaan Pemain Terbaik.


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  • Club America v Monterrey - Leagues Cup SemifinalGetty Images Sport

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Toluca melanjutkan kampanye Liga MX mereka saat menghadapi Atlas di kandang pada 12 September. Runner-up Monterrey juga bermain pada hari yang sama, menjamu Tigres.

Liga MX
Toluca crest
Toluca
TOL
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Atlas
ATL
Liga MX
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Monterrey
MON
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