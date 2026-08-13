Alexis Sanchez akhiri karier 18 tahun di Eropa untuk gabung CF Montreal saat mantan bintang Barcelona & Arsenal itu membidik 'momen-momen berkesan' di MLS

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chile, dengan 51 gol dalam 168 penampilan internasional, menyambut dengan antusias babak barunya di Amerika Utara.

Berbicara melalui media resmi klub, sang penyerang menegaskan kembali dedikasinya: "Saya sangat senang bergabung dengan CF Montreal dan menjalani tantangan baru ini. Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang mereka tunjukkan kepada saya.

"Saya antusias untuk memanfaatkan pengalaman saya agar kami bisa mencapai tujuan kami dan menciptakan momen-momen yang berkesan bagi para pendukung kami. Saya di sini untuk memberikan segalanya yang saya miliki untuk klub dan kota ini."