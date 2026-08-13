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Alexis Sanchez akhiri karier 18 tahun di Eropa untuk gabung CF Montreal saat mantan bintang Barcelona & Arsenal itu membidik 'momen-momen berkesan' di MLS
Sanchez berkomitmen ke MLS
Mantan penyerang Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter, Marseille, dan Sevilla, Sanchez, secara resmi telah meneken kontrak sebagai designated player dengan klub MLS, Montreal. Kesepakatan awal veteran berusia 37 tahun itu berlaku hingga Mei tahun depan, mencakup sisa kampanye saat ini beserta sprint season yang dijadwalkan berlangsung pada paruh pertama 2027. Klub Kanada tersebut juga memiliki opsi perpanjangan satu tahun untuk musim 2027-28 setelah masa baktinya di Spanyol berakhir.
- ZUMA Press Wire
Bintang Chile bidik kesuksesan
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chile, dengan 51 gol dalam 168 penampilan internasional, menyambut dengan antusias babak barunya di Amerika Utara.
Berbicara melalui media resmi klub, sang penyerang menegaskan kembali dedikasinya: "Saya sangat senang bergabung dengan CF Montreal dan menjalani tantangan baru ini. Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang mereka tunjukkan kepada saya.
"Saya antusias untuk memanfaatkan pengalaman saya agar kami bisa mencapai tujuan kami dan menciptakan momen-momen yang berkesan bagi para pendukung kami. Saya di sini untuk memberikan segalanya yang saya miliki untuk klub dan kota ini."
Kepemimpinan hadir di tengah kesulitan
Kedatangan penyerang sarat prestasi itu terjadi pada momen krusial bagi Montreal, yang berada di peringkat ke-14 Wilayah Timur setelah hanya meraih 16 poin dari 18 pertandingan di bawah pelatih interim Philippe Eullaffroy.
Petinggi Montreal Luca Saputo menyambut hangat kedatangan pemain ternama itu: "Kedatangan Alexis Sanchez merupakan langkah penting dalam proyek olahraga kami. Alexis memiliki kualitas teknik yang luar biasa dan pengalaman di level tertinggi sepakbola dunia.
"Kepribadiannya, kepemimpinan, dan mentalitas kompetitifnya sepenuhnya sejalan dengan identitas dan ambisi klub kami. Kami sangat yakin bahwa ia akan memberikan dampak langsung baik di lapangan maupun di ruang ganti."
- AgenciaLOF
Peluang debut melawan rival
Montreal mengandalkan kehadiran striker veteran itu untuk mengakhiri rentetan buruk tujuh pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi domestik. Debut resminya bisa datang secepat akhir pekan ini ketika tim barunya bertandang menghadapi rival Wilayah Timur, D.C. United. Tantangan langsung yang dihadapi penyerang anyar itu adalah menghidupkan kembali lini depan yang saat ini berada di antara barisan serang dengan gol paling sedikit di MLS.
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