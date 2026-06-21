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Alexis Mac Allister menjelaskan mengapa Lionel Messi 'sangat sulit dijadikan panutan' dan menyatakan 'tidak akan ada lagi' pemain seperti GOAT asal Argentina itu
Keajaiban sang GOAT yang tiada bandingannya
Messi terus menentang logika seiring mendekatnya masa senja kariernya, dan rekan-rekan setimnya di timnas Argentina adalah yang pertama mengakui bahwa mereka masih takjub padanya. Setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Aljazair dalam laga pembuka Piala Dunia 2026, Mac Allister menceritakan pengalamannya bermain bersama seorang pemain yang beroperasi di level yang berbeda dari yang lain.
"Saya sangat menikmati bermain bersama Leo, tidak akan ada yang lain seperti dia," kata Mac Allister kepada para wartawan. "Rasanya sangat berbeda melihatnya dari dekat; hal-hal yang dilakukannya tidak biasa. Dari sudut pandang saya, saya hanya memanfaatkannya; dia sangat penting bagi kami untuk menang, dan di sisi lain, rasa kagum. Sangat sulit untuk meniru apa yang dilakukannya, karena meskipun Anda memahaminya di kepala, Anda tak akan pernah bisa melakukannya seperti itu. Yang saya pelajari darinya adalah nilai-nilai dan kerendahan hati yang dimilikinya sebagai sosok seperti dirinya."
- AFP
Menganalisis Pembongkaran di Aljazair
Argentina mengawali kampanye mereka dengan gemilang, berkat hat-trick yang dicetak Messi sehingga ia menyamai rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
Mac Allister memainkan peran kunci dalam proses terciptanya gol-gol pembuka, menunjukkan kecerdasan taktis yang memungkinkan bintang Inter Miami itu bersinar.
Menjelaskan perannya dalam gol pertama, Mac Allister berkata: "Pada gol pertama, saya berada di antara dua lini, dan saya melihat Leo berada di belakang saya. Ada pembicaraan mengenai cara saya membiarkan bola lewat, tetapi siapa pun yang pernah bermain sepak bola pasti menyadari bahwa umpan Rodrigo (De Paul) memiliki kekuatan seperti itu dan saya tahu betul bahwa umpan itu bukan untuk saya. Gol ketiga adalah permainan yang indah, yang dimulai dari sisi kanan, berakhir di sisi kiri dengan umpan balik ke Leo, dan kemudian keajaiban menempatkan bola tepat di samping tiang gawang; itu adalah salah satu hal luar biasa lainnya yang dilakukan Leo."
Malam yang memecahkan rekor di Piala Dunia
Malam itu menjadi malam dominasi statistik murni bagi ikon Argentina tersebut. Selain menandai penampilannya yang keenam di Piala Dunia—sebuah rekor baru—kemenangan Argentina 3-0 membuat Messi menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pemain dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yakni 17 kali.
Messi akhirnya meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari penonton yang berdiri pada menit ke-80. Fokusnya kini beralih ke pertandingan-pertandingan babak penyisihan grup mendatang, di mana La Albiceleste dijadwalkan menghadapi Austria pada 22 Juni, sebelum menutup babak penyisihan grup mereka melawan Yordania. Argentina bertekad menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962.
- AFP
Perhatian tertuju pada tantangan dari Austria
Setelah mengantongi tiga poin, perhatian Argentina kini beralih ke laga kedua fase grup melawan Austria di Dallas. Tim asal Eropa ini menghadirkan tantangan fisik yang sangat berbeda dibandingkan Aljazair, dan Mac Allister telah memperingatkan bahwa juara dunia tersebut tidak boleh lengah jika ingin memastikan lolos lebih awal ke babak gugur.
"Kami adalah tim yang selalu menginginkan lebih, itu bisa Anda lihat," kata Mac Allister. "Sepak bola memang bergantung pada banyak hal, tetapi satu-satunya tantangan kami adalah menang. Kami menginginkan yang terbaik. Kami melihat antusiasme yang ditunjukkan orang-orang saat Piala Dunia dimulai."