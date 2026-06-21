Messi terus menentang logika seiring mendekatnya masa senja kariernya, dan rekan-rekan setimnya di timnas Argentina adalah yang pertama mengakui bahwa mereka masih takjub padanya. Setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Aljazair dalam laga pembuka Piala Dunia 2026, Mac Allister menceritakan pengalamannya bermain bersama seorang pemain yang beroperasi di level yang berbeda dari yang lain.

"Saya sangat menikmati bermain bersama Leo, tidak akan ada yang lain seperti dia," kata Mac Allister kepada para wartawan. "Rasanya sangat berbeda melihatnya dari dekat; hal-hal yang dilakukannya tidak biasa. Dari sudut pandang saya, saya hanya memanfaatkannya; dia sangat penting bagi kami untuk menang, dan di sisi lain, rasa kagum. Sangat sulit untuk meniru apa yang dilakukannya, karena meskipun Anda memahaminya di kepala, Anda tak akan pernah bisa melakukannya seperti itu. Yang saya pelajari darinya adalah nilai-nilai dan kerendahan hati yang dimilikinya sebagai sosok seperti dirinya."