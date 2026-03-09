Alexis Mac Allister mengatakan tidak ada pembicaraan kontrak yang sedang berlangsung dengan Liverpool saat pemain Argentina itu membahas masa depannya di Anfield

Pembaruan mengenai status Mac Allister datang tak lama setelah Liverpool mengonfirmasi bahwa rekan setimnya, Ryan Gravenberch, telah berkomitmen untuk masa depannya bersama klub. Gravenberch baru saja menerima perpanjangan kontrak jangka panjang pada awal pekan ini, sebagai penghargaan atas konsistensi dan perkembangannya di Liverpool sejak kedatangannya dari Bayern Munich.

Mac Allister segera memberikan dukungan untuk rekan setimnya, mengakui peran penting yang dimainkan Gravenberch dalam kesuksesan klub sebelumnya. “Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ryan karena ini benar-benar baik baginya dan dia pantas mendapatkannya,” kata gelandang tersebut. “Dia telah menjadi pemain yang sangat penting bagi kami dalam musim di mana kami memenangkan Premier League, yang sama sekali tidak mudah, jadi selamat untuknya.”