Alexis Mac Allister mengatakan tidak ada pembicaraan kontrak yang sedang berlangsung dengan Liverpool saat pemain Argentina itu membahas masa depannya di Anfield
Mac Allister merasa tenang mengenai masa depannya di Anfield.
Pemain internasional Argentina saat ini terikat dalam perjanjian jangka panjang yang tidak akan berakhir hingga musim panas 2028. Meskipun anggota kunci lainnya dalam tim telah mengalami peninjauan kontrak, Mac Allister menegaskan bahwa ketidakpastian terkait kontraknya sendiri bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, karena ia fokus pada penampilannya di lapangan. “Kami tidak sedang dalam pembicaraan kontrak, tetapi saya tidak terburu-buru,” jelasnya. “Itu hanya fakta.”
Pujian untuk kesepakatan baru Gravenberch
Pembaruan mengenai status Mac Allister datang tak lama setelah Liverpool mengonfirmasi bahwa rekan setimnya, Ryan Gravenberch, telah berkomitmen untuk masa depannya bersama klub. Gravenberch baru saja menerima perpanjangan kontrak jangka panjang pada awal pekan ini, sebagai penghargaan atas konsistensi dan perkembangannya di Liverpool sejak kedatangannya dari Bayern Munich.
Mac Allister segera memberikan dukungan untuk rekan setimnya, mengakui peran penting yang dimainkan Gravenberch dalam kesuksesan klub sebelumnya. “Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ryan karena ini benar-benar baik baginya dan dia pantas mendapatkannya,” kata gelandang tersebut. “Dia telah menjadi pemain yang sangat penting bagi kami dalam musim di mana kami memenangkan Premier League, yang sama sekali tidak mudah, jadi selamat untuknya.”
Mata tertuju pada kejayaan Liga Champions
Saat ini berada di Istanbul menjelang pertandingan krusial Liverpool di babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray, Mac Allister kini fokus pada trofi Eropa. The Reds bertekad meraih hasil positif melawan raksasa Turki tersebut, yang sebelumnya menyulitkan tim Premier League selama fase liga kompetisi yang dirancang ulang.
Setelah sebelumnya meraih gelar dunia bersama Argentina, gelandang ini berambisi menambahkan trofi paling prestisius dalam sepak bola klub ke dalam daftar prestasinya yang gemilang. "Itu adalah impian saya saat ini," katanya mengenai prospek meraih kejayaan Liga Champions. "Ini tahun Piala Dunia, jadi kenapa tidak memenangkannya dua kali! Tapi Liga Champions adalah tujuan penting musim ini."
Masa transisi di Liverpool
Situasi kontrak yang melibatkan Mac Allister mencerminkan periode perubahan yang lebih luas di Anfield setelah upaya yang kurang memuaskan untuk mempertahankan gelar Premier League mereka. Dengan klub diperkirakan akan aktif di jendela transfer mendatang untuk memperkuat skuad, hierarki klub sedang menyeimbangkan antara mempertahankan bintang-bintang saat ini dengan kebutuhan akan wajah baru untuk menyegarkan tim.
Meskipun durasi kontrak baru Gravenberch belum diumumkan secara resmi, hal ini menandakan niat Liverpool untuk mengamankan talenta inti mereka dalam jangka panjang. Saat ini, Mac Allister tetap menjadi pilar utama dalam rencana tersebut, meskipun negosiasi formal mengenai masa depannya belum menjadi fokus utama di tengah jadwal kompetitif klub yang padat dan upaya pembenahan tim.
