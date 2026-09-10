Getty Images Sport
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Alexis Mac Allister kirim pesan kontrak kepada petinggi Liverpool lewat gol spektakuler di Liga Champions melawan Atletico Madrid
Mac Allister memastikan kemenangan comeback Liverpool
Mac Allister memberikan respons terbaik atas frustrasinya terkait kontrak belakangan ini dengan memastikan kemenangan 2-1 Liverpool atas Atletico di Liga Champions. Gelandang itu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti untuk menuntaskan comeback dramatis di Anfield pada Rabu.
Pemain internasional Argentina itu sempat mengungkapkan kekecewaannya karena belum ada tawaran kontrak baru sehari sebelumnya. Namun, ia dengan cepat mengesampingkan keluhan tersebut untuk melepaskan gol penentu melewati Jan Oblak lima menit setelah babak kedua dimulai.
- AFP
Gelandang berjanji akan memberikan segalanya
Gol penentu kemenangan yang menakjubkan itu sangat kontras dengan nada muram yang ditunjukkan Mac Allister saat menjalani tugas media jelang pertandingan. Namun, sang playmaker menegaskan bahwa berbicara apa adanya membuatnya bisa tampil dengan kebebasan penuh melawan raksasa Spanyol itu.
"Saya mencoba untuk tulus. Itu membantu saya sedikit lebih bebas," kata Mac Allister kepada ESPN Argentina. "Saya akan selalu menjadi orang yang sama, sampai hari terakhir saya di sini, entah itu dua tahun, lebih lama, atau jika saya pergi lebih cepat. Saya akan memberikan segalanya sampai hari terakhir. Saya benar-benar menikmati berada di klub ini, dan saya sangat bahagia menjalani momen ini"
Mengatasi momok lama di Anfield
Liverpool dipaksa bekerja keras setelah tertinggal lebih dulu dari lawan yang sudah tak asing sejak awal pertandingan. Marcos Llorente membuka skor pada menit ke-17, melanjutkan catatan impresifnya menjadi lima gol dalam tiga kunjungan terakhirnya ke Merseyside. Dominik Szoboszlai akhirnya menyamakan agregat pada menit ke-40, membuka jalan bagi aksi heroik Mac Allister.
"Biasanya ketika saya berada di posisi itu, saya suka menembak," kata Mac Allister. "Itu tidak terlalu sering terjadi, tetapi saya senang karena saya suka mencetak gol. Hari ini, itu adalah gol yang bagus dan juga penting untuk tim, dan itulah yang saya inginkan.
"Saya pikir kami punya tim yang luar biasa. Kami punya kualitas, kami punya hasrat, dan kami punya segalanya untuk meraih kesuksesan. Tetapi kami harus menunjukkannya. Kami harus berada di halaman yang sama, dan kami bisa melakukan hal-hal besar."
Kemenangan itu juga menjadi tonggak penting bagi manajer Liverpool Andoni Iraola. Ia meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih atas Diego Simeone, setelah sebelumnya menelan tiga kekalahan dan satu hasil imbang melawan pelatih asal Argentina itu.
- Getty Images Sport
Membangun momentum untuk kesuksesan di masa depan
Setelah mengamankan kemenangan penting di Liga Champions, Liverpool akan berusaha menjadikan hasil ini sebagai batu loncatan untuk sisa musim ini. Mac Allister akan berupaya kembali berkontribusi bagi timnya saat mereka menjamu Fulham di Anfield dalam lanjutan Premier League akhir pekan ini.
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