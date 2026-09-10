Liverpool dipaksa bekerja keras setelah tertinggal lebih dulu dari lawan yang sudah tak asing sejak awal pertandingan. Marcos Llorente membuka skor pada menit ke-17, melanjutkan catatan impresifnya menjadi lima gol dalam tiga kunjungan terakhirnya ke Merseyside. Dominik Szoboszlai akhirnya menyamakan agregat pada menit ke-40, membuka jalan bagi aksi heroik Mac Allister.

"Biasanya ketika saya berada di posisi itu, saya suka menembak," kata Mac Allister. "Itu tidak terlalu sering terjadi, tetapi saya senang karena saya suka mencetak gol. Hari ini, itu adalah gol yang bagus dan juga penting untuk tim, dan itulah yang saya inginkan.

"Saya pikir kami punya tim yang luar biasa. Kami punya kualitas, kami punya hasrat, dan kami punya segalanya untuk meraih kesuksesan. Tetapi kami harus menunjukkannya. Kami harus berada di halaman yang sama, dan kami bisa melakukan hal-hal besar."

Kemenangan itu juga menjadi tonggak penting bagi manajer Liverpool Andoni Iraola. Ia meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih atas Diego Simeone, setelah sebelumnya menelan tiga kekalahan dan satu hasil imbang melawan pelatih asal Argentina itu.