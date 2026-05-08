Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez telah lama menjadi incaran Real Madrid - namun Los Blancos sebaiknya menghindari duo asal Argentina tersebut setelah musim yang dipenuhi tanda-tanda peringatan

Liam Rosenior mungkin telah melakukan banyak kesalahan selama masa jabatannya yang sangat singkat dan memalukan, tetapi salah satu kesalahan terbesarnya adalah menaruh kepercayaan pada Fernandez, yang penampilannya dalam pertandingan terakhir sang manajer asal Inggris yang masih kurang berpengalaman itu—melawan Brighton pada 21 April—tak lebih dari sebuah aib.
Fernandez diberi ban kapten untuk pertandingan di Amex, tetapi tidak memenangkan satu pun tekel selama penampilan yang sangat mengecewakan. Pada dasarnya, ia bermain seperti pemain yang tidak ingin lagi berada di klub ini - karena jelas ia memang tidak ingin. Fernandez telah begitu terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Madrid sehingga bahkan pemilik Chelsea yang terkenal lemah pun merasa terpaksa untuk menangguhkannya selama dua pertandingan.
Tentu saja, dia bukan satu-satunya tokoh kunci di Stamford Bridge yang merasa The Blues membuat kesalahan besar dengan memecat Enzo Maresca di tengah musim, dan penunjukan Rosenior jelas merupakan keputusan yang konyol. Namun, perlu dicatat bahwa kecenderungan Fernandez untuk mengkritik rekan setim yang tampil buruk sambil secara terbuka mendesak pindah ke Madrid telah menimbulkan tuduhan hipokrit di ruang ganti Chelsea.
Jangan lupa pula bahwa Rui Costa begitu muak dengan perilaku Fernandez selama negosiasi transfernya senilai £105 juta ($120 juta) ke Chelsea pada jendela transfer musim dingin Januari 2023, sehingga presiden Benfica merasa tidak punya pilihan lain selain menjual gelandang tersebut karena dia tidak ingin membiarkannya mendekati ruang ganti tim utama lagi.
Dalam konteks tersebut, tampaknya sangat wajar untuk mempertanyakan apakah Fernandez benar-benar sosok yang tepat untuk skuad Madrid yang saat ini sangat kekurangan pemimpin?
Mungkin ada manfaatnya untuk merekrut Mac Allister di masa depan, tetapi hanya jika harganya tepat dan dia kembali menemukan dinamisme yang membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di Inggris, karena pemain seperti Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga belum pernah benar-benar meyakinkan secara konsisten.
Namun, merekrut Fernandez seharusnya tidak perlu dipertimbangkan. Dia memang memiliki kemampuan untuk bersinar di Spanyol, tetapi Chelsea pasti akan meminta biaya transfer sembilan digit untuk seorang pemenang Piala Dunia yang masih memiliki sisa kontrak enam tahun - dan dia tidak sepadan dengan repotnya.
Madrid sudah memiliki cukup banyak pemain dengan tingkat komitmen yang dipertanyakan. Yang terakhir mereka butuhkan adalah pemain lain seperti itu.