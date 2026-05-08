Enzo Mac Allister
Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez telah lama menjadi incaran Real Madrid - namun Los Blancos sebaiknya menghindari duo asal Argentina tersebut setelah musim yang dipenuhi tanda-tanda peringatan

Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez memiliki banyak kesamaan. Keduanya adalah gelandang yang gigih namun berbakat secara teknis, yang memainkan peran kunci dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Kini mereka juga bermain untuk klub-klub besar di Liga Premier, namun keduanya berulang kali dikaitkan dengan Real Madrid. Hingga musim panas lalu, spekulasi semacam itu memang sangat masuk akal.

Mac Allister yang sangat serba bisa baru saja membantu Liverpool meraih gelar Liga Premier kedua mereka, sementara Fernandez berperan penting dalam keberhasilan Chelsea menjuarai Liga Konferensi Eropa sebelum mengejutkan Paris Saint-Germain—yang saat itu dijagokan—di final Piala Dunia Antarklub.

Namun, banyak hal telah berubah sejak saat itu. Menjelang pertemuan kedua tim di Anfield pada Sabtu nanti, bisa dikatakan bahwa musim ini sama sekali tidak berjalan seperti yang diharapkan kedua pemain Argentina tersebut — yang kini menimbulkan pertanyaan: apakah merekrut Mac Allister atau Fernandez benar-benar akan menyelesaikan masalah lini tengah Madrid?

    Penurunan drastis

    Liverpool jelas berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Chelsea saat ini, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka berada di peringkat keempat klasemen Liga Premier, unggul 10 poin dari The Blues, dan karenanya berpeluang lolos ke Liga Champions musim depan dengan finis di lima besar. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ini merupakan musim yang bencana bagi The Reds, yang secara luas diharapkan untuk kembali memenangkan liga setelah menghabiskan lebih dari £450 juta untuk membangun tim juara.

    Sebaliknya, mereka akan mengakhiri musim tanpa trofi setelah menderita 18 kekalahan yang tak termaafkan - dan masih terus bertambah - di semua kompetisi. Ada beberapa alasan di balik penurunan drastis Liverpool, termasuk kesulitan mereka dalam situasi bola mati, ketidakmampuan untuk menembus pertahanan yang rapat, cedera pemain kunci, dan perselisihan Mohamed Salah dengan Arne Slot.

    Kita mungkin juga tidak akan pernah tahu seberapa dalam para pemain terpengaruh oleh kehilangan Diogo Jota yang sangat menyedihkan.


    Tidak ada alasan

    Mac Allister, yang patut diapresiasi, menolak menggunakan kepergian Jota sebagai alasan atas musim yang mengecewakan bagi Liverpool.

    "Tentu saja, kami mengingat Diogo dan itu adalah masa yang rumit, tapi saya tidak percaya itulah alasan mengapa tahun ini begitu sulit bagi kami," kata mantan pemain Brighton itu. "Jika Anda bertanya kepada saya di awal musim apa yang saya harapkan, saya tetap akan mengatakan bahwa tim ini ada untuk berjuang dan memenangkan kompetisi, tapi sayangnya, itu tidak terjadi.

    "Kami harus terus bekerja, karena musim ini tidak mencerminkan kemampuan klub."

    Sayangnya bagi Mac Allister, hal ini juga tidak mencerminkan statusnya sebagai salah satu gelandang elit di Inggris.


    Bentuk yang membingungkan

    Meskipun penurunan performa Salah lebih banyak menjadi sorotan media hanya karena gol dan assistnya sangat krusial bagi gelar juara musim lalu, penurunan performa Mac Allister justru jauh lebih membingungkan. Usia tampaknya belum menjadi faktor bagi pemain Argentina itu, yang baru berusia 27 tahun, apalagi dia juga tidak terlibat perselisihan terbuka dengan manajernya. Mac Allister sekadar berhenti bermain bagus—dan tanpa alasan yang jelas.

    Seperti yang ditunjukkan Roy Keane di studio Sky Sports di Old Trafford pada hari Minggu, pemain asal Argentina itu tampil "sangat buruk" dalam kekalahan 3-2 Liverpool dari Manchester United. Ia membelakangi tembakan dari Matheus Cunha dan akhirnya memantulkan bola ke gawang sendiri untuk gol pembuka pertandingan, umpan buruknya menyebabkan gol kedua United, sementara Kobbie Mainoo mencetak gol penentu kemenangan dari tendangan pembersihan yang gagal dari Mac Allister.

    Yang menyedihkan adalah penampilan buruk Mac Allister ini tidak mengejutkan para pendukung Liverpool yang memujinya sebagai salah satu pembelian terbaik klub sepanjang masa setelah dua tahun pertamanya di Merseyside. Dia telah jauh dari performa terbaiknya sepanjang musim ini.

    'Kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi'

    Awalnya, masalah yang dialami Mac Allister dikaitkan dengan proses pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan akibat serangkaian cedera ringan, yang membuat Liverpool memutuskan untuk mengakhiri musim 2024-25-nya lebih awal. Karena gelar liga sudah diraih, diputuskan untuk tidak memasukkan Mac Allister dalam dua pertandingan terakhir Liverpool guna memastikan ia dapat beristirahat dengan baik selama musim panas dan kembali dalam kondisi prima serta segar untuk musim berikutnya.

    Namun, persiapannya terganggu oleh cedera dan performa Mac Allister tidak terlihat baik sejak saat itu. Statistik pertahanannya merosot tajam dan ia sering kali kewalahan di lini tengah, memicu kekhawatiran di kalangan penggemar bahwa 'kakinya sudah tidak kuat lagi'.

    Tentu saja, mungkin saja Mac Allister hanya mengalami kelelahan. Meskipun mengalami masalah kebugaran tahun lalu, tidak ada pemain Liverpool yang tampil dalam lebih banyak pertandingan musim ini, menunjukkan bahwa ia telah terlalu sering dimainkan. Masalahnya bagi Liverpool, bagaimanapun, adalah ia tidak akan mendapatkan istirahat yang memadai musim panas ini, karena Mac Allister masih diharapkan menjadi starter untuk Argentina di Piala Dunia mendatang.

    Oleh karena itu, tidak masuk akal bagi Madrid untuk mempertimbangkan merekrut pemain yang telah mengalami kesulitan baik dalam hal performa maupun kebugaran selama 12 bulan terakhir - dan sedemikian rupa hingga Liverpool dikabarkan bersedia menjualnya, yang seharusnya menjadi peringatan bagi Los Blancos.

    'Banyak sekali bakat'

    Orang juga bisa dengan mudah berargumen bahwa Madrid sebaiknya tidak mengejar minat mereka yang kabarnya sudah lama ada untuk merekrut rekan senegara Mac Allister, Fernandez.

    Berbeda dengan rekan setimnya di tim nasional, pemain nomor 8 Chelsea ini tidak mengalami kesulitan dalam menemukan performa terbaiknya musim ini. Sebaliknya, Fernandez sedang menikmati musim paling produktif dalam kariernya hingga saat ini, dengan telah mencetak 13 gol dalam 50 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 25 tahun ini juga mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan saat Chelsea mencapai final Piala FA dengan kemenangan 1-0 yang membangkitkan semangat atas Leeds United di Wembley.

    "Dia memiliki bakat yang luar biasa," kata manajer sementara Calum McFarlane dengan antusias dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Dia memiliki semangat juang yang tinggi. Dia sangat penting bagi tim ini. Dan hal terbaik tentang Enzo adalah dia bisa melakukan segalanya. Namun, saat situasi sulit, Anda melihat semangat juangnya, Anda melihatnya memimpin tim, Anda melihatnya melakukan tekel, Anda melihatnya berjuang untuk setiap bola liar."

    Namun, hanya lima hari sebelumnya, Fernandez sama sekali tidak terlihat seperti seorang pemimpin.

    Tidak sepadan dengan repotnya

    Liam Rosenior mungkin telah melakukan banyak kesalahan selama masa jabatannya yang sangat singkat dan memalukan, tetapi salah satu kesalahan terbesarnya adalah menaruh kepercayaan pada Fernandez, yang penampilannya dalam pertandingan terakhir sang manajer asal Inggris yang masih kurang berpengalaman itu—melawan Brighton pada 21 April—tak lebih dari sebuah aib.

    Fernandez diberi ban kapten untuk pertandingan di Amex, tetapi tidak memenangkan satu pun tekel selama penampilan yang sangat mengecewakan. Pada dasarnya, ia bermain seperti pemain yang tidak ingin lagi berada di klub ini - karena jelas ia memang tidak ingin. Fernandez telah begitu terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Madrid sehingga bahkan pemilik Chelsea yang terkenal lemah pun merasa terpaksa untuk menangguhkannya selama dua pertandingan.

    Tentu saja, dia bukan satu-satunya tokoh kunci di Stamford Bridge yang merasa The Blues membuat kesalahan besar dengan memecat Enzo Maresca di tengah musim, dan penunjukan Rosenior jelas merupakan keputusan yang konyol. Namun, perlu dicatat bahwa kecenderungan Fernandez untuk mengkritik rekan setim yang tampil buruk sambil secara terbuka mendesak pindah ke Madrid telah menimbulkan tuduhan hipokrit di ruang ganti Chelsea.

    Jangan lupa pula bahwa Rui Costa begitu muak dengan perilaku Fernandez selama negosiasi transfernya senilai £105 juta ($120 juta) ke Chelsea pada jendela transfer musim dingin Januari 2023, sehingga presiden Benfica merasa tidak punya pilihan lain selain menjual gelandang tersebut karena dia tidak ingin membiarkannya mendekati ruang ganti tim utama lagi.

    Dalam konteks tersebut, tampaknya sangat wajar untuk mempertanyakan apakah Fernandez benar-benar sosok yang tepat untuk skuad Madrid yang saat ini sangat kekurangan pemimpin?

    Mungkin ada manfaatnya untuk merekrut Mac Allister di masa depan, tetapi hanya jika harganya tepat dan dia kembali menemukan dinamisme yang membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di Inggris, karena pemain seperti Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga belum pernah benar-benar meyakinkan secara konsisten.

    Namun, merekrut Fernandez seharusnya tidak perlu dipertimbangkan. Dia memang memiliki kemampuan untuk bersinar di Spanyol, tetapi Chelsea pasti akan meminta biaya transfer sembilan digit untuk seorang pemenang Piala Dunia yang masih memiliki sisa kontrak enam tahun - dan dia tidak sepadan dengan repotnya.

    Madrid sudah memiliki cukup banyak pemain dengan tingkat komitmen yang dipertanyakan. Yang terakhir mereka butuhkan adalah pemain lain seperti itu.

