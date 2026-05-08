Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez telah lama menjadi incaran Real Madrid - namun Los Blancos sebaiknya menghindari duo asal Argentina tersebut setelah musim yang dipenuhi tanda-tanda peringatan

Awalnya, masalah yang dialami Mac Allister dikaitkan dengan proses pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan akibat serangkaian cedera ringan, yang membuat Liverpool memutuskan untuk mengakhiri musim 2024-25-nya lebih awal. Karena gelar liga sudah diraih, diputuskan untuk tidak memasukkan Mac Allister dalam dua pertandingan terakhir Liverpool guna memastikan ia dapat beristirahat dengan baik selama musim panas dan kembali dalam kondisi prima serta segar untuk musim berikutnya.

Namun, persiapannya terganggu oleh cedera dan performa Mac Allister tidak terlihat baik sejak saat itu. Statistik pertahanannya merosot tajam dan ia sering kali kewalahan di lini tengah, memicu kekhawatiran di kalangan penggemar bahwa 'kakinya sudah tidak kuat lagi'.

Tentu saja, mungkin saja Mac Allister hanya mengalami kelelahan. Meskipun mengalami masalah kebugaran tahun lalu, tidak ada pemain Liverpool yang tampil dalam lebih banyak pertandingan musim ini, menunjukkan bahwa ia telah terlalu sering dimainkan. Masalahnya bagi Liverpool, bagaimanapun, adalah ia tidak akan mendapatkan istirahat yang memadai musim panas ini, karena Mac Allister masih diharapkan menjadi starter untuk Argentina di Piala Dunia mendatang.

Oleh karena itu, tidak masuk akal bagi Madrid untuk mempertimbangkan merekrut pemain yang telah mengalami kesulitan baik dalam hal performa maupun kebugaran selama 12 bulan terakhir - dan sedemikian rupa hingga Liverpool dikabarkan bersedia menjualnya, yang seharusnya menjadi peringatan bagi Los Blancos.