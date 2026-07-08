Dalam langkah yang menggemparkan dunia sepak bola, London City Lionesses secara resmi mengumumkan perekrutan Putellas. Pemain timnas Spanyol ini, yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah menghiasi lapangan, bergabung dengan klub Women’s Super League tersebut sebagai pemain bebas transfer setelah hengkang dari Barcelona—klub di mana ia menjadi ikon global dan pemenang Liga Champions berkali-kali.

Kesepakatan ini menandai perubahan besar bagi klub yang berbasis di London tersebut, yang telah mengalami transformasi di bawah kepemilikan Michele Kang. Dengan mendatangkan seorang juara Piala Dunia dan pemenang Ballon d'Or dua kali, London City tidak hanya merekrut seorang pemain; mereka telah memperoleh simbol keunggulan elit yang diharapkan dapat memimpin upaya mereka menuju dominasi domestik dan Eropa dalam ekosistem global Kynisca.







