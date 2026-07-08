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Alexia Putellas telah tiba! London City Lionesses mengonfirmasi kedatangan bintang utama, pemenang Ballon d'Or dua kali, setelah ia hengkang dari Barcelona
Momen bersejarah bagi tim Lionesses
Dalam langkah yang menggemparkan dunia sepak bola, London City Lionesses secara resmi mengumumkan perekrutan Putellas. Pemain timnas Spanyol ini, yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah menghiasi lapangan, bergabung dengan klub Women’s Super League tersebut sebagai pemain bebas transfer setelah hengkang dari Barcelona—klub di mana ia menjadi ikon global dan pemenang Liga Champions berkali-kali.
Kesepakatan ini menandai perubahan besar bagi klub yang berbasis di London tersebut, yang telah mengalami transformasi di bawah kepemilikan Michele Kang. Dengan mendatangkan seorang juara Piala Dunia dan pemenang Ballon d'Or dua kali, London City tidak hanya merekrut seorang pemain; mereka telah memperoleh simbol keunggulan elit yang diharapkan dapat memimpin upaya mereka menuju dominasi domestik dan Eropa dalam ekosistem global Kynisca.
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Putellas siap menghadapi tantangan di Inggris
Bagi Putellas, kepindahannya ke London menandai awal yang baru setelah meraih segala yang mungkin diraih di Katalonia. Gelandang ini diharapkan menjadi motor utama skuad yang sedang dibangun untuk bersaing dengan klub-klub raksasa mapan di WSL, membawa segudang pengalaman dan mentalitas pemenang—didukung oleh 10 gelar liga dan empat trofi Liga Champions Wanita, di antara berbagai penghargaan lainnya—ke tim yang baru-baru ini memastikan promosi ke kasta tertinggi di bawah kepemimpinan ambisius Kang.
Saat berbicara kepada situs web resmi London City Lionesses mengenai kepindahannya ini, Putellas mengungkapkan antusiasmenya terhadap proyek ini, dengan menyatakan: “Saya sangat bersemangat untuk memulai babak baru ini bersama London City Lionesses. Ambisi klub dan komitmennya yang teguh untuk berkembang sebagai klub independen khusus wanita sangat selaras dengan saya. Saya menantikan untuk memberikan kontribusi di lapangan saat kami berjuang merebut gelar. Di luar lapangan, dengan memanfaatkan semangat saya dalam pengembangan pemain muda, saya juga sangat antusias untuk bekerja sama dengan Michele dalam memajukan sepak bola wanita di Inggris dan di panggung global.”
Visi berani Michele Kang
Perekrutan Putellas merupakan indikasi paling jelas hingga saat ini mengenai niat Kang untuk mengguncang hierarki tradisional sepak bola Inggris. Sejak mengakuisisi klub pada Desember 2023, Kang telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk pusat latihan mutakhir yang dirancang khusus untuk atlet wanita. Investasi ini segera membuahkan hasil, dengan klub tersebut finis di peringkat keenam liga pada musim debutnya di WSL pada 2025–2026. Kini, kedatangan seorang superstar global seperti Putellas dipandang sebagai potongan terakhir dari teka-teki dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar berkelas dunia.
“Alexia Putellas merupakan perwujudan puncak bakat, dedikasi, dan visi dalam sepak bola wanita,” kata Kang saat pengumuman tersebut. “Keputusannya untuk bergabung dengan klub independen kami yang mengutamakan perempuan merupakan dukungan kuat terhadap apa yang sedang kami bangun di London City dan Kynisca. Ini lebih dari sekadar perekrutan, ini adalah pernyataan berani tentang masa depan olahraga ini. Bersama-sama, kami akan berkompetisi di level tertinggi sambil menciptakan peluang komersial baru dan jalur pengembangan bagi generasi atlet wanita berikutnya.”
- Getty Images
Dampaknya terhadap WSL dan di luar itu
Kehadiran Putellas di Inggris diperkirakan akan membawa perubahan besar bagi Barclays Women’s Super League secara keseluruhan. Selain keunggulan taktis yang ia bawa ke lapangan, daya tarik komersial dan profil globalnya diperkirakan akan mendorong angka keterlibatan penggemar dan jumlah penonton yang memecahkan rekor. London City memposisikan diri sebagai pelopor inovasi, dengan memanfaatkan bimbingan Putellas untuk menginspirasi akademi dan program pengembangan pemain muda mereka.
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