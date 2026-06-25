Putellas telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan London City Lionesses, sebagaimana dilaporkan oleh ESPN, setelah meninggalkan Barcelona usai 14 tahun yang dipenuhi gelar juara. Pemain timnas Spanyol ini menerima beberapa tawaran untuk dipertimbangkan setelah memutuskan mengakhiri kariernya di Spanyol, termasuk dari NWSL; namun, London City Lionesses selalu menjadi kandidat terdepan untuk merekrut pemain asal Spanyol tersebut, dan kesepakatan telah tercapai untuk kepindahannya ke klub Women's Super League tersebut.

Motivasi utama Putellas dalam memilih klub yang berbasis di London ini berasal dari keinginannya yang kuat untuk tetap berada di Eropa dan tetap dekat dengan negara asalnya. Selain itu, pemain internasional Spanyol ini juga ingin menghindari bergabung dengan klub raksasa Eropa lainnya yang akan memaksanya untuk secara rutin bertanding melawan Barcelona, klub yang sangat dicintainya.



