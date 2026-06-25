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Alexia Putellas menyetujui kepindahannya ke London City Lionesses; ikon Barcelona ini akan menghadapi tantangan baru di WSL
Ikon Barcelona memilih London daripada tawaran dari Amerika
Putellas telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan London City Lionesses, sebagaimana dilaporkan oleh ESPN, setelah meninggalkan Barcelona usai 14 tahun yang dipenuhi gelar juara. Pemain timnas Spanyol ini menerima beberapa tawaran untuk dipertimbangkan setelah memutuskan mengakhiri kariernya di Spanyol, termasuk dari NWSL; namun, London City Lionesses selalu menjadi kandidat terdepan untuk merekrut pemain asal Spanyol tersebut, dan kesepakatan telah tercapai untuk kepindahannya ke klub Women's Super League tersebut.
Motivasi utama Putellas dalam memilih klub yang berbasis di London ini berasal dari keinginannya yang kuat untuk tetap berada di Eropa dan tetap dekat dengan negara asalnya. Selain itu, pemain internasional Spanyol ini juga ingin menghindari bergabung dengan klub raksasa Eropa lainnya yang akan memaksanya untuk secara rutin bertanding melawan Barcelona, klub yang sangat dicintainya.
- AFP
Pemilik miliarder itu mengobarkan ambisi tim elit di Liga Champions
Kesepakatan bersejarah ini merupakan hasil langsung dari visi ambisius yang digagas oleh pemilik miliarder London City Lionesses, Michele Kang. Ia bertekad untuk mengubah klub Inggris miliknya menjadi kekuatan dominan di Liga Champions Wanita.
London City Lionesses mengakhiri musim debut mereka di kasta tertinggi dengan finis di peringkat keenam, gagal meraih posisi tiga besar yang diperlukan untuk lolos ke kompetisi Eropa. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, rencana besar Kang untuk membangun fasilitas latihan mutakhir terbukti sangat menarik bagi Putellas.
Persiapan Piala Dunia mendorong orang untuk keluar dari zona nyaman
Putellas memanfaatkan langkah besar ini untuk mempersiapkan diri secara optimal menjelang Piala Dunia 2027 dan Olimpiade 2028. Bergabungnya sang juara Piala Dunia 2023 ke lingkungan Women’s Super League memungkinkan dirinya secara sengaja keluar sepenuhnya dari zona nyamannya dalam jangka panjang.
Untuk memfasilitasi transisi taktis yang mulus di London, jajaran eksekutif klub juga hampir menyelesaikan langkah jenius lainnya di bursa transfer. London City Lionesses berada di ambang penandatanganan bek kelas dunia Mapi Leon, yang akan mempertemukan kembali Putellas dengan mantan rekan setimnya di Barcelona yang telah lama bersamanya.
- Getty Images Sport
Pencetak gol terbanyak sejak Messi meninggalkan warisan yang tak tergantikan
Putellas meninggalkan Katalonia setelah memimpin Barcelona meraih quadruple domestik dan Eropa untuk kedua kalinya secara berturut-turut, mengakhiri kariernya dengan 21 gol dan 13 assist pada musim lalu. Dengan catatan 232 gol sepanjang kariernya bersama Barca, ia mengukuhkan warisannya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim wanita, hanya kalah dari Lionel Messi di seluruh sejarah klub.
Kehebatan individunya yang tak kenal lelah membawanya meraih penghargaan Ballon d'Or dan FIFA 'The Best' secara berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022, sekaligus mendefinisikan ulang standar modern sepak bola wanita. Meskipun Barcelona niscaya akan tetap menjadi pesaing di kancah Eropa, Putellas kini mengalihkan fokus legendarisnya untuk meniru kesuksesan elit tersebut di Inggris.