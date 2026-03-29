Alexia Putellas mencetak gol saat Barcelona Femeni menghancurkan Real Madrid dan hampir memastikan gelar Liga F ketujuh berturut-turut
Barcelona mendominasi El Clasico
Barcelona Femeni sekali lagi menegaskan dominasi mutlak mereka di dunia sepak bola Spanyol. Tim Blaugrana mengendalikan jalannya pertandingan di Stadion Alfredo Di Stefano sejak peluit pertama dibunyikan, dengan menguasai bola hingga 76% pada babak pertama. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-18 ketika Batlle menerima bola di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang melambung melewati Misa Rodriguez. Madrid kesulitan menahan tekanan serangan yang tak henti-hentinya, dan meskipun Galvez melakukan penyelamatan krusial di garis gawang tak lama setelah gol pembuka, tim tamu tetap sepenuhnya mengendalikan jalannya pertandingan.
Putellas memperpanjang rekor mencetak gol yang bersejarah
Tim tamu terus menekan pertahanan tuan rumah setelah jeda. Enam menit memasuki babak kedua, Caroline Graham Hansen memamerkan kemampuan menggiring bola yang luar biasa untuk melewati bek lawan dan mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Putellas tidak menyia-nyiakan peluang tersebut, dengan tenang mencetak gol kedua timnya malam itu. Gol ini memiliki makna historis yang penting, menandai gol ke-100 yang dicetak Barcelona ke gawang Madrid sejak klub ibu kota itu secara resmi menggabungkan CD Tacon. Kapten tersebut terus menjadi mimpi buruk bagi Los Merengues, sekaligus memperpanjang rekor impresifnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah El Clasico.
Batlle merefleksikan cara menembus pertahanan blok rendah
Hasil pertandingan itu semakin tak terbantahkan pada menit ke-55 ketika Batlle berperan sebagai pemberi umpan. Umpan silangnya yang berbahaya dari sayap menimbulkan kekacauan di kotak penalti, yang berujung pada Maelle Lakrar yang secara tidak sengaja mengarahkan bola ke gawangnya sendiri. Saat meninjau kembali gol pembuka yang krusial itu serta pendekatan taktis tim dalam wawancara di jeda babak pertama, bek sayap tersebut menjelaskan: "Saya beruntung bola itu akhirnya masuk. Kami sering masuk ke dalam menghadapi blok pertahanan yang cukup dalam. Tendangan dari luar kotak penalti membantu. Kami bermain bagus, mereka tidak terlalu sering keluar. Anda harus tenang untuk menemukan celah dan mencapai gawang."
Gelar ganda Liga dan Eropa sudah di depan mata
Kemenangan terbaru ini membuat tim asuhan Pere Romeu unggul 13 poin di puncak klasemen dengan hanya tersisa 18 poin yang bisa diraih. Keunggulan ini terasa tak terkejar mengingat rekor mereka yang nyaris sempurna, yakni 22 kemenangan dan hanya satu kekalahan musim ini. Kemenangan telak 3-0 ini juga menjadi dorongan kepercayaan diri yang sempurna menjelang leg kedua babak perempat final Liga Champions melawan Real di Spotify Camp Nou. Setelah memastikan kemenangan menakjubkan 6-2 pada pertandingan leg pertama pada 24 Maret, Barcelona sangat diunggulkan untuk melaju ke babak berikutnya sekaligus tetap berpeluang besar meraih trofi domestik.