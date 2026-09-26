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London City Lionesses v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Alexia Putellas mencetak gol pertamanya untuk London City Lionesses dalam kemenangan krusial atas Brighton

A. Putellas
London City Lionesses
London City Lionesses vs Brighton & Hove Albion Women
Brighton & Hove Albion Women
WSL

Alexia Putellas akhirnya menunjukkan pengaruhnya di sepak bola Inggris dengan mencetak gol pertamanya untuk London City Lionesses. Gelandang itu tampil layaknya kapten untuk memimpin timnya meraih kemenangan 2-0 atas Brighton di Women's Super League, membuktikan bahwa usahanya mencari tantangan baru yang sangat kompetitif di luar Spanyol sudah mulai membuahkan hasil bagi klub London tersebut.

  • Putellas membuka rekening golnya untuk London City

    Putellas mencetak gol pertamanya di Women's Super League pada menit ke-29 untuk membawa London City Lionesses unggul di Princes Park. Gelandang itu melepaskan penyelesaian kaki kiri melewati Chiamaka Nnadozie untuk membuka rekening golnya bagi klub yang ia bela setelah 14 musim bersama Barcelona.

    Putellas mengendalikan tempo sepanjang 73 menit berada di lapangan, dengan menuntaskan 33 dari 42 operannya dan terus menghadirkan ancaman. London City memaksimalkan kehadirannya, memadukan pertahanan yang solid dengan penyelesaian akhir yang klinis untuk mengatasi Brighton yang mendominasi penguasaan bola tetapi kurang tajam.

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  • London City Lionesses v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Pergantian pemain di akhir laga mengamankan poin-poin itu

    Meski Brighton menguasai 52% penguasaan bola dan menghasilkan expected goals yang lebih tinggi, mereka melewatkan tiga peluang emas untuk menyamakan kedudukan. London City kemudian memastikan kemenangan 2-0 jauh di masa injury time berkat penampilan berdampak dari Delphine Cascarino.

    Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63, Cascarino langsung meregangkan pertahanan lawan. Tak lama kemudian ia memberikan assist akurat kepada Lucia Corrales, yang melepaskan tembakan berkualitas tinggi untuk membuat pertandingan benar-benar di luar jangkauan. Tuan rumah membuktikan bahwa efisiensi klinis lebih penting daripada sekadar penguasaan bola dalam persaingan liga yang ketat.

  • Mencari tantangan kompetitif baru

    Kemenangan itu dengan tepat menyoroti alasan Putellas memilih babak baru ini, setelah baru-baru ini mengatakan kepada The Athletic: "Pergi ke liga lain, ke WSL, adalah sebuah motivasi. Semua pertandingannya kompetitif. Saya ingin mencoba jenis persaingan seperti itu di sebuah liga."

    Komitmennya untuk mengembangkan kompetisi itu melampaui lapangan. Pekan ini, ia meluncurkan Eleven TV by Alexia, saluran YouTube baru yang memegang hak siar eksklusif Women's Super League di Spanyol. Dengan mengamankan hak-hak ini, Putellas bertujuan menampilkan lingkungan yang kompetitif ini kepada para penggemar di Spanyol, sekaligus secara aktif memperluas jejak komersial sepak bola Inggris.

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  • London City Lionesses v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Apa yang terjadi selanjutnya untuk timnas putri Inggris?

    London City akan berupaya melanjutkan momentum impresif ini di berbagai lini dalam laga-laga domestik mereka berikutnya. Klub itu akan menghadapi Ipswich Town selanjutnya di Women's League Cup, sebelum bentrok yang sangat dinanti melawan Tottenham pada Minggu, 4 Oktober di Women's Super League. Dengan Putellas yang sudah sepenuhnya terintegrasi, mereka memiliki fondasi nyata untuk bersaing di papan atas.

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