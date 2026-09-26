Alexia Putellas mencetak gol pertamanya untuk London City Lionesses dalam kemenangan krusial atas Brighton

Putellas mencetak gol pertamanya di Women's Super League pada menit ke-29 untuk membawa London City Lionesses unggul di Princes Park. Gelandang itu melepaskan penyelesaian kaki kiri melewati Chiamaka Nnadozie untuk membuka rekening golnya bagi klub yang ia bela setelah 14 musim bersama Barcelona.

Putellas mengendalikan tempo sepanjang 73 menit berada di lapangan, dengan menuntaskan 33 dari 42 operannya dan terus menghadirkan ancaman. London City memaksimalkan kehadirannya, memadukan pertahanan yang solid dengan penyelesaian akhir yang klinis untuk mengatasi Brighton yang mendominasi penguasaan bola tetapi kurang tajam.