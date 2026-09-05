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London City Lionesses v Atletico Madrid - Pre Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Alexia Putellas memperingatkan para rival WSL setelah debut 'menyenangkan' bersama London City Lionesses menenggelamkan Manchester United

Women's football
A. Putellas
London City Lionesses
London City Lionesses vs Manchester United Women
Manchester United Women
WSL

Alexia Putellas menjadi kapten London City Lionesses saat meraih kemenangan dominan 2-1 atas Manchester United dalam laga pembuka Women's Super League. Pemenang Ballon d'Or dua kali itu tampil mengesankan pada debutnya di Inggris, sambil menjanjikan kepada para penggemar bahwa tim bertabur bintangnya itu hanya akan semakin baik.

  • Putellas mengawali dengan kemenangan

    Pemenang Ballon d'Or dua kali Putellas mengawali petualangan di Inggris dengan gaya ketika London City Lionesses mengalahkan United 2-1 untuk membuka musim Women's Super League 2026-27 mereka. Gelandang Spanyol itu menjadi kapten tim barunya di Copperjax Community Stadium, membuat pemilik yang menyaksikan, Michelle Kang, gembira.

    Tuan rumah meraih kemenangan yang jauh lebih nyaman daripada yang ditunjukkan skor akhir. Gol bunuh diri dari Julia Zigiotti Olme dan sontekan di babak kedua dari Danielle van de Donk membuat London City Lionesses sepenuhnya mengendalikan laga melawan United yang tampil lamban, yang baru mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama mereka pada menit ke-97 untuk mendapatkan gol hiburan telat melalui Simi Awujo.

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  • London City Lionesses v Manchester United - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Masih ada ruang untuk berkembang di liga yang mengandalkan fisik

    Meski tim tampil dominan, Putellas mengakui ia masih beradaptasi dengan tuntutan fisik yang besar di lingkungan barunya. Rekrutan musim panas itu senang bisa mengamankan tiga poin, tetapi menjanjikan kepada para penggemar bahwa permainan keseluruhan tim akan terus berkembang.

    "Kami sangat senang," kata Putellas kepada BBC. "Kami mengawali dengan kuat jadi kami benar-benar, benar-benar senang. Saya masih belajar, ini pertandingan pertama. Ini liga yang fisikal. Saya adalah pemain yang berpikir bola selalu bergerak lebih cepat daripada kaki, jadi kami akan mencoba meningkatkan hal semacam itu.

    "Ini pertandingan pertama, tentu kami harus menunjukkan lebih banyak peningkatan. Kami akan menyajikan permainan yang semakin baik kepada para pendukung kami. Sangat senang memulai dengan tiga poin dan kami terus melangkah."

  • Menetapkan standar tinggi dan membangun chemistry

    Manajer London City Eder Maestre sangat senang dengan kekompakan timnya setelah memberikan empat debut. Sementara kiper bintang Mary Earps tetap berada di bangku cadangan karena masalah kebugaran pramusim, Elene Lete masuk tanpa kendala. Maestre memuji Putellas bukan hanya karena kemampuannya di atas lapangan, tetapi juga karena kepemimpinan yang ia bawa ke ruang ganti.

    "Alexia tahu semua hal yang bisa ia berikan kepada orang lain, karena ini bukan hanya soal apa yang mampu ia lakukan di lapangan, melainkan semua hal yang bisa membantu kami," jelas Maestre.

    "Memiliki pemain seperti ini di skuad sangat penting karena dia merepresentasikan standar tinggi, dan keterlibatannya dalam proyek ini [penting, karena] performanya serta kepemimpinan yang bisa ia bawa dalam hal membantu kami mencapai standar [yang kami inginkan].

    "Dampak terbesar adalah cara kami bermain sebagai tim, dengan semua orang terhubung dengan sangat baik. Chemistry yang kami bangun di antara para pemain adalah hal terpenting hari ini."

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  • London City Lionesses v Atletico Madrid - Pre Season FriendlyGetty Images Sport

    Apa langkah selanjutnya untuk Putellas?

    Kemenangan ini memastikan awal musim yang meyakinkan bagi London City. Selanjutnya, mereka akan menghadapi West Ham di WSL akhir pekan ini. Putellas akan berusaha memimpin rekan-rekan setimnya untuk mengamankan tiga poin di kandang West Ham.

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West Ham United Women
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London City Lionesses
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Chelsea FC Women
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