Manajer London City Eder Maestre sangat senang dengan kekompakan timnya setelah memberikan empat debut. Sementara kiper bintang Mary Earps tetap berada di bangku cadangan karena masalah kebugaran pramusim, Elene Lete masuk tanpa kendala. Maestre memuji Putellas bukan hanya karena kemampuannya di atas lapangan, tetapi juga karena kepemimpinan yang ia bawa ke ruang ganti.

"Alexia tahu semua hal yang bisa ia berikan kepada orang lain, karena ini bukan hanya soal apa yang mampu ia lakukan di lapangan, melainkan semua hal yang bisa membantu kami," jelas Maestre.

"Memiliki pemain seperti ini di skuad sangat penting karena dia merepresentasikan standar tinggi, dan keterlibatannya dalam proyek ini [penting, karena] performanya serta kepemimpinan yang bisa ia bawa dalam hal membantu kami mencapai standar [yang kami inginkan].

"Dampak terbesar adalah cara kami bermain sebagai tim, dengan semua orang terhubung dengan sangat baik. Chemistry yang kami bangun di antara para pemain adalah hal terpenting hari ini."