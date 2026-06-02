Goal.com
LiveTiket
Women's transfer window preview gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Alexia Putellas, Mary Earps, dan 10 pemain sepak bola wanita teratas yang diprediksi akan pindah klub pada bursa transfer musim panas 2026

Women's football
A. Putellas
M. Earps
B. Mead
S. Kerr
G. Stanway
N. Charles
Barcelona
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Bayern Munich
Manchester City Women
Women's Champions League
WSL
Liga F
Bundesliga
Premiere Ligue
NWSL
London City Lionesses
Real Madrid Femenino
OL Lyonnes
Paris Saint Germain
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
S. Cerci
O. Batlle
M. Leon
C. Weir
FEATURES

Musim bursa transfer telah resmi dimulai. Kompetisi-kompetisi terbesar di Eropa telah usai, juara-juara baru telah ditentukan, dan kini perhatian beralih ke para pemain yang akan pindah klub menjelang musim 2026-27. Banyak nama besar di dunia sepak bola wanita diprediksi akan pindah klub pada musim panas ini, menjanjikan beberapa bulan ke depan yang penuh hiburan dan kegembiraan.

Bagi sebagian pemain tersebut, sudah cukup jelas ke mana mereka akan berlabuh. Kabar kepindahan seperti Georgia Stanway ke Arsenal sudah beredar selama berbulan-bulan, dan tampaknya tinggal menunggu pengumuman resmi saja.

Nama-nama lain, seperti Alexia Putellas dan Sam Kerr, masih belum pasti. Keduanya telah dikaitkan erat dengan satu tujuan, namun kabar mengenai hal tersebut kini mereda. Mungkinkah kita akan melihat kejutan dan tujuan yang tak terduga muncul?

Itulah yang akan menjadi daya tarik dalam beberapa bulan ke depan, di mana tekad klub-klub pasti akan diuji terkait bintang-bintang yang mereka miliki di bawah kontrak.

Bintang muda Felicia Schroder terikat kontrak dengan Hacken hingga 2029, namun di tengah kabar ketertarikan dari Chelsea, apakah klub Swedia tersebut akan tergoda untuk menerima tawaran besar? Sementara itu, striker Chelsea sendiri, Mayra Ramirez, dikaitkan dengan kepindahan ke Spanyol, sementara pasti ada klub-klub yang ingin menanyakan ketersediaan Romee Leuchter, yang telah mencetak gol secara konsisten untuk Paris Saint-Germain dan hanya tersisa satu tahun dalam kontraknya.

Itu adalah situasi yang pasti akan menjadi berita utama selama musim panas, namun menjelang pembukaan jendela transfer, siapa saja pemain yang kami perkirakan akan pindah menjelang musim 2026-27? GOAL memilih 10 nama yang patut diperhatikan...

  • Alexia PutellasGetty Images

    Alexia Putellas (Barcelona)

    Bintang terbesar dalam daftar ini tak lain adalah Alexia Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali yang memiliki peluang nyata untuk meraih trofi Ballon d'Or ketiganya akhir tahun ini setelah menorehkan musim terakhir yang gemilang bersama Barcelona. Putellas mengakhiri kariernya selama 14 tahun bersama klub Catalan tersebut bulan lalu dengan menjuarai Liga Champions, setelah memainkan peran kunci dalam raihan empat gelar yang luar biasa.

    Sebelum musim tersebut berakhir, beredar rumor bahwa London City Lionesses, tim Liga Super Wanita yang didukung penuh oleh miliarder Michele Kang—yang juga pemilik Lyon dan Washington Spirit—menunjukkan minat pada pemain internasional Spanyol tersebut. Saat itu, belum jelas apakah Putellas akan menandatangani kontrak baru di Barca atau mencari tantangan baru.

    Kini setelah keputusannya telah dipastikan, London City menjadi kandidat terdepan untuk merekrut pemain berusia 32 tahun tersebut, yang telah menepis minat dari 'Empat Besar' WSL - Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United - menurut Mundo Deportivo. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Putellas tidak ingin bergabung dengan klub yang berpotensi menjadi rival Barcelona. Oleh karena itu, NWSL disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi gelandang tersebut, yang juga telah menolak tawaran dari Amerika Tengah dan Arab Saudi.

    • Iklan
  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Beth Mead (Arsenal)

    Salah satu dari sekian banyak nama dalam daftar ini yang tampaknya sudah pasti akan pindah, Beth Mead mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Arsenal pada akhir musim ini, setelah berhasil meraih semua trofi yang mungkin diraih selama sembilan tahun berkarier di klub tersebut. Meskipun tidak selalu menjadi starter bagi The Gunners sepanjang tahun ini jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, pemain internasional Inggris ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan dan tetap menjadi sosok penentu di level tertinggi.

    Kualitas-kualitas tersebut tampaknya menarik bagi Manchester City, dengan The Athletic melaporkan ketertarikan mereka pada Mead pada bulan April. Secara pribadi, hal ini sangat masuk akal, karena pasangan pemain berusia 31 tahun itu, Vivianne Miedema, bermain untuk klub tersebut. Dari segi sepak bola, ini adalah langkah yang menarik, karena City memiliki banyak pemain di posisi sayap, meskipun rotasi akan diperlukan musim depan saat mereka kembali ke Liga Champions, setelah memenangkan gelar WSL.

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Niamh Charles (Chelsea)

    Posisi bek kiri akan menjadi sorotan utama pada bursa transfer mendatang, karena tampaknya beberapa pemain akan pindah klub. Salah satu yang awalnya tidak diperkirakan akan pindah adalah Niamh Charles, karena kontraknya dengan Chelsea masih berlaku hingga tahun depan. Namun, menurut The Athletic, tampaknya pemain timnas Inggris ini kini siap pindah ke utara untuk bergabung dengan Manchester City.

    Juara WSL baru ini membutuhkan bek kiri karena Leila Ouahabi telah hengkang setelah kontraknya berakhir, dan Alex Greenwood—yang sebenarnya lebih cocok sebagai bek tengah—telah mengisi posisi tersebut di sebagian besar musim ini. Dengan mendatangkan Charles, kapten tim ini dapat kembali ke posisi favoritnya, sekaligus memperkuat posisi yang sangat dibutuhkan.

    Ini juga seharusnya menjadi kabar baik bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Charles pernah menjadi bek kiri pilihan utama Inggris, namun kini harus bersaing untuk posisi tersebut, terutama saat ia berjuang untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Jika ia berada di urutan teratas dalam hierarki tim City, hal ini seharusnya berdampak positif di level internasional.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Georgia Stanway (Bayern München)

    Nama lain yang masa depannya sudah tak lagi menjadi misteri, Georgia Stanway, diperkirakan akan bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini. Gelandang timnas Inggris itu telah mengonfirmasi pada Januari lalu bahwa ia akan meninggalkan Bayern Munich di akhir musim ini, dan ia pun bisa mengakhiri kariernya di sana dengan meraih treble domestik lagi setelah empat tahun yang sukses di Jerman.

    The Gunners sangat bergantung pada Kim Little dan Mariona Caldentey di lini tengah, di mana absennya salah satu dari kedua pemain tersebut sering kali menyebabkan penurunan performa tim. Tidak mengherankan jika memperkuat lini tengah dengan pemain berkualitas menjadi prioritas klub pada musim panas ini, dan Stanway akan menjadi solusi tepat untuk itu.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Mapi Leon (Barcelona)

    London City Lionesses tidak hanya berencana mendatangkan Putellas dari Barcelona musim panas ini — klub tersebut juga mengincar salah satu pilar kesuksesan tim Catalan itu, yakni Mapi Leon. Pemain berusia 30 tahun ini merupakan salah satu bek tengah terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik, dan ia tampil gemilang saat Barca meraih empat gelar juara musim ini.

    Kepergian Leon dari Catalunya telah dikonfirmasi sebelum akhir musim, yang mengakhiri masa tinggalnya selama sembilan tahun di sana, dan semua tanda mengarah pada kepindahannya ke Inggris untuk bergabung dengan London City. Ini akan menjadi rekrutan besar bagi tim WSL tersebut, yang ingin terus berkembang setelah finis di peringkat keenam pada tahun pertama mereka di liga utama.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Sam Kerr (Chelsea)

    Ini merupakan akhir yang sulit bagi babak gemilang Sam Kerr di Chelsea, yang mengalami cedera ACL pada awal 2024 sehingga harus absen selama 20 bulan. Ia menghabiskan musim lalu untuk kembali ke performa terbaiknya setelah absen begitu lama, dan akibatnya penampilannya pun tidak konsisten. Namun, ia juga telah menunjukkan kelas dan kemampuannya untuk menjadi penentu di momen-momen penting, sebelum akhirnya mengonfirmasi kepindahannya menjelang akhir musim.

    Lalu, ke mana selanjutnya bagi pemain yang bersinar di Piala Asia pada Maret, mengakhiri musim dengan tujuh gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya bersama Chelsea, dan mengakhiri kariernya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Blues di WSL? Kerr membantah rumor kepindahannya ke Denver Summit di NWSL beberapa minggu lalu, namun banyak yang mengasumsikan ia akan kembali ke kasta tertinggi di Amerika Serikat.

    Pemain internasional Australia ini sebelumnya menghabiskan enam musim di Amerika Serikat dan meninggalkan divisi tersebut sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa, hingga akhirnya disalip pada tahun 2024.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    Caroline Weir (Real Madrid)

    Meskipun tim wanita Real Madrid terus tampil mengecewakan, tak mampu menyaingi Barcelona di Liga F, dan belum pernah meraih gelar besar sejak didirikan pada 2020, apa yang telah dilakukan Caroline Weir sejak bergabung dengan Las Blancas sungguh luar biasa. Pemain internasional Skotlandia ini memulai musim 2022-23 dengan gemilang dan, meskipun mengalami cedera ACL yang parah pada tahun berikutnya, ia kembali tampil gemilang pada musim 2024-25 dengan mencetak total 18 gol dan assist di liga, sebuah rekor yang ia lampaui tahun ini dengan 19 gol.

    Kontrak Weir akan berakhir musim panas ini dan ada peluang baginya untuk pindah ke tim peraih gelar, di mana kontribusinya yang konsisten dapat menghasilkan trofi, bukan hanya pujian individu. Lyon, runner-up Liga Champions tahun ini, dilaporkan sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan pemain berusia 30 tahun tersebut oleh ESPN pada bulan Maret.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Ona Batlle (Barcelona)

    Ona Batlle adalah salah satu pemain lain yang akan meninggalkan Barcelona dengan status bebas transfer musim panas ini. Bek sayap yang termasuk salah satu yang terbaik di dunia ini kembali bergabung dengan klub pada tahun 2023, setelah meniti karier di akademi muda Barcelona sebelum menembus tim senior di klub lain. Kini, setelah tiga tahun bersama klub masa kecilnya, ia kembali pindah dan akan kembali ke Inggris, tempat ia sebelumnya membela Manchester United.

    Batlle telah dikaitkan erat dengan kepindahan ke Arsenal dan hal ini telah berlangsung selama beberapa bulan. Posisi bek sayap The Gunners sebenarnya sudah terisi dengan baik saat itu, dengan Emily Fox, Taylor Hinds, Smilla Holmberg, dan Katie McCabe sebagai opsi, tetapi menambahkan pemain sekelas Batlle jelas sangat menarik dan kepindahan McCabe ke Chelsea kini juga membuka peluang.

  • Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Mary Earps (Paris Saint-Germain)

    Di tahun-tahun sebelumnya, masa depan Mary Earps selalu menjadi salah satu topik terpanas di musim panas. Ia menjadi bahan spekulasi yang ramai pada tahun 2023, di mana Arsenal dikabarkan tertarik padanya, namun pada akhirnya ia tetap bertahan di Manchester United. Ia akhirnya meninggalkan Setan Merah pada musim panas berikutnya dan bergabung dengan Paris Saint-Germain.

    Dalam beberapa minggu ke depan, kontrak Earps di ibu kota Prancis akan berakhir, dan meskipun ketersediaannya di bursa transfer tidak menimbulkan kegemparan seperti tahun-tahun sebelumnya, mantan kiper nomor satu Lionesses ini akan menjadi rekrutan yang sangat bagus bagi klub yang mencari penjaga gawang berpengalaman dengan potensi tinggi.

    Untuk sementara waktu, tidak ada laporan konkret mengenai ke mana Earps, yang kini berusia 33 tahun, akan berlabuh, namun London City Lionesses menjadi tim yang paling sering disebut dalam berbagai rumor. Pada hari Senin,BBC Sport kemudian mengungkap bahwa mantan pemain internasional Inggris tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi untuk bergabung dengan klub asal ibu kota tersebut, dengan kepulangannya ke tanah air yang sudah di depan mata.

  • Selina Cerci Hoffenheim 2025-26Getty Images

    Selina Cerci (Hoffenheim)

    Arsenal sangat aktif di bursa transfer pemain bebas, dan Selina Cerci bisa jadi pemain lain yang akan direkrut The Gunners ke dalam skuad mereka musim panas ini. Pemain berusia 26 tahun ini kontraknya di Hoffenheim sudah habis dan telah menarik banyak minat setelah mencetak lebih banyak gol di Bundesliga daripada pemain lain dalam dua tahun terakhir, sehingga berbagi gelar Sepatu Emas 2024-25 dan hanya kurang satu gol untuk mengulang prestasi tersebut pada musim 2025-26.

    ESPN memahami bahwa Cerci sedang berbicara dengan beberapa klub WSL, bukan hanya Arsenal, yang masuk akal. Bagaimanapun, meskipun The Gunners adalah klub besar, mereka sudah memiliki dua penyerang di tim utama, yaitu Alessia Russo dan Stina Blackstenius, dengan Michelle Agyemang juga sedang naik daun.

    Kesempatan bagi Cerci mungkin terbatas di London Utara, dan destinasi lain mungkin lebih masuk akal jika dilihat dari menit bermainnya. Akan menarik untuk melihat keputusan apa yang akan dia ambil.