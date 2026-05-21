Alexia Putellas kembali ke performa terbaiknya - dan membawa Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita pasti akan mengantarkannya meraih Ballon d'Or ketiganya

Dengan 41 kemenangan dari 45 pertandingan di semua kompetisi, serta hanya satu kekalahan, Barcelona berhasil mengangkat trofi liga lagi, Supercopa de España, dan, baru akhir pekan lalu, Copa de la Reina, yang membuktikan bahwa situasi di luar lapangan tidak menghalangi keyakinan di ruang ganti. Hal ini ditegaskan oleh reaksi Putellas dalam wawancara dengan stasiun televisi lokal 3Cat, saat reporternya mengingatkan pemenang Ballon d'Or dua kali itu tentang beberapa perbincangan di pramusim.

"Kami tidak pernah meragukan diri kami sendiri," jawab Putellas, setelah tersenyum masam sambil menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Semua keributan yang datang dari luar hanyalah keributan belaka."

Ada banyak alasan mengapa Barca mampu berkembang pesat meskipun dalam situasi tersebut, yang mungkin tidak akan dapat diatasi oleh beberapa tim lain yang termasuk dalam jajaran elit dalam sepak bola wanita. Sistem pembinaan muda yang berkembang pesat tentu menjadi salah satu faktor utama, dengan pemain muda seperti Clara Serrajordi dan Aicha Camara tampil gemilang di musim senior pertama mereka. Terkait hal itu, klub juga memiliki sistem pemantauan talenta muda yang sangat baik, dengan pemain impor seperti Esmee Brugts, Vicky Lopez, dan Sydney Scherteinleib yang mengambil peran lebih besar musim ini.

Namun, yang berada di urutan teratas daftar tersebut adalah performa Putellas, yang tampil luar biasa sepanjang musim ini. Ia mampu menanggung tekanan dan ekspektasi yang lebih besar yang ditempatkan pada dirinya oleh musim 2025-26 dengan begitu mengesankan, sehingga hal ini mungkin akan membawanya meraih Ballon d'Or ketiga.