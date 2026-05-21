Alexia Putellas
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Alexia Putellas kembali ke performa terbaiknya - dan membawa Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita pasti akan mengantarkannya meraih Ballon d'Or ketiganya

Ketika Barcelona meraih gelar Liga F ketujuh berturut-turut bulan lalu, Alexia Putellas teringat akan berbagai keraguan yang muncul mengenai timnya menjelang musim ini. Keterbatasan finansial menimbulkan hambatan serius di bursa transfer dan menghalangi klub untuk membangun skuad yang diharapkan saat berkompetisi di empat ajang, sehingga banyak yang bertanya-tanya bagaimana performa mereka musim ini, terutama di Liga Champions. Oleh karena itu, fakta bahwa tim asal Catalan ini kembali ke final pada Sabtu dan hanya berjarak satu kemenangan dari meraih empat gelar sekaligus merupakan bantahan yang cukup meyakinkan.

Dengan 41 kemenangan dari 45 pertandingan di semua kompetisi, serta hanya satu kekalahan, Barcelona berhasil mengangkat trofi liga lagi, Supercopa de España, dan, baru akhir pekan lalu, Copa de la Reina, yang membuktikan bahwa situasi di luar lapangan tidak menghalangi keyakinan di ruang ganti. Hal ini ditegaskan oleh reaksi Putellas dalam wawancara dengan stasiun televisi lokal 3Cat, saat reporternya mengingatkan pemenang Ballon d'Or dua kali itu tentang beberapa perbincangan di pramusim.

"Kami tidak pernah meragukan diri kami sendiri," jawab Putellas, setelah tersenyum masam sambil menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Semua keributan yang datang dari luar hanyalah keributan belaka."

Ada banyak alasan mengapa Barca mampu berkembang pesat meskipun dalam situasi tersebut, yang mungkin tidak akan dapat diatasi oleh beberapa tim lain yang termasuk dalam jajaran elit dalam sepak bola wanita. Sistem pembinaan muda yang berkembang pesat tentu menjadi salah satu faktor utama, dengan pemain muda seperti Clara Serrajordi dan Aicha Camara tampil gemilang di musim senior pertama mereka. Terkait hal itu, klub juga memiliki sistem pemantauan talenta muda yang sangat baik, dengan pemain impor seperti Esmee Brugts, Vicky Lopez, dan Sydney Scherteinleib yang mengambil peran lebih besar musim ini.

Namun, yang berada di urutan teratas daftar tersebut adalah performa Putellas, yang tampil luar biasa sepanjang musim ini. Ia mampu menanggung tekanan dan ekspektasi yang lebih besar yang ditempatkan pada dirinya oleh musim 2025-26 dengan begitu mengesankan, sehingga hal ini mungkin akan membawanya meraih Ballon d'Or ketiga.

    Sehat dan bersemangat

    Putellas tampil gemilang tahun lalu. Dengan mencetak 27 gol dan 21 assist, ia membantu Barcelona meraih treble domestik dan melaju ke final Liga Champions, sekaligus memainkan peran kunci dalam perjalanan Spanyol menuju final Kejuaraan Eropa 2025. Dalam persaingan Ballon d'Or yang sangat ketat, di mana hanya 118 suara yang memisahkan empat besar, angka yang lebih kecil daripada yang memisahkan dua teratas dalam dua tahun sebelumnya, hanya sedikit orang yang akan iri jika Putellas menang.

    Musim ini terasa sangat istimewa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Pemain berusia 32 tahun ini mengalami cedera ACL menjelang Euro 2022, yang membuatnya absen dari turnamen tersebut, sebagian besar musim berikutnya, dan masih bermain dalam peran terbatas di Piala Dunia Wanita 2023, di mana Spanyol keluar sebagai juara. Dengan beberapa masalah kecil yang masih berlanjut hingga musim 2023-24, tahun lalu adalah musim penuh pertama Putellas sejak ia memenangkan Ballon d'Or dua kali berturut-turut, pada 2021 dan 2022, dan ia bahkan tampak memainkan sepak bola terbaik dalam kariernya sepanjang musim tersebut.

    Tanggung jawab tambahan

    Performa tersebut berhasil dipertahankan Putellas hingga musim 2025-26, di mana ia—dan banyak rekan setimnya—mendapat sorotan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh komposisi skuad, yang terkendala oleh masalah keuangan yang melanda Barcelona musim panas lalu.

    Saat tim putra kembali berjuang untuk mendaftarkan pemain baru, tim putri hanya melakukan satu perekrutan untuk tim utama, yaitu dengan memanggil kembali pemain internasional Spanyol Laia Alexiandri melalui transfer gratis dari Manchester City.

    Hal itu kontras dengan keputusan mereka melepas beberapa pemain, termasuk bintang senior seperti Ingrid Engen, Ellie Roebuck, Fridolina Rolfo, Bruna Vilamala, dan Jana Fernandez, serta kepergian permanen pemain muda seperti Onyeka Gamero, Martina Fernandez, Alba Cano, dan Lucia Corrales, yang semuanya menghasilkan biaya transfer bagi klub dari klub-klub papan atas di Inggris dan Amerika Serikat.

    Hal ini membuat Barca hanya memiliki 21 pemain di skuad tim utama untuk bersaing di empat ajang. Ke-21 pemain tersebut termasuk Serrajordi dan Camacha, yang akan naik ke tim senior secara penuh waktu untuk pertama kalinya. Dorongan harus datang dari pemain seperti Putellas jika musim ini ingin menjadi musim yang istimewa bagi tim asal Catalan tersebut.

    Banyak sekali rintangan

    Semoga saja mereka terhindar dari cedera, tapi sayangnya Barcelona juga tidak beruntung dalam hal itu.

    Aitana Bonmati, yang baru saja meraih Ballon d'Or ketiganya, absen selama lima bulan akibat patah kaki; Patri Guijarro, yang bisa dibilang gelandang bertahan terbaik di dunia, absen selama tiga bulan karena retak stres di kakinya; Aleixandri, satu-satunya pemain baru Barca di musim panas, mengalami robekan ACL yang mengakhiri musimnya; Cata Coll, kiper utama tim Catalan, absen selama enam minggu karena masalah lutut; dan Mapi Leon, bek tengah kelas dunia mereka, absen selama dua bulan karena operasi lutut.

    Itu belum termasuk absen yang lebih singkat, seperti Ona Batlle dan Ewa Pajor, yang keduanya absen selama sebulan di awal musim. Tentu saja, setiap tim harus menghadapi cedera, tetapi cedera datang lebih cepat dan berdampak lebih parah ketika skuad lebih kecil, seperti yang dialami Barca.

  • Meningkatkan upaya

    Di situlah pemain lain harus tampil lebih baik, dan Putellas telah melakukannya dengan gemilang. Terbiasa bermain bersama Guijarro dan Bonmati di lini tengah, terutama dalam laga-laga besar di mana rotasi pemain jarang dilakukan, pemain berusia 32 tahun ini telah menunjukkan semua kualitas yang menjadikannya kapten.

    Hal itu terlihat jelas dari statistiknya, yang sangat mengesankan. Pemenang Ballon d'Or dua kali ini telah mencetak 21 gol dan 12 assist di semua kompetisi untuk Barca musim ini, membantu klub kesayangannya meraih tiga trofi. Penampilannya dengan dua gol dalam kemenangan leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich sangat menonjol, sementara tiga gol dan tiga assistnya dalam tiga pertandingan berturut-turut melawan Real Madrid pada bulan Maret menjadi sorotan lainnya.

    Tidak ada pemain lain yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di Liga Champions musim ini selain Putellas, yang dengan 14 gol dan assist dari 10 pertandingan unggul tiga poin dari pemain lain mana pun.

    Kontribusi Kapten

    Namun, ini bukan hanya soal permainan sepak bola Putellas. Kepemimpinannya juga menjadi faktor yang sangat penting dalam perjalanan musim Barca sejauh ini, terutama mengingat cedera-cedera yang dialami tim Catalan, para pemain muda yang baru pertama kali diintegrasikan ke tim utama, serta para pemain yang kurang berpengalaman yang harus tampil lebih baik di tengah situasi tersebut.

    "Dia adalah pemain yang selalu berusaha membantu rekan-rekannya, untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka," kata Esmee Brugts, bek kiri Barca berusia 23 tahun, tentang Putellas bulan lalu. "Apa yang orang lihat di pertandingan adalah dia benar-benar bisa menjadi pemimpin, tapi juga dalam latihan, dia selalu menuntut setidaknya 100 persen dari semua orang, dan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia benar-benar teladan.

    "Dalam kasus saya, saya sering berbicara dengannya, mengingat kami juga bermain di sisi yang sama, lebih kurang, dan dia memberi saya tips-tips kecil yang benar-benar membantu saya untuk pertandingan. Ketika saya berbicara tentang pemain berpengalaman yang mengambil peran kepemimpinan, dia tentu saja contoh utama untuk hal ini. Bermain di sampingnya membuat saya tenang dan dia memberi saya kepercayaan diri untuk bermain dengan baik."

    Kepemimpinan itu tidak terlihat, tetapi sangat penting, dan tidak boleh diabaikan ketika membahas betapa berpengaruhnya tahun yang telah dilalui Putellas.

    Panggung sudah siap

    Lalu, apakah ini akan berakhir dengan gelar juara Liga Champions? Putellas merupakan bagian dari skuad Barcelona yang kalah dari Arsenal di final tahun lalu, dan hal itu pasti akan memicu semangat tim untuk meraih kemenangan pada Sabtu nanti melawan Lyon.

    Selain itu, masa depan Putellas yang tidak pasti juga bisa menjadi faktor tambahan. Pemain berusia 32 tahun ini akan habis kontraknya musim panas ini, dan meskipun ada opsi perpanjangan satu tahun dalam kontraknya, spekulasi beredar seputar bintang Spanyol ini menjelang jendela transfer. London City Lionesses, tim kaya raya di Liga Super Wanita, paling sering dikaitkan dengan Putellas, yang secara rutin menepis rumor tersebut dengan menekankan fokusnya pada pertandingan yang tersisa dan kecintaannya pada Barca.

    Jika ini memang akhir kariernya, mengakhiri dengan kemenangan di Liga Champions akan menjadi penutup yang sempurna, dan jika Barcelona berhasil mengalahkan Lyon, Putellas diprediksi akan memainkan peran sentral. Saat keduanya bertemu di final 2024, golnya di masa tambahan waktu menjadi penutup yang sempurna bagi kemenangan, sementara golnya di edisi 2022 hanya menjadi hiburan di tengah kekalahan. Dia layak mendapatkan momen gemilangnya dalam pertandingan luar biasa ini - yang bisa membawanya meraih kejayaan Ballon d'Or di atas segalanya.

