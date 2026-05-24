Alexia Putellas dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Liga Champions Wanita setelah mengantarkan Barcelona meraih gelar keempat di level Eropa
Sebuah penghargaan individu yang pantas bagi sang kapten
Kelompok Pengamat Teknis UEFA telah mengonfirmasi bahwa Alexia Putellas dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Liga Champions Wanita 2025-26. Pengumuman ini muncul setelah kemenangan telak Barcelona 4-0 di final di Oslo, di mana raksasa Catalan itu mengungguli OL Lyonnes dalam pertandingan yang berlangsung satu arah untuk sekali lagi menegaskan dominasi mereka di sepak bola Eropa.
Putellas menjadi motor penggerak tim sepanjang kompetisi, membuktikan mengapa ia tetap menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia sepak bola wanita.
Angka-angka yang luar biasa di balik kesuksesan tersebut
Statistik dari penampilan Putellas menunjukkan betapa krusialnya perannya bagi kesuksesan Barcelona. Dengan 14 kontribusi gol langsung, ia mencatatkan angka tertinggi dibandingkan pemain lain di Liga Champions musim ini. Dalam 11 penampilannya, ia mencetak tujuh gol dan memberikan tujuh assist bagi rekan-rekan setimnya.
Selain gol dan assist, efisiensi teknisnya tetap tak tertandingi di level elit. Putellas mempertahankan akurasi umpan sebesar 86,73%, sekaligus mencatatkan kecepatan tertinggi 25,77 km/jam. Kombinasi antara distribusi bola kelas dunia dan performa fisik inilah yang memungkinkan Barcelona mengalahkan setiap lawan yang mereka hadapi dalam perjalanan menuju trofi.
Dominasi Bonmati berakhir
Penghargaan ini menandai kali kedua Putellas dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Champions Wanita, setelah sebelumnya meraih gelar tersebut pada musim 2021-22. Kemenangannya ini mengakhiri dominasi selama tiga tahun berturut-turut yang dipegang rekan setimnya, Aitana Bonmati, yang telah menyapu bersih penghargaan tersebut antara tahun 2023 dan 2025, sekaligus semakin memperlihatkan kedalaman bakat yang luar biasa dalam skuad Barcelona.
Yohannes juga mendapat penghargaan
Pemain internasional AS dari OL Lyonnes, Lily Yohannes, meraih penghargaan "Revelation of the Season", yang diberikan kepada pemain muda terbaik dalam kompetisi tersebut dan tidak dapat dimenangkan oleh siapa pun yang berusia di atas 21 tahun, setelah mencatatkan tiga kontribusi gol dalam 10 penampilannya di Liga Champions.
Yohannes adalah salah satu pemain kunci di balik perjalanan Lyon menuju final, setelah menikmati musim debut yang gemilang bersama juara Prancis tersebut pasca kepindahannya dari Ajax musim panas lalu. Namun, Barcelona-lah yang akhirnya mendominasi Tim Terbaik Musim Ini.
Putellas masuk dalam skuad utama bersama rekan setimnya Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León, dan kiper Cata Coll. Akhirnya, penghargaan Gol Terbaik Musim Ini diberikan kepada Julia Bartel, pemain pinjaman Chelsea, setelah tendangan volinya yang menakjubkan untuk Atletico Madrid melawan Twente pada fase liga.
Tim Terbaik Musim Ini secara lengkap: Cata Coll; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo