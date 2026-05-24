Alexia Putellas dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Liga Champions Wanita setelah mengantarkan Barcelona meraih gelar keempat di level Eropa

Pemain internasional AS dari OL Lyonnes, Lily Yohannes, meraih penghargaan "Revelation of the Season", yang diberikan kepada pemain muda terbaik dalam kompetisi tersebut dan tidak dapat dimenangkan oleh siapa pun yang berusia di atas 21 tahun, setelah mencatatkan tiga kontribusi gol dalam 10 penampilannya di Liga Champions.

Yohannes adalah salah satu pemain kunci di balik perjalanan Lyon menuju final, setelah menikmati musim debut yang gemilang bersama juara Prancis tersebut pasca kepindahannya dari Ajax musim panas lalu. Namun, Barcelona-lah yang akhirnya mendominasi Tim Terbaik Musim Ini.

Putellas masuk dalam skuad utama bersama rekan setimnya Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León, dan kiper Cata Coll. Akhirnya, penghargaan Gol Terbaik Musim Ini diberikan kepada Julia Bartel, pemain pinjaman Chelsea, setelah tendangan volinya yang menakjubkan untuk Atletico Madrid melawan Twente pada fase liga.

Tim Terbaik Musim Ini secara lengkap: Cata Coll; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo