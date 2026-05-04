Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Alexia Putellas dan Melchie Dumornay memperkuat peluang mereka meraih Ballon d'Or - namun impian Mariona Caldentey dan Arsenal di ajang Eropa telah pupus: Pemenang dan yang kalah dari semifinal Liga Champions Wanita

Dengan 20 gol yang tercipta dalam empat pertandingan, serta drama di menit-menit akhir pada kedua laga tersebut, tak berlebihan jika dikatakan bahwa semifinal Liga Champions Wanita 2025-26 benar-benar memuaskan. Dari keempat pertandingan itu, Lyon—yang telah delapan kali menjuarai kompetisi ini—dan Barcelona—yang tiga kali menjadi juara—berhasil lolos ke final yang sangat dinanti-nantikan di Oslo pada 23 Mei, yang akan diwarnai oleh begitu banyak kisah menarik.

Sebelum mengalihkan perhatian kita ke pertandingan tersebut, yang akan menandai pertemuan keempat antara Barcelona dan Lyon di final kompetisi Eropa, babak semifinal patut untuk direfleksikan karena kedua laga tersebut layak disebut sebagai pertandingan klasik modern.

Yang pertama lolos ke final adalah Lyon, yang berhasil membalas dendam kepada Arsenal setelah kalah dari The Gunners pada babak yang sama di kompetisi musim lalu. Setelah memimpin 2-1 pada leg pertama tahun lalu, OL tertinggal dengan skor yang sama kali ini, tetapi mereka bangkit dengan gemilang untuk memastikan kemenangan dramatis 3-1 pada leg kedua, saat gol Jule Brand pada menit ke-86 menyingkirkan juara bertahan pada hari Sabtu.

Ini akan menjadi tantangan berat bagi Barcelona dan Bayern Munich, yang bermain imbang 1-1 di leg pertama di Allianz Arena, untuk mengikuti jejak tersebut - namun kedua tim entah bagaimana menyuguhkan leg kedua yang mungkin bahkan lebih mendebarkan pada Minggu. Bermain di Camp Nou yang penuh sesak, Barca memimpin 4-1, namun disamakan oleh satu gol Pernille Harder dan seolah-olah gol lain, yang membuat skor agregat menjadi 5-4 saat waktu tambahan dimulai. Namun, VAR campur tangan sebagai pembunuh suasana dalam pertandingan yang sangat terbuka ini, yang bisa saja menghasilkan lebih banyak gol.

Jadi, saat debu mulai mereda setelah akhir pekan yang fantastis dalam aksi Eropa, apa yang kita pelajari? GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari semifinal Liga Champions Wanita...

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    PEMENANG: Alexia Putellas

    Persaingan Ballon d'Or semakin memanas, dan Alexia Putellas dianggap sebagai favorit oleh banyak pihak. Dia pun semakin memperkuat posisinya pada akhir pekan lalu, dengan mencetak dua gol saat Barca mengalahkan Bayern dalam laga seru yang berakhir 4-2, sehingga menang dengan agregat 5-3.

    Pada leg pertama pertandingan ini, Putellas sering kali bermain terlalu dalam, kebanyakan menerima bola di area-area di mana dia tidak bisa benar-benar mengancam tim Bayern yang terorganisir dengan baik. Namun pada leg kedua, saat pelatih Barca Pere Romeu mengganti Vicky Lopez dengan Clara Serrajordi untuk menyesuaikan keseimbangan di lini tengah, Putellas mampu masuk ke posisi-posisi yang lebih berbahaya untuk menghasilkan empat umpan kunci—lebih banyak daripada pemain lain di lapangan—serta dua gol krusial.

    Gol pertamanya dieksekusi dengan indah. Saat kekacauan melanda kotak penalti Bayern, gelandang ini melilitkan kaki kanannya yang kurang dominan pada bola liar dan mengarahkannya ke pojok bawah gawang, memberi Barca keunggulan 2-1 pada hari itu. Setelah Salma Paralluelo memperlebar keunggulan, Putellas kemudian mencetak gol keempat dengan penyelesaian yang brilian dan akrobatik, memberikan ruang bernapas yang penting bagi tim Catalan.

    Setelah dua tahun yang diwarnai cedera pasca kemenangan Ballon d'Or berturut-turut pada 2021 dan 2022, Putellas kembali ke performa level tinggi musim lalu yang menurut sebagian orang layak untuk meraih Golden Ball ketiga. Ia tidak mendapatkannya pada 2025, finis di peringkat keempat dalam pemungutan suara, namun dengan konsistensi kelas dunia yang terus berlanjut hingga musim ini, ia mungkin saja mendapatkannya pada 2026.

  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Jule Brand

    Ketika Jule Brand berhasil menembus tim utama Hoffenheim pada usia 17 tahun, banyak yang antusias menanti sejauh mana ia bisa berkembang. Kemudian, ketika ia bergabung dengan Wolfsburg dua tahun kemudian, hal itu terasa seperti langkah yang tepat. Meskipun telah menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola wanita Jerman selama bertahun-tahun, Die Wolfinnen memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan bakat muda dan Brand dapat naik ke level berikutnya sambil tetap berada di lingkungan yang nyaman di Jerman.

    Namun, langkah tersebut tidak berjalan sesuai harapan banyak orang. Brand tidak berkembang seperti yang diharapkan, bahkan direktur Wolfsburg, Ralf Kellermann, secara terbuka mengkritik kemajuannya dalam wawancara dengan Kicker selama musim 2023-24, yang tentu saja tidak membantu. Bahwa Brand menanggapi dengan setuju terhadap komentar Kellermann seolah-olah hanya menyoroti kurangnya kepercayaan diri yang ia tunjukkan saat bermain.

    Ketika winger muda itu meninggalkan Wolfsburg musim panas lalu, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Namun, meski kurang sukses di Lower Saxony, ia tidak kekurangan peminat. Bahkan, salah satu klub terbesar di sepak bola wanita, Lyon yang delapan kali juara Eropa, datang untuk merekrutnya. Hal ini memberikan Brand kesempatan fantastis untuk bangkit dan membuktikan nilainya di level tertinggi—sesuatu yang memang sedang ia lakukan.

    Gol kemenangan pada Sabtu melawan Arsenal, yang merupakan hasil dari lari yang fantastis, penyelesaian yang indah, serta umpan sempurna dari Melchie Dumornay, adalah momen terbesarnya sejauh ini, namun itu bukan sekadar kebetulan. Brand juga mencetak gol pada leg pertama semifinal ini dan kini telah terlibat langsung dalam enam gol dari enam penampilan sebagai starter di Liga Champions musim ini, sebagai bagian dari 19 gol di semua kompetisi. Perjalanan ini terkadang sulit bagi sang pemain sayap yang baru berusia 23 tahun, namun kini ia menunjukkan mengapa selalu ada begitu banyak sorotan terhadap bakatnya.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    PEMENANG: Mariona Caldentey

    Tahun lalu pada waktu yang sama, Mariona Caldentey akhirnya mendapatkan semua pengakuan yang sudah lama tertunda. Selama 10 tahun ia tampil gemilang bersama Barcelona, namun kesulitan meraih pengakuan yang lebih luas karena banyaknya bintang di sekelilingnya yang sering kali mencuri perhatian media. Namun, hal itu berubah ketika ia meninggalkan Catalunya untuk bergabung dengan Arsenal, di mana ia menonjol sebagai pemain bintang The Gunners saat mereka mengejutkan mantan timnya di final Liga Champions dan meraih gelar Eropa yang tak terduga.

    Akhirnya, Ballon d'Or jatuh ke tangan rekan setimnya di tim nasional, Aitana Bonmati, yang membantu Barcelona mencapai final tersebut dan Spanyol lolos ke ajang Euro 2025, namun posisi Caldentey sebagai runner-up dalam pemungutan suara—meski bagi sebagian orang dianggap satu peringkat terlalu rendah—merupakan momen penting yang memberinya pengakuan luas. Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini yang ia raih di Inggris pun sangat layak.

    Selama musim keduanya di London Utara, situasinya tidak sepenuhnya sama. Caldentey tetap bermain sangat baik untuk Arsenal tahun ini, namun ia melakukannya dalam peran gelandang yang lebih dalam, yang tidak memungkinkan dirinya mencetak angka yang sama dalam hal gol dan assist—hal-hal yang biasanya sangat berpengaruh dalam penghargaan seperti Ballon d'Or.

    Penampilan di panggung besar juga menjadi faktor penting lainnya. Jika Caldentey bisa menunjukkan kehebatannya di babak-babak akhir Liga Champions, hal itu kemungkinan besar akan menyoroti level permainannya yang tinggi dalam peran yang berbeda ini. Sayangnya, setahun setelah ia mencetak dua gol di leg semifinal sebelumnya melawan Lyon, segalanya tidak berjalan sesuai rencana saat OL membalas dendam. Caldentey menjadi bagian dari lini tengah yang sangat kesulitan menghadapi keunggulan Dumornay, yang mengakibatkan ia diganti secara mengejutkan dengan sisa 20 menit di Prancis meskipun Arsenal membutuhkan gol.

    Apakah The Gunners sebaiknya menempatkan Caldentey kembali dalam peran yang lebih menyerang musim depan, untuk memaksimalkan kualitas luar biasanya di sepertiga akhir lapangan? Itu adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh beberapa pihak, meskipun kemitraannya di lini tengah bersama Kim Little secara umum telah berhasil. Hal itu terutama berlaku mengingat Arsenal tidak memiliki pemain inti yang pasti di posisi No.10, serta adanya ketidakpastian seputar masa depan Beth Mead dan Caitlin Foord, karena Caldentey sebelumnya juga tampil gemilang dalam peran sayap, meskipun dalam posisi terbalik.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Melchie Dumornay

    Ada argumen yang menyatakan bahwa Dumornay adalah pemain terbaik di dunia musim ini. Seringkali, pemain berusia 22 tahun ini tampil menonjol setiap kali ia turun ke lapangan, sebuah fakta yang pasti sudah disadari Arsenal setelah penampilan luar biasa yang ia tunjukkan saat melawan The Gunners pada fase liga bulan Oktober lalu.

    Tim asuhan Renee Slegers memanfaatkan absennya Dumornay pada leg pertama semifinal ini — ditambah absennya Selma Bacha dan Tabitha Chawinga — untuk memimpin 2-1 menjelang pertandingan leg kedua di Lyon. Namun, meski ada beberapa hal yang seharusnya bisa dilakukan Arsenal dengan lebih baik saat mereka kalah di Prancis, mereka tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan Dumornay yang kembali tampil gemilang.

    Dialah yang memenangkan penalti yang memecah kebuntuan sebelum umpan sempurna di atas pertahanan untuk Brand menciptakan gol penentu di menit-menit akhir. Tak heran, penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan diberikan kepada pemain internasional Haiti ini, yang mengatakan kepada UEFA setelah pertandingan bahwa ia dipenuhi "kebahagiaan yang luar biasa" setelah merasa "tak berdaya" di leg pertama saat menonton dari pinggir lapangan. "Tak ada yang lebih sulit daripada tak bisa membantu timmu," katanya.

    Dumornay tentu tidak sendirian dalam kegembiraannya bisa bermain di leg kedua. Dia adalah pembeda besar bagi tim Lyon ini - dan kontribusinya yang menentukan dalam membawa OL ke final Liga Champions bisa memperkuat peluangnya meraih penghargaan individu di acara Ballon d'Or tahun ini. Berdasarkan musim ini sejauh ini, sulit untuk membantah bahwa dia tidak layak menjadi pemenang.

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Aitana Bonmati

    Bagi Bonmati, lima bulan terakhir pasti terasa sangat menyiksa. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami patah kaki saat membela tim nasional pada November lalu, yang memaksanya menjalani masa pemulihan terpanjang dalam kariernya hingga saat ini dan melewatkan sejumlah pertandingan penting baik untuk klub maupun negaranya. Bonmati sedang berada di puncak performanya saat kemunduran itu terjadi, setelah memenangkan tiga Ballon d'Or berturut-turut, yang tentunya membuat cedera tersebut terasa semakin menyakitkan.

    Awalnya, cedera tersebut bahkan terlihat bisa mengakhiri musimnya, mengingat estimasi waktu pemulihan. Namun, pada Minggu lalu, Bonmati akhirnya kembali beraksi setelah lama dinanti, bermain lebih dari 25 menit sebagai pemain pengganti dalam kemenangan dramatis Barcelona di semifinal melawan Bayern. Ia juga tampil tajam, nyaris mencetak gol setelah melepaskan diri dalam serangan balik yang menjanjikan.

    Setelah absen begitu lama dari sepak bola, dan melewatkan begitu banyak pertandingan besar selama lima bulan terakhir, gelandang ini kini kembali pada waktu yang tepat. Bulan ini, Barca akan bertanding di final Copa de la Reina dan Liga Champions, dengan peluang meraih empat gelar masih terbuka. Kemudian, bulan depan, Spanyol akan menghadapi Inggris dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang menentukan. Bonmati akan kembali untuk semua itu, yang menjadi dorongan besar bagi pemain, klub, dan negaranya.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Pernille Harder

    Meskipun Bayern Munich tampak menunjukkan kemajuan di Liga Champions musim ini, musim ini pun berlalu tanpa Pernille Harder berhasil meraih satu-satunya trofi yang terus menghindarinya.

    Harder telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia selama dekade terakhir, mewakili beberapa klub besar selama periode tersebut, mulai dari mantan juara Eropa Wolfsburg hingga finalis 2021 Chelsea dan kini Bayern. Memang, ia telah memenangkan gelar liga domestik di masing-masing dari 11 musim terakhir.

    Namun, entah bagaimana, ia masih belum berhasil meraih medali juara Liga Champions. Ia telah bermain di tiga final selama periode tersebut, kalah dua kali dari Lyon dan sekali dari Barcelona, dua tim yang telah memenangkan sembilan dari 10 gelar Eropa terakhir.

    Musim ini benar-benar positif bagi Bayern, yang berhasil mencapai semifinal di level Eropa untuk pertama kalinya dalam lima tahun, dan bagi Harder, yang menjadi salah satu pemain paling impresif di dunia sepanjang musim ini. Namun, dengan ulang tahun ke-34-nya yang akan datang tahun ini, berapa banyak lagi kesempatan untuk mengangkat trofi ini yang mungkin masih dimilikinya?

    Mengingat kemajuan Bayern yang mengesankan, dan fakta bahwa Harder masih bermain di level kelas dunia, banyak yang berharap momen puncak itu masih bisa datang bagi pemain yang juga kurang beruntung karena belum pernah meraih Ballon d'Or, padahal ia adalah kandidat terdepan untuk penghargaan tahun 2020 yang tidak pernah diberikan.

  • Jose Barcala Bayern Munich 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Jose Barcala

    Pada bulan Oktober, setelah Bayern Munich dihancurkan 7-1 oleh Barcelona di fase grup Liga Champions, seandainya saat itu sudah diketahui bahwa kedua tim akan bertemu lagi di semifinal, hanya sedikit orang yang akan memberi Bayern peluang. Oleh karena itu, fakta bahwa juara Jerman itu berhasil membuat pertandingan tersebut begitu ketat merupakan penghargaan yang sesungguhnya bagi para pemain, staf, dan pelatih kepala Jose Barcala.

    Bayern tampil kurang memuaskan di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Ini baru kali kedua klub tersebut mencapai semifinal Eropa, setelah mereka membuang keunggulan pada leg pertama dan kalah dari Chelsea pada 2021, dengan tiga kali tersingkir di perempat final dan kegagalan mengejutkan di fase grup sejak saat itu. Meskipun berhasil merebut dominasi domestik dari Wolfsburg, hal itu belum tercermin di panggung Eropa bagi Bayern, dengan Wolfsburg bahkan berhasil mencapai final Liga Champions pada 2023 meskipun musim tersebut memicu rentetan empat gelar Bundesliga berturut-turut bagi klub asal Bavaria tersebut.

    Sulit untuk tidak merasa bahwa Bayern telah mengambil langkah maju yang signifikan musim ini. Di semifinal ini, mereka berhadapan langsung dengan juara tiga kali dalam dua pertandingan yang sangat berbeda. Pada leg pertama, mereka bermain ketat dan tetap bertahan dalam pertandingan berkat hasil imbang 1-1 yang ditandai oleh disiplin pertahanan dan ketahanan yang mengesankan setelah kartu merah yang diterima Franziska Kett. Pada leg kedua, mereka bermain lebih agresif dan bisa saja mencetak lebih banyak gol, jika bukan karena tiang gawang, beberapa penyelamatan gemilang dari Cata Coll, dan intervensi kontroversial dari VAR.

    Dalam batas tertentu, kita pernah mengalami hal ini sebelumnya. Pada musim 2022-23, Bayern mengalahkan Barca 3-1 dalam pertandingan fase grup yang mengejutkan, namun hal itu pada akhirnya tak berarti apa-apa dalam kegagalan di perempat final. Apakah tahun ini berbeda? Rasanya bisa jadi begitu.

    Akan ada tekanan pada Bayern untuk membuktikan hal ini musim depan, tetapi Barcala menunjukkan hal-hal positif dalam laga ini yang menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pelatih yang membantu klub besar ini akhirnya menancapkan eksistensinya di kancah Eropa dalam sepak bola wanita.