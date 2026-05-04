Alexia Putellas dan Melchie Dumornay memperkuat peluang mereka meraih Ballon d'Or - namun impian Mariona Caldentey dan Arsenal di ajang Eropa telah pupus: Pemenang dan yang kalah dari semifinal Liga Champions Wanita

Sebelum mengalihkan perhatian kita ke pertandingan tersebut, yang akan menandai pertemuan keempat antara Barcelona dan Lyon di final kompetisi Eropa, babak semifinal patut untuk direfleksikan karena kedua laga tersebut layak disebut sebagai pertandingan klasik modern.
Yang pertama lolos ke final adalah Lyon, yang berhasil membalas dendam kepada Arsenal setelah kalah dari The Gunners pada babak yang sama di kompetisi musim lalu. Setelah memimpin 2-1 pada leg pertama tahun lalu, OL tertinggal dengan skor yang sama kali ini, tetapi mereka bangkit dengan gemilang untuk memastikan kemenangan dramatis 3-1 pada leg kedua, saat gol Jule Brand pada menit ke-86 menyingkirkan juara bertahan pada hari Sabtu.
Ini akan menjadi tantangan berat bagi Barcelona dan Bayern Munich, yang bermain imbang 1-1 di leg pertama di Allianz Arena, untuk mengikuti jejak tersebut - namun kedua tim entah bagaimana menyuguhkan leg kedua yang mungkin bahkan lebih mendebarkan pada Minggu. Bermain di Camp Nou yang penuh sesak, Barca memimpin 4-1, namun disamakan oleh satu gol Pernille Harder dan seolah-olah gol lain, yang membuat skor agregat menjadi 5-4 saat waktu tambahan dimulai. Namun, VAR campur tangan sebagai pembunuh suasana dalam pertandingan yang sangat terbuka ini, yang bisa saja menghasilkan lebih banyak gol.
Jadi, saat debu mulai mereda setelah akhir pekan yang fantastis dalam aksi Eropa, apa yang kita pelajari? GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari semifinal Liga Champions Wanita...