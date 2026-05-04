Alexia Putellas dan Melchie Dumornay memperkuat peluang mereka meraih Ballon d'Or - namun impian Mariona Caldentey dan Arsenal di ajang Eropa telah pupus: Pemenang dan yang kalah dari semifinal Liga Champions Wanita

Tahun lalu pada waktu yang sama, Mariona Caldentey akhirnya mendapatkan semua pengakuan yang sudah lama tertunda. Selama 10 tahun ia tampil gemilang bersama Barcelona, namun kesulitan meraih pengakuan yang lebih luas karena banyaknya bintang di sekelilingnya yang sering kali mencuri perhatian media. Namun, hal itu berubah ketika ia meninggalkan Catalunya untuk bergabung dengan Arsenal, di mana ia menonjol sebagai pemain bintang The Gunners saat mereka mengejutkan mantan timnya di final Liga Champions dan meraih gelar Eropa yang tak terduga.

Akhirnya, Ballon d'Or jatuh ke tangan rekan setimnya di tim nasional, Aitana Bonmati, yang membantu Barcelona mencapai final tersebut dan Spanyol lolos ke ajang Euro 2025, namun posisi Caldentey sebagai runner-up dalam pemungutan suara—meski bagi sebagian orang dianggap satu peringkat terlalu rendah—merupakan momen penting yang memberinya pengakuan luas. Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini yang ia raih di Inggris pun sangat layak.

Selama musim keduanya di London Utara, situasinya tidak sepenuhnya sama. Caldentey tetap bermain sangat baik untuk Arsenal tahun ini, namun ia melakukannya dalam peran gelandang yang lebih dalam, yang tidak memungkinkan dirinya mencetak angka yang sama dalam hal gol dan assist—hal-hal yang biasanya sangat berpengaruh dalam penghargaan seperti Ballon d'Or.

Penampilan di panggung besar juga menjadi faktor penting lainnya. Jika Caldentey bisa menunjukkan kehebatannya di babak-babak akhir Liga Champions, hal itu kemungkinan besar akan menyoroti level permainannya yang tinggi dalam peran yang berbeda ini. Sayangnya, setahun setelah ia mencetak dua gol di leg semifinal sebelumnya melawan Lyon, segalanya tidak berjalan sesuai rencana saat OL membalas dendam. Caldentey menjadi bagian dari lini tengah yang sangat kesulitan menghadapi keunggulan Dumornay, yang mengakibatkan ia diganti secara mengejutkan dengan sisa 20 menit di Prancis meskipun Arsenal membutuhkan gol.

Apakah The Gunners sebaiknya menempatkan Caldentey kembali dalam peran yang lebih menyerang musim depan, untuk memaksimalkan kualitas luar biasanya di sepertiga akhir lapangan? Itu adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh beberapa pihak, meskipun kemitraannya di lini tengah bersama Kim Little secara umum telah berhasil. Hal itu terutama berlaku mengingat Arsenal tidak memiliki pemain inti yang pasti di posisi No.10, serta adanya ketidakpastian seputar masa depan Beth Mead dan Caitlin Foord, karena Caldentey sebelumnya juga tampil gemilang dalam peran sayap, meskipun dalam posisi terbalik.