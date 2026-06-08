Alexia Putellas bergabung dengan WSL! Peraih Ballon d'Or dua kali itu telah menyepakati persyaratan kontrak dengan London City Lionesses setelah hengkang dari Barcelona

Putellas telah dikaitkan dengan kepindahan ke London City sejak beberapa waktu lalu, dengan spekulasi seputar masa depannya terus berlanjut selama beberapa bulan sebelum kepindahannya dari Barca dikonfirmasi. Kontrak gelandang tersebut memang akan habis musim panas ini, namun ia memilih untuk tidak bertahan di Catalunya, melainkan mencari tantangan dan pengalaman baru setelah sekian lama bersama Blaugrana.

Telah dilaporkan secara luas bahwa Putellas ingin bergabung dengan klub yang tidak akan menjadi rival Barca, dengan minat dari Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United semuanya ditolak, menurut Mundo Deportivo, yang juga melaporkan bahwa sang pemain menolak tawaran dari Amerika Tengah dan Arab Saudi.

Ada spekulasi bahwa pindah ke NWSL bisa jadi pilihan, tapi London City Lionesses selalu terlihat sebagai favorit, dan kini, Guardian melaporkan bahwa Putellas memang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Inggris tersebut.