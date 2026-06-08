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Alexia Putellas bergabung dengan WSL! Peraih Ballon d'Or dua kali itu telah menyepakati persyaratan kontrak dengan London City Lionesses setelah hengkang dari Barcelona
Putellas telah menyepakati persyaratan kontrak dengan London City Lionesses
Putellas telah dikaitkan dengan kepindahan ke London City sejak beberapa waktu lalu, dengan spekulasi seputar masa depannya terus berlanjut selama beberapa bulan sebelum kepindahannya dari Barca dikonfirmasi. Kontrak gelandang tersebut memang akan habis musim panas ini, namun ia memilih untuk tidak bertahan di Catalunya, melainkan mencari tantangan dan pengalaman baru setelah sekian lama bersama Blaugrana.
Telah dilaporkan secara luas bahwa Putellas ingin bergabung dengan klub yang tidak akan menjadi rival Barca, dengan minat dari Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United semuanya ditolak, menurut Mundo Deportivo, yang juga melaporkan bahwa sang pemain menolak tawaran dari Amerika Tengah dan Arab Saudi.
Ada spekulasi bahwa pindah ke NWSL bisa jadi pilihan, tapi London City Lionesses selalu terlihat sebagai favorit, dan kini, Guardian melaporkan bahwa Putellas memang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Inggris tersebut.
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Kemenangan besar bagi tim pendatang baru WSL yang kini berada di peringkat keenam
Jika kesepakatan ini terwujud, ini akan menjadi prestasi besar bagi London City. Klub yang dimiliki oleh miliarder Michele Kang, yang juga memiliki Washington Spirit dan tim Lyon yang dikalahkan Barca di final Liga Champions bulan lalu, baru saja menjalani musim pertamanya di WSL tahun lalu, dan finis di peringkat keenam klasemen. Menambahkan Putellas ke dalam skuad, saat dia masih bermain di level yang berpotensi memberinya Ballon d'Or ketiga tahun ini, akan membantu meningkatkan performa tim secara instan.
Hal ini juga bisa menjadi kabar baik bagi transfer besar lain yang dilakukan klub musim panas lalu. Grace Geyoro didatangkan dengan biaya rekor dunia menjelang debut London City di WSL, namun pemain internasional Prancis tersebut, meski diakui sebagai pemain kelas dunia oleh banyak pihak, belum mampu memenuhi ekspektasi. Menambahkan Putellas ke lini tengah bersama Geyoro, bagaimanapun, bisa membantu mengubah hal itu dan memaksimalkan potensi mantan kapten Paris Saint-Germain tersebut.
Kabar baik bagi harapan Spanyol di Piala Dunia Wanita 2027
Meskipun kepindahannya ke London City mungkin tidak akan membuat Putellas meraih trofi secepat saat ia masih di Barcelona, langkah ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk ambisi internasionalnya. Kurangnya kesempatan bermain di kompetisi Eropa berarti gelandang ini akan mendapat menit bermain lebih sedikit dari biasanya jika kepindahannya ke Inggris benar-benar terwujud, namun ia tetap akan bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Hal ini mungkin bisa menjadi persiapan yang ideal menjelang Piala Dunia musim panas mendatang.
Putellas merupakan bagian dari tim Spanyol yang menjuarai turnamen 2023, mengalahkan Inggris 1-0 di final, namun ia hanya tampil sebagai starter dalam tiga dari tujuh pertandingan La Roja, akibat cedera ACL yang baru saja ia pulihkan. Akibatnya, ia tidak dapat memainkan peran utama yang seharusnya ia emban dan berkontribusi besar dalam kemenangan gelar tersebut.
Namun, ia berharap dapat melakukannya musim panas mendatang, dengan Spanyol menjadi salah satu favorit untuk kembali menjuarai turnamen tersebut, terutama setelah menghancurkan Inggris 4-0 pada Jumat malam dalam kualifikasi yang hampir memastikan tiket otomatis ke turnamen di Brasil, sementara kemungkinan besar membuat The Lionesses harus melalui jalur play-off. Putellas mencetak dua gol dalam kemenangan telak tersebut.
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Musim panas yang dipenuhi bintang: Putellas bukanlah satu-satunya pemain ternama yang bergabung dengan London City
Tentu saja, satu pemain saja tidak cukup untuk membentuk sebuah tim, dan kedatangan Putellas tidak berarti London City langsung menjadi penantang gelar-gelar besar. Namun, meski mantan kapten Barcelona ini jelas merupakan nama terbesar yang dikaitkan dengan kepindahan ke klub tersebut musim panas ini, dia tentu bukan satu-satunya bintang yang tampaknya akan bergabung dengan proyek Kang.
Mapi Leon, rekan setim Putellas di Barca, juga telah mengucapkan selamat tinggal kepada Blaugrana dan sedang dalam perjalanan ke London City. Sebagai bek tengah kelas dunia, dia adalah pemain lain yang akan sangat meningkatkan kualitas tim ini, sekaligus memberikan pengalaman yang akan bermanfaat bagi para pemain muda di sekitarnya.
Mary Earps, mantan pemain internasional Inggris, adalah pemain lain yang siap bergabung dengan tim WSL yang baru saja promosi ini. Kontrak kiper tersebut di Paris Saint-Germain akan berakhir musim panas ini dan ia tampaknya akan kembali ke tanah airnya untuk memulai babak baru, guna meningkatkan kualitas di bawah mistar gawang setelah musim yang naik-turun bagi Elene Lete. Ada rumor yang menyebutkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu bisa kembali ke Spanyol musim panas ini, tetapi ia baru saja menandatangani kontrak baru di London dan bisa belajar banyak dari Earps.