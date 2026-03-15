AFP
Alexandra Popp, legenda timnas Jerman yang telah 145 kali membela negaranya dan tiga kali menjuarai Liga Champions, resmi bergabung dengan Borussia Dortmund yang berkompetisi di divisi ketiga
Proyek ambisius di Dortmund
Popp tiba di Dortmund dengan pengalaman yang sangat kaya, setelah mencatatkan 145 penampilan internasional (67 gol), 332 penampilan di Bundesliga (158 gol), dan 89 pertandingan Liga Champions (36 gol) hingga saat ini. Meskipun BVB saat ini berkompetisi di divisi bawah piramida liga Jerman, pemenang Liga Champions tiga kali ini memutuskan untuk meninggalkan level elit demi membantu memimpin proyek ambisius tersebut. Di Dortmund, ia bergabung dengan skuad yang sudah memiliki beberapa mantan pemain Bundesliga, termasuk Friederike Kempe dan Annika Enderle. Tim ini dilatih oleh Markus Högner, dan BVB juga mengandalkan keahlian Wolfsburg di tingkat manajemen: Ralf Kellermann pindah ke Borussia Dortmund sebagai direktur olahraga.
Mewujudkan impian masa kecil
Bagi Popp, kepindahan ini menandai kembalinya ia ke akar-akarnya di wilayah Ruhr. Setelah menghabiskan 14 tahun di Wolfsburg, penyerang veteran ini menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh kecintaannya yang mendalam terhadap tim Black and Yellows. “Hatiku berdetak untuk klub ini. Saya perlahan mendekati akhir karier saya dan perlu mendengarkan tubuh saya. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bermain dengan seragam BVB,” ungkap Popp kepada situs web resmi klub.
Dia lebih lanjut menjelaskan hubungannya dengan klub: “Saya selalu terbuka tentang status saya sebagai penggemar Dortmund. Saya memiliki gambaran yang jelas di benak saya tentang diri saya sebagai seorang gadis kecil yang berdiri di Westfalenstadion mengenakan seragam dan topi Dortmund serta mengibarkan bendera. Mengetahui bahwa saya sekarang diizinkan untuk turun ke lapangan secara resmi dengan seragam itu membuat saya bangga.”
Pernyataan visi
Tim wanita Dortmund telah berhasil promosi dua kali berturut-turut sejak didirikan, dan kedatangan seorang pemain dengan 145 penampilan internasional merupakan tanda jelas bahwa mereka bertekad untuk mencapai Bundesliga secepat mungkin. Direktur Eksekutif Svenja Schlenker menyatakan: “Merekrut Alex merupakan pernyataan tegas atas ambisi kami. Fakta bahwa seorang pemain sekelas dirinya secara sadar memilih BVB membuat kami sangat bangga.”
“Alexandra Popp adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sepak bola wanita, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kesuksesan yang ia raih bersama klub papan atas seperti VfL Wolfsburg dan tim nasional Jerman sungguh mengesankan. Kami sangat senang karena berhasil menginspirasi Alex untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan ambisius ini,” tambah juru bicara manajemen BVB, Carsten Cramer.
Membangun untuk masa depan
Popp berharap dapat memainkan peran penting dalam memprofesionalkan infrastruktur klub. Ia sangat bersemangat untuk membantu mengembangkan proyek ini dari nol, dengan memberikan kepemimpinan yang berpengalaman saat BVB membangun pusat latihan khusus untuk divisi wanita. “Semua orang tahu bahwa rencana Borussia Dortmund adalah masuk ke divisi utama secepat mungkin. Saya ingin membantu memastikan kami bisa mencapai divisi utama sesegera mungkin dan mengukuhkan posisi kami di sana. Di luar lapangan, saya ingin membantu dalam hal bagaimana kita dapat terus memprofesionalkan diri, apa langkah selanjutnya dalam hal infrastruktur, dan apa lagi yang dibutuhkan. Itu juga menarik. Saya telah mengalami banyak hal, dan di sini mereka masih membangun segalanya,” tutup Popp.
