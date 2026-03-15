Alexandra Popp, legenda timnas Jerman yang telah 145 kali membela negaranya dan tiga kali menjuarai Liga Champions, resmi bergabung dengan Borussia Dortmund yang berkompetisi di divisi ketiga

Bagi Popp, kepindahan ini menandai kembalinya ia ke akar-akarnya di wilayah Ruhr. Setelah menghabiskan 14 tahun di Wolfsburg, penyerang veteran ini menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh kecintaannya yang mendalam terhadap tim Black and Yellows. “Hatiku berdetak untuk klub ini. Saya perlahan mendekati akhir karier saya dan perlu mendengarkan tubuh saya. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bermain dengan seragam BVB,” ungkap Popp kepada situs web resmi klub.

Dia lebih lanjut menjelaskan hubungannya dengan klub: “Saya selalu terbuka tentang status saya sebagai penggemar Dortmund. Saya memiliki gambaran yang jelas di benak saya tentang diri saya sebagai seorang gadis kecil yang berdiri di Westfalenstadion mengenakan seragam dan topi Dortmund serta mengibarkan bendera. Mengetahui bahwa saya sekarang diizinkan untuk turun ke lapangan secara resmi dengan seragam itu membuat saya bangga.”