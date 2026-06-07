Alexander Zverev "mengatasi rintangan-rintangan yang dihadapinya"! Media internasional memberikan apresiasi setelah pertandingan final yang mendebarkan di Prancis Terbuka

L'Equipe: "Menunggu selama 89 tahun untuk seorang petenis Jerman: Setelah Jannik Sinner tersingkir di babak kedua, Zverev dianggap sebagai favorit utama dan memenuhi ekspektasi selama dua pekan penuh."

Le Figaro: "Setelah final yang menegangkan, Alexander Zverev mengalahkan setan-setannya dan meraih gelar Grand Slam pertamanya."

La Gazzetta dello Sport: "Penampilan hebat Cobolli tak cukup, Roland Garros milik Zverev! Flavio memaksanya ke set kelima, lalu ia runtuh. Sascha mengakhiri pertandingan sambil menangis dan kemudian memeluk Flavio Cobolli, salah satu sahabat terdekatnya di tur. Italia tak bisa merayakan juara Grand Slam baru setelah Pietrangeli, Panatta, dan Sinner."

Tuttosport: "Dongeng berakhir di set kelima: Roland Garros jatuh ke tangan petenis Jerman. Di set penentu, Zverev mendominasi dan menang seperti saat ia memulainya."