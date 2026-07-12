Alexander Sorloth menjelaskan mengapa ia tidak mengoper bola kepada Erling Haaland saat Norwegia memiliki peluang emas untuk memperlebar keunggulan menjadi dua gol atas Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia

Norwegia sedang memimpin 1-0 dalam pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Inggris ketika Martin Odegaard melepaskan umpan brilian kepada Sorloth pada menit ke-44. Selama beberapa detik, Sorloth dan Haaland berada dalam situasi dua lawan satu melawan John Stones, sementara Declan Rice dan Nico O’Reilly berusaha keras untuk kembali ke pertahanan. Sebagian besar pengamat mengira Sorloth akan memberikan umpan datar ke Haaland untuk peluang mencetak gol yang mudah, tetapi Sorloth justru memperlambat lajunya dan mencoba melewati Stones sendiri.

Tendangan yang dihasilkan diblokir dan ditangkap dengan aman oleh kiper Inggris, Jordan Pickford. Kegagalan mencetak gol tersebut berakibat fatal, karena Jude Bellingham menyamakan kedudukan untuk Inggris hanya tiga menit kemudian. Mantan striker Inggris dan pakar sepak bola BBC, Alan Shearer, mengkritik keputusan tersebut, dengan menyatakan: “Sekali lagi Inggris beruntung. Sorloth seharusnya mengoper bola ke Haaland dengan cepat jauh lebih awal. Dia memilih untuk tidak melakukannya, dan akhirnya tidak ada jalan untuk menerobos. Dia justru berlari langsung ke tengah kerumunan pemain.”