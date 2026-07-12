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Alexander Sorloth menjelaskan mengapa ia tidak mengoper bola kepada Erling Haaland saat Norwegia memiliki peluang emas untuk memperlebar keunggulan menjadi dua gol atas Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia
Kesempatan yang terlewatkan untuk unggul dua gol
Norwegia sedang memimpin 1-0 dalam pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Inggris ketika Martin Odegaard melepaskan umpan brilian kepada Sorloth pada menit ke-44. Selama beberapa detik, Sorloth dan Haaland berada dalam situasi dua lawan satu melawan John Stones, sementara Declan Rice dan Nico O’Reilly berusaha keras untuk kembali ke pertahanan. Sebagian besar pengamat mengira Sorloth akan memberikan umpan datar ke Haaland untuk peluang mencetak gol yang mudah, tetapi Sorloth justru memperlambat lajunya dan mencoba melewati Stones sendiri.
Tendangan yang dihasilkan diblokir dan ditangkap dengan aman oleh kiper Inggris, Jordan Pickford. Kegagalan mencetak gol tersebut berakibat fatal, karena Jude Bellingham menyamakan kedudukan untuk Inggris hanya tiga menit kemudian. Mantan striker Inggris dan pakar sepak bola BBC, Alan Shearer, mengkritik keputusan tersebut, dengan menyatakan: “Sekali lagi Inggris beruntung. Sorloth seharusnya mengoper bola ke Haaland dengan cepat jauh lebih awal. Dia memilih untuk tidak melakukannya, dan akhirnya tidak ada jalan untuk menerobos. Dia justru berlari langsung ke tengah kerumunan pemain.”
- Getty Images Sport
Sorloth menjelaskan proses pengambilan keputusannya
Saat berbicara kepada pers setelah kemenangan Inggris 2-1 di babak perpanjangan waktu, Sorloth jujur mengenai alur pikirannya pada momen penuh tekanan itu. "Saya mengontrol bola sekali dan menengadah, lalu saya melihat Stones memblokir umpan itu. Kemudian saya mengontrol bola lagi, dan itu sungguh disayangkan. Saya menunggu dia bergerak alih-alih saya yang memaksanya bergerak," jelas Sorloth. Striker Atletico Madrid itu menegaskan bahwa niat utamanya adalah mengoper bola ke Haaland, tetapi ia merasa peluang itu telah tertutup.
Sorloth melanjutkan dengan mengatakan: “Satu-satunya hal yang saya inginkan dalam situasi itu adalah mengoper bola ke Erling. Lalu, rasanya umpan itu tidak ada, dan kemudian saya memutuskan untuk menembak.”
Solbakken menyesali selisih yang tipis
Kekalahan telak ini membuat Norwegia bertanya-tanya seperti apa jadinya jika hal itu tidak terjadi. "Ini terasa berat, dan hal-hal seperti itulah yang membuatmu berharap bisa melakukannya dengan lebih baik," kata Sorloth kepada VG. "Saya tahu bahwa peluang baru akan datang, tetapi tentu saja rasanya berat ketika ini terjadi di panggung terbesar dan kami sedang berjuang untuk mencapai semifinal Piala Dunia." Pelatih kepala Norwegia, Stale Solbakken, ditanya apakah cuaca yang sangat panas dan kelembapan di stadion berkontribusi terhadap kesalahan penilaian tersebut.
"Tentu saja bisa, jika dianalisis. Alex berlari kencang sejauh 40-50 meter, lalu ia mencari waktu yang tepat untuk mengoper bola ke Erling. Ia tidak menemukannya, dan akhirnya waktu habis," kata Solbakken. Namun, sang manajer juga menyoroti selisih yang sangat tipis di level ini. "Itu adalah peluang besar untuk unggul 2-0, dan sekali lagi ini soal selisih yang tipis. Saya rasa agak sulit untuk menyalahkan cuaca panas di sini."
- Getty Images Sport
Piala Dunia yang bersejarah bagi Norwegia meski harus menelan kekalahan
Terlepas dari kekecewaan akibat kekalahan dari Inggris — yang kini akan menghadapi Argentina di semifinal — Norwegia berhasil mencatatkan hasil terbaik sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia dengan lolos ke perempat final. Prestasi ini sangat mengesankan, terutama mengingat ini merupakan penampilan pertama tim nasional tersebut di turnamen tersebut sejak 1998. Sebelumnya, prestasi terbaik Norwegia di Piala Dunia adalah mencapai babak 16 besar pada edisi 1938 dan 1998.
Secara individu, Haaland mengakhiri perjalanannya di turnamen ini dengan catatan tujuh gol yang mengesankan, menempatkannya tepat di belakang para pencetak gol terbanyak saat ini, Lionel Messi dan Kylian Mbappé, yang memimpin dengan masing-masing delapan gol. Sebaliknya, Sorloth gagal memberikan dampak apa pun di lini serang selama turnamen ini, dengan catatan nol gol dan nol assist meskipun telah tampil dalam lima pertandingan.
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