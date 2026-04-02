AFP
Alexander Isak kembali berlatih dengan penampilan baru yang mencolok saat pemain senilai £125 juta itu bersiap untuk kembali beraksi setelah cedera
Perjalanan panjang menuju pemulihan berakhir
Mantan penyerang Newcastle United itu absen sejak Desember lalu setelah menjalani operasi akibat patah tulang fibula yang dialaminya saat bertanding melawan Tottenham. Setelah berbulan-bulan menjalani rehabilitasi jauh dari sorotan publik, penyerang tersebut terlihat kembali berlatih di lapangan bersama rekan-rekan setimnya pekan ini. Kembalinya ia terjadi pada saat yang krusial bagi klub, seiring dengan dimulainya kembali kompetisi setelah jeda internasional. Dengan janggut barunya saat latihan, Isak tampak siap kembali beraksi untuk sisa musim ini.
Para penggemar antusias menyambut kembalinya Isak
Manajer Liverpool, Slot, mengungkapkan kegembiraannya melihat pemain berusia 26 tahun itu kembali bergabung, sambil mencatat bahwa waktu kembalinya sangat tepat, baik bagi The Reds maupun bagi ambisi sang pemain untuk membela Swedia di Piala Dunia.
"Saya pikir Alex berada dalam kondisi yang sangat baik karena Swedia lolos ke Piala Dunia tadi malam dan selain itu, dia akan berlatih bersama tim lagi untuk pertama kalinya besok," kata Slot kepada Liverpoolfc.com. "Jika Anda telah bekerja keras selama tiga, empat bulan atau semacamnya dan kemudian kembali berlatih bersama tim, itu tentu sangat menyenangkan bagi semua orang. Jadi, dalam hal itu, Alex berada dalam kondisi yang baik."
Harapan besar akan dampak yang signifikan
Meskipun staf medis kemungkinan akan mengatur waktu bermainnya dengan hati-hati, Slot sangat menyadari kontribusi penting yang diberikan Isak bagi lini serang tim saat ini.
"Tentu saja ini baru sesi pertamanya, setelah tiga atau empat bulan absen, bersama tim, tapi senang rasanya dia kembali karena kita semua tahu siapa yang kita rekrut dan kita telah merekrut seorang striker yang luar biasa," tambahnya. "Jadi, memiliki dia kembali di tim yang biasanya menciptakan banyak peluang – dan mungkin tidak langsung sejak awal saat dia bisa bermain – tapi memiliki dia kembali untuk dua bulan terakhir ini, menurut saya, sangat membantu bagi kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kembalinya Isak bertepatan dengan persiapan skuad menjelang pertandingan perempat final Piala FA melawan Manchester City pada Sabtu ini. Pertandingan tersebut menjadi rintangan besar dalam upaya Liverpool meraih gelar juara, dan kembalinya Isak ke tim memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan. Meskipun ia diperkirakan belum akan langsung diturunkan sebagai starter, ia berpotensi mendapatkan menit bermain sebelum The Reds menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions pekan depan.