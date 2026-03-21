Alexander Isak kembali! Arne Slot mengungkapkan pertandingan mana yang akan bisa diikuti oleh striker Liverpool senilai £125 juta itu setelah pulih dari cedera
Isak semakin dekat dengan kembalinya ke dunia kompetisi
Slot telah mengonfirmasi bahwa Isak dijadwalkan dapat tampil dalam leg pertama perempat final Liga Champions Liverpool melawan PSG pada 8 April. Penyerang seharga £125 juta itu telah absen sejak akhir Desember akibat patah tulang kaki dan belum kembali berlatih bersama tim secara penuh.
Slot mengatur ekspektasi terkait kondisi fisik para pemain
Meskipun pemain berusia 26 tahun itu belum cukup fit untuk menjadi starter di Parc des Princes, kehadirannya di bangku cadangan memberikan dorongan taktis yang signifikan. Mantan pemain Newcastle ini absen dalam sebagian besar paruh tengah musim ini, namun jadwal pemulihannya menunjukkan bahwa ia akan memainkan peran penting di fase akhir musim ini.
"Dia akan tersedia," kata Slot kepada wartawan menjelang perjalanan ke Brighton. "Pertanyaannya adalah apa yang Anda maksud dengan ‘siap’. Jika Anda ingin pemain yang bermain tepat setahun lalu melawan kami di final Carabao Cup, dan terlalu tangguh bagi kami pada hari itu, maka saya akan mengatakan saya ragu tentang hal itu setelah berbulan-bulan absen. Tapi saya berharap bisa memainkannya untuk beberapa menit."
Pelatih asal Belanda itu menekankan bahwa proses pemulihan tidak bisa dipaksakan, sambil menambahkan: "Apa yang saya dapatkan dari situ, saya tidak bisa menjelaskannya karena dia belum pernah berlatih bersama tim sekalipun. Anda tidak bisa bermain 45 menit atau 90 menit setelah satu sesi latihan saja.
"Jika kami ingin mengatur pertandingan, itu harus tiga lawan tiga karena kami hanya memiliki Federico [Chiesa], Curtis [Jones], dan Joe [Gomez] yang tersedia [sisa skuad tim utama sedang dalam masa pemulihan setelah melawan Galatasaray]. Kami memiliki tim U-21, tetapi Alex belum siap bermain selama jeda internasional. Jika dia sudah siap, dia pasti akan bersama tim Swedia."
Daya tembak yang dibutuhkan untuk serangan terakhir
Slot yakin kembalinya Isak bisa menjadi pemicu untuk penutupan musim yang kuat, meski sang striker masih membutuhkan waktu untuk kembali menemukan ketajamannya. Liverpool telah mendominasi banyak pertandingan musim ini tanpa hasil yang memuaskan, dan sang pelatih sangat ingin mengintegrasikan kembali salah satu penyerang termahal di dunia.
"Saya sama antusiasnya dengan para penggemar atas kembalinya dia karena bisa dikatakan bahwa dalam 90% pertandingan kami, kami memiliki lebih banyak peluang daripada tim lawan," tambahnya. "Jika kami memiliki salah satu penyerang terbaik di dunia yang bermain, biasanya itu berarti kami akan mengumpulkan lebih banyak poin."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sementara Isak terus menjalani proses pemulihan dan bersiap untuk kembali beraksi, Liverpool akan menghadapi Brighton di Liga Premier pada hari Sabtu. The Reds saat ini berada di peringkat kelima klasemen dengan 49 poin dari 30 pertandingan, tertinggal enam poin dari Manchester United yang berada di peringkat ketiga, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.
