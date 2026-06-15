Alexander Isak dan Viktor Gyökeres mencetak gol saat Swedia menghancurkan Tunisia dalam laga pembuka Piala Dunia yang gemilang

Isak berhasil melupakan musim debutnya yang sulit bersama Liverpool dengan menampilkan performa dominan di panggung dunia. Penyerang ini menjadi arsitek kekalahan Tunisia, mencetak gol solo yang brilian dan memainkan peran kunci dalam proses terciptanya beberapa gol lainnya, sementara tim asuhan Graham Potter berhasil membuktikan ekspektasi yang diberikan sebelum turnamen.

Terobosan terjadi pada menit ketujuh melalui Yasin Ayari dari Brighton. Meskipun memiliki keturunan Tunisia, gelandang ini tidak menunjukkan sentimen apa pun saat ia melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti setelah Mouhib Chamakh sebelumnya menggagalkan peluang Isak dan Gyokeres dalam rangkaian awal pertandingan yang kacau.