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Alexander Isak dan Viktor Gyökeres mencetak gol saat Swedia menghancurkan Tunisia dalam laga pembuka Piala Dunia yang gemilang
Isak tampil gemilang saat para bintang Swedia mulai menemukan ritme permainan mereka
Isak berhasil melupakan musim debutnya yang sulit bersama Liverpool dengan menampilkan performa dominan di panggung dunia. Penyerang ini menjadi arsitek kekalahan Tunisia, mencetak gol solo yang brilian dan memainkan peran kunci dalam proses terciptanya beberapa gol lainnya, sementara tim asuhan Graham Potter berhasil membuktikan ekspektasi yang diberikan sebelum turnamen.
Terobosan terjadi pada menit ketujuh melalui Yasin Ayari dari Brighton. Meskipun memiliki keturunan Tunisia, gelandang ini tidak menunjukkan sentimen apa pun saat ia melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti setelah Mouhib Chamakh sebelumnya menggagalkan peluang Isak dan Gyokeres dalam rangkaian awal pertandingan yang kacau.
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Tunisia berjuang keras untuk mengendalikan aksi mogok yang meluas
Tunisia tiba di turnamen ini dengan membanggakan rekor pertahanan yang kokoh selama babak kualifikasi, namun reputasi itu hancur berantakan dalam waktu kurang dari setengah jam. Gol kedua Swedia tercipta melalui serangan balik yang mematikan, di mana Isak melaju bebas di sayap kiri; pemain Liverpool itu dengan mudah memotong ke dalam, meninggalkan barisan pertahanan Tunisia tertinggal, sebelum melepaskan tendangan melengkung yang akurat ke sudut jauh gawang.
Tunisia berhasil menemukan secercah harapan tepat sebelum jeda untuk sesaat mengancam kebangkitan. Omar Rekik melompat paling tinggi untuk menyundul umpan silang yang disajikan dengan baik oleh Hannibal Mejbri, memanfaatkan kelengahan langka di barisan belakang Swedia dan memberikan tim Afrika itu secercah harapan saat memasuki ruang ganti.
Gyokeres memanfaatkan kesalahan pertahanan
Harapan akan kebangkitan Tunisia pun sirna pada menit ke-59 ketika tekanan tinggi Swedia membuahkan hasil. Isak kembali menjadi motor serangan, yang membuat kapten Ellyes Skhiri melakukan kesalahan fatal di tepi kotak penalti. Bola jatuh tepat di kaki Gyokeres dari Arsenal, yang dengan tenang memperlebar keunggulan.
Gol tersebut menenangkan sisa-sisa kegelisahan bagi Swedia, yang mulai bermain dengan kepercayaan diri layaknya pesaing sejati. Skor semakin diperindah di akhir pertandingan saat Mattias Svanberg langsung memberikan dampak. Beberapa detik setelah masuk dari bangku cadangan, ia mengarahkan bola ke gawang setelah sentuhan halus dari Isak. Meskipun asisten wasit awalnya mengangkat bendera, tinjauan VAR dengan tepat menentukan bahwa sentuhan Isak membuat Svanberg berada dalam posisi onside, sehingga skor menjadi 4-1. Masih ada waktu bagi Ayari untuk mencetak gol keduanya malam itu pada masa tambahan waktu, memanfaatkan bola lepas untuk melengkapi kemenangan telak 5-1.
- AFP
Swedia akan menghadapi Belanda
Hasil ini membuat Swedia tetap kokoh di puncak Grup F, unggul tiga poin dari para pesaingnya setelah Belanda dan Jepang bermain imbang, sementara Tunisia kini harus berjuang keras untuk mempertahankan harapan mereka lolos ke babak gugur.
Swedia selanjutnya akan menghadapi lawan yang lebih tangguh, Belanda, yang akan berusaha menebus dua poin yang hilang untuk tetap bersaing memperebutkan posisi pertama. Sementara itu, Tunisia akan berusaha bangkit dan menghindari tersingkir lebih awal dengan mengalahkan Jepang. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada 20 Juni.