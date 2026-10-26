Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FIFPRO World 11 2024FIFPRO
Jacob Schneider
Diterjemahkan oleh

Alex Morgan, Tobin Heath, Aitana Bonmati, dan setiap pemain yang terpilih dalam FIFPRO Women's World 11 sejak 2015

Analysis
FEATURES

FIFPRO World 11 adalah satu-satunya penghargaan sepakbola tingkat dunia yang ditentukan sepenuhnya oleh para pesepakbola profesional.

FIFPRO Women’s World 11 dipilih setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik dalam sepakbola modern. Penghargaan yang pertama kali diberikan pada 2015 ini merayakan keunggulan sepakbola di tingkat dunia.

Penghargaan 2026 akan menjadi edisi ke-11. Sebelas pemain dengan suara terbanyak di posisi masing-masing akan terpilih masuk FIFPRO World 11, yang akan diumumkan pada 9 November. 

Berikut kilas balik setiap susunan tim dari edisi sebelumnya, yang menampilkan bintang-bintang dunia seperti Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati, dan banyak lagi.

  • FIFPRO World 11 Women's 2025FIFPRO World 11

    2025

    Penjaga gawang: Hannah Hampton (Inggris)

    Bek: Ona Batlle (Spanyol), Millie Bright (Inggris), Leah Williamson (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Ghizlane Chebbak (Maroko), Alexia Putellas (Spanyol), Aitana Bonmati (Spanyol)

    Penyerang:  Alessia Russo (Inggris), Barbra Banda (Zambia), Chloe Kelly (Inggris)

  • FIFPRO World 11 Women's 2024FIFPRO World 11

    2024

    Penjaga gawang: Mary Earps (Inggris)

    Bek: Olga Carmona (Spanyol), Alex Greenwood (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang Alexia Putellas (Spanyol), Keira Walsh (Inggris), Aitana Bonmati (Spanyol)

    Penyerang: Lauren James (Inggris), Marta (Brasil), Barbra Banda (Zambia), Linda Caicedo (Kolombia)

  • FIFPRO World 11 Women's 2023FIFPRO World 11

    2023

    Penjaga gawang: Mary Earps (Inggris)

    Bek: Olga Carmona (Spanyol), Alex Greenwood (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Keira Walsh (Inggris), Aitana Bonmati (Spanyol), Ella Toone (Inggris)

    Penyerang: Alessia Russo (Inggris), Alex Morgan (Amerika Serikat), Sam Kerr (Australia), Lauren James (Inggris)

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FIFPRO World 11 Women's 2022FIFPRO World 11

    2022

    Penjaga gawang: Christiane Endler (Chile)

    Bek: Maria Leon (Spanyol), Wendie Renard (Prancis), Leah Williamson (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Alexia Putellas (Spanyol), Keira Walsh (Inggris), Lena Oberdorf (Jerman)

    Penyerang: Alex Morgan (Amerika Serikat), Sam Kerr (Australia), Beth Mead (Inggris)

  • FIFPRO World 11 Women's 2021FIFPRO World 11

    2021

    Penjaga gawang: Christiane Endler (Chile)

    Bek: Magdalena Eriksson (Swedia), Wendie Renard (Prancis), Millie Bright (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Barbara Bonansea (Italia), Carli Lloyd (Amerika Serikat), Estefania Banini (Argentina)

    Penyerang: Marta (Brasil), Alex Morgan (Amerika Serikat), Vivianne Miedema (Belanda)

  • FIFPRO World 11 Women's 2020FIFPRO World 11

    2020

    Penjaga gawang: Christiane Endler (Chile)

    Bek: Millie Bright (Inggris), Wendie Renard (Prancis), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Barbara Bonansea (Italia), Veronica Boquete (Spanyol), Delphine Cascarino (Prancis)

    Penyerang: Megan Rapinoe (Amerika Serikat), Pernille Harder (Denmark), Vivianne Miedema (Belanda), Tobin Heath (Amerika Serikat)

  • FIFPRO World 11 Women's 2019FIFPRO World 11

    2019

    Penjaga gawang: Hedvig Lindahl (Swedia)

    Bek: Irene Paredes (Spanyol), Wendie Renard (Prancis), Nilla Fischer (Swedia), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Marta (Brasil), Camille Abily (Prancis), Dzsenifer Marozsan (Jerman)

    Penyerang: Lieke Martens (Belanda), Alex Morgan (Amerika Serikat), Pernille Harder (Denmark)

  • FIFPRO World 11 Women's 2017FIFPRO World 11

    2017

    Penjaga gawang: Hedvig Lindahl (Swedia)

    Bek: Irene Paredes (Spanyol), Wendie Renard (Prancis), Nilla Fischer (Swedia), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Marta (Brasil), Camille Abily (Prancis), Dzsenifer Marozsan (Jerman)

    Penyerang: Lieke Martens (Belanda), Alex Morgan (Amerika Serikat), Pernille Harder (Denmark)

  • FIFPRO World 11 Women's 2016Getty Images

    2016

    Penjaga gawang: Hope Solo (Amerika Serikat)

    Bek: Leonie Maier (Jerman), Wendie Renard (Prancis), Nilla Fischer (Swedia), Ali Krieger (Amerika Serikat)

    Gelandang: Marta (Brasil), Carli Lloyd (Amerika Serikat), Dzsenifer Marozsan (Jerman)

    Penyerang: Eugenie Le Sommer (Prancis), Alex Morgan (Amerika Serikat), Ada Hegerberg (Norwegia)

  • FIFPRO World 11 Women's 2015FIFPRO World 11

    2015

    Penjaga gawang: Hope Solo (Amerika Serikat)

    Bek: Meghan Klingenberg (Amerika Serikat), Wendie Renard (Prancis), Kadeisha Buchanan (Kanada), Julie Johnston (Amerika Serikat)

    Gelandang: Aya Miyama (Jepang); Carli Lloyd (Amerika Serikat), Amandine Henry (Prancis)

    Penyerang: Eugenie Le Sommer (Prancis), Celia Sasic (Jerman), Anja Mittag (Jerman)