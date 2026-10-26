FIFPRO Women’s World 11 dipilih setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik dalam sepakbola modern. Penghargaan yang pertama kali diberikan pada 2015 ini merayakan keunggulan sepakbola di tingkat dunia.

Penghargaan 2026 akan menjadi edisi ke-11. Sebelas pemain dengan suara terbanyak di posisi masing-masing akan terpilih masuk FIFPRO World 11, yang akan diumumkan pada 9 November.

Berikut kilas balik setiap susunan tim dari edisi sebelumnya, yang menampilkan bintang-bintang dunia seperti Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati, dan banyak lagi.