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FIFPRO World 11 2024FIFPRO
Jacob Schneider
Diterjemahkan oleh

Alex Morgan, Tobin Heath, Aitana Bonmati, dan semua pemain yang terpilih dalam FIFPRO Women's World 11 sejak 2015

Analysis
FEATURES

FIFPRO World 11 adalah satu-satunya penghargaan sepak bola global yang ditentukan sepenuhnya oleh para pesepak bola profesional.

FIFPRO Women’s World 11 dipilih setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik sepak bola modern. Penghargaan yang dimulai pada 2015 ini merayakan keunggulan sepak bola di tingkat dunia.

Penghargaan 2026 menandai edisi ke-11. Sebanyak 11 pemain dengan suara terbanyak di posisi masing-masing terpilih masuk FIFPRO World 11, yang diumumkan secara resmi pada 9 November.

Berikut deretan tim dari edisi-edisi sebelumnya, yang menampilkan bintang-bintang dunia seperti Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati, dan masih banyak lagi.

  • 2026

    Kiper: Hannah Hampton (Chelsea)

    Bek: Alex Greenwood (Manchester City), Mapi León (Barcelona/London City Lionesses), Irene Paredes (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea)

    Gelandang: Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), Ella Toone (Manchester United), Aitana Bonmatí (Barcelona)

    Penyerang: Claudia Pina (Barcelona), Alessia Russo (Arsenal), Barbra Banda (Orlando Pride)

  • 2025

    Penjaga gawang: Hannah Hampton (Inggris)

    Bek: Ona Batlle (Spanyol), Millie Bright (Inggris), Leah Williamson (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Ghizlane Chebbak (Maroko), Alexia Putellas (Spanyol), Aitana Bonmati (Spanyol)

    Penyerang:  Alessia Russo (Inggris), Barbra Banda (Zambia), Chloe Kelly (Inggris)

  • 2024

    Penjaga gawang: Mary Earps (Inggris)

    Bek: Olga Carmona (Spanyol), Alex Greenwood (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang Alexia Putellas (Spanyol), Keira Walsh (Inggris), Aitana Bonmati (Spanyol)

    Penyerang: Lauren James (Inggris), Marta (Brasil), Barbra Banda (Zambia), Linda Caicedo (Kolombia)

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  • 2023

    Penjaga gawang: Mary Earps (Inggris)

    Bek: Olga Carmona (Spanyol), Alex Greenwood (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Keira Walsh (Inggris), Aitana Bonmati (Spanyol), Ella Toone (Inggris)

    Penyerang: Alessia Russo (Inggris), Alex Morgan (Amerika Serikat), Sam Kerr (Australia), Lauren James (Inggris)

  • 2022

    Penjaga gawang: Christiane Endler (Chile)

    Bek: Maria Leon (Spanyol), Wendie Renard (Prancis), Leah Williamson (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Alexia Putellas (Spanyol), Keira Walsh (Inggris), Lena Oberdorf (Jerman)

    Penyerang: Alex Morgan (Amerika Serikat), Sam Kerr (Australia), Beth Mead (Inggris)

  • 2021

    Penjaga gawang: Christiane Endler (Cile)

    Bek: Magdalena Eriksson (Swedia), Wendie Renard (Prancis), Millie Bright (Inggris), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Barbara Bonansea (Italia), Carli Lloyd (Amerika Serikat), Estefania Banini (Argentina)

    Penyerang: Marta (Brasil), Alex Morgan (Amerika Serikat), Vivianne Miedema (Belanda)

  • 2020

    Penjaga gawang: Christiane Endler (Cile)

    Bek: Millie Bright (Inggris), Wendie Renard (Prancis), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Barbara Bonansea (Italia), Veronica Boquete (Spanyol), Delphine Cascarino (Prancis)

    Penyerang: Megan Rapinoe (Amerika Serikat), Pernille Harder (Denmark), Vivianne Miedema (Belanda), Tobin Heath (Amerika Serikat)

  • 2019

    Penjaga gawang: Hedvig Lindahl (Swedia)

    Bek: Irene Paredes (Spanyol), Wendie Renard (Prancis), Nilla Fischer (Swedia), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Marta (Brasil), Camille Abily (Prancis), Dzsenifer Marozsan (Jerman)

    Penyerang: Lieke Martens (Belanda), Alex Morgan (Amerika Serikat), Pernille Harder (Denmark)

  • 2017

    Penjaga gawang: Hedvig Lindahl (Swedia)

    Bek: Irene Paredes (Spanyol), Wendie Renard (Prancis), Nilla Fischer (Swedia), Lucy Bronze (Inggris)

    Gelandang: Marta (Brasil), Camille Abily (Prancis), Dzsenifer Marozsan (Jerman)

    Penyerang: Lieke Martens (Belanda), Alex Morgan (Amerika Serikat), Pernille Harder (Denmark)

  • 2016

    Penjaga gawang: Hope Solo (Amerika Serikat)

    Bek: Leonie Maier (Jerman), Wendie Renard (Prancis), Nilla Fischer (Swedia), Ali Krieger (Amerika Serikat)

    Gelandang: Marta (Brasil), Carli Lloyd (Amerika Serikat), Dzsenifer Marozsan (Jerman)

    Penyerang: Eugenie Le Sommer (Prancis), Alex Morgan (Amerika Serikat), Ada Hegerberg (Norwegia)

  • 2015

    Penjaga gawang: Hope Solo (Amerika Serikat)

    Bek: Meghan Klingenberg (Amerika Serikat), Wendie Renard (Prancis), Kadeisha Buchanan (Kanada), Julie Johnston (Amerika Serikat)

    Gelandang: Aya Miyama (Jepang); Carli Lloyd (Amerika Serikat), Amandine Henry (Prancis)

    Penyerang: Eugenie Le Sommer (Prancis), Celia Sasic (Jerman), Anja Mittag (Jerman)