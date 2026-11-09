Alex Morgan, Tobin Heath, Aitana Bonmati, dan semua pemain yang terpilih dalam FIFPRO Women's World 11 sejak 2015

FIFPRO Women’s World 11 dipilih setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik sepak bola modern. Penghargaan yang dimulai pada 2015 ini merayakan keunggulan sepak bola di tingkat dunia.

Penghargaan 2026 menandai edisi ke-11. Sebanyak 11 pemain dengan suara terbanyak di posisi masing-masing terpilih masuk FIFPRO World 11, yang diumumkan secara resmi pada 9 November.

Berikut deretan tim dari edisi-edisi sebelumnya, yang menampilkan bintang-bintang dunia seperti Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati, dan masih banyak lagi.