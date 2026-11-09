FIFPRO Women’s World 11 dipilih setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik di sepakbola modern. Penghargaan yang dimulai pada 2015 ini merayakan keunggulan sepakbola di tingkat dunia.

Penghargaan 2026 menjadi edisi ke-11. Sebanyak 11 pemain yang meraih suara terbanyak di posisi masing-masing terpilih masuk FIFPRO World 11, yang diumumkan secara resmi pada 9 November.

Berikut susunan tim dari setiap edisi sebelumnya, yang menampilkan bintang-bintang dunia seperti Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati, dan banyak lagi.