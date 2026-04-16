Alex Manninger meninggal dunia secara tragis setelah mobil mantan kiper Arsenal dan Liverpool itu menabrak kereta api di perlintasan kereta api
Kecelakaan tragis di Salzburg
Pihak berwenang setempat di Salzburg mengonfirmasi bahwa kecelakaan fatal tersebut terjadi sekitar pukul 08.20 waktu setempat di sebuah perlintasan kereta api, di mana kendaraan Manninger tertabrak kereta api yang melaju dari arah berlawanan — sebagaimana dilaporkan BBC.
Petugas darurat tiba dengan cepat di lokasi kejadian dan tim pertolongan pertama berusaha menyelamatkan pria berusia 48 tahun tersebut menggunakan defibrilator setelah ia berhasil dievakuasi dari reruntuhan. Meskipun telah berupaya sekuat tenaga, Manninger, yang sendirian di dalam mobil saat kecelakaan terjadi, tidak dapat diselamatkan. Polisi telah mengonfirmasi bahwa masinis kereta api tidak terluka dalam tabrakan tersebut.
Penghormatan untuk seorang ikon Austria
Kabar tersebut telah menggemparkan komunitas sepak bola, terutama di Austria. Peter Schottel, direktur olahraga Asosiasi Sepak Bola Austria, memimpin ucapan belasungkawa untuk mantan bintang tim nasional tersebut, yang telah membela negaranya dalam 33 pertandingan internasional dan menjadi bagian dari skuad Euro 2008.
Asosiasi Sepak Bola Austria mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kabar meninggalnya Alex Manninger sangat mengejutkan. Dengan kepergiannya, sepak bola kehilangan sosok yang istimewa. Di masa sulit ini, ucapan belasungkawa yang tulus kami sampaikan kepada keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang dekat dengannya. Semoga diberi kekuatan untuk menghadapi masa depan!"
Schottel menambahkan: "Alexander Manninger adalah duta besar yang luar biasa bagi sepak bola Austria, baik di dalam maupun di luar lapangan. Profesionalisme, ketenangan, dan keandalannya menjadikannya bagian tak terpisahkan dari tim-timnya dan tim nasional. Prestasi-prestasinya layak mendapatkan penghormatan tertinggi dan akan selalu dikenang."
Pemenang dua gelar Arsenal dikenang
Para penggemar sepak bola Inggris mungkin paling mengingat Manninger berkat penampilannya selama lima tahun di Arsenal antara tahun 1997 dan 2002. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai kiper cadangan bagi David Seaman yang legendaris, ia memainkan peran krusial dalam musim bersejarah 1997-98 saat klub tersebut meraih gelar ganda di bawah asuhan Arsene Wenger.
Selama musim tersebut, Manninger menggantikan Seaman yang cedera dan berhasil menjaga gawang tetap bersih dalam enam pertandingan berturut-turut. Aksi heroiknya termasuk penampilan menonjol dalam kemenangan krusial 1-0 melawan Manchester United di Old Trafford dan kemenangan adu penalti atas West Ham di Piala FA. Kontribusinya membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bulan Maret 1998 di Liga Premier.
Karier yang penuh prestasi di seluruh Eropa
Setelah hengkang dari Arsenal, Manninger menjalani karier yang sukses di berbagai liga top Eropa. Ia membela total 14 klub, termasuk masa-masa yang menonjol di Italia bersama Fiorentina, Udinese, Siena, dan Juventus. Justru selama masa-masa di Turin itulah ia meninggalkan jejak yang tak terlupakan, dengan Juventus menyampaikan belasungkawa dalam pernyataan resmi yang berbunyi: "Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Ia telah meninggalkan kami tidak hanya sebagai atlet hebat, tetapi juga sebagai sosok dengan nilai-nilai langka: kerendahan hati, dedikasi, dan keseriusan profesional yang luar biasa."
Manninger tetap menjadi sosok yang dapat diandalkan di level tertinggi hingga usia akhir tiga puluhan, menunjukkan karier yang panjang dan karakter profesional yang jarang dimiliki kiper lain. Pada 2016, di usia 39 tahun, ia kembali secara mengejutkan ke Liga Premier dengan menandatangani kontrak jangka pendek bersama Liverpool asuhan Jurgen Klopp. Meskipun ia tidak tampil di tim utama The Reds, pengalamannya sangat dihargai di ruang ganti sebelum ia secara resmi pensiun dari sepak bola profesional pada 2017.