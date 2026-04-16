Alex Manninger meninggal dunia secara tragis setelah mobil mantan kiper Arsenal dan Liverpool itu menabrak kereta api di perlintasan kereta api

Kabar tersebut telah menggemparkan komunitas sepak bola, terutama di Austria. Peter Schottel, direktur olahraga Asosiasi Sepak Bola Austria, memimpin ucapan belasungkawa untuk mantan bintang tim nasional tersebut, yang telah membela negaranya dalam 33 pertandingan internasional dan menjadi bagian dari skuad Euro 2008.

Asosiasi Sepak Bola Austria mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kabar meninggalnya Alex Manninger sangat mengejutkan. Dengan kepergiannya, sepak bola kehilangan sosok yang istimewa. Di masa sulit ini, ucapan belasungkawa yang tulus kami sampaikan kepada keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang dekat dengannya. Semoga diberi kekuatan untuk menghadapi masa depan!"

Schottel menambahkan: "Alexander Manninger adalah duta besar yang luar biasa bagi sepak bola Austria, baik di dalam maupun di luar lapangan. Profesionalisme, ketenangan, dan keandalannya menjadikannya bagian tak terpisahkan dari tim-timnya dan tim nasional. Prestasi-prestasinya layak mendapatkan penghormatan tertinggi dan akan selalu dikenang."