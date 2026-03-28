Alessia Russo 'semakin menonjol' di Arsenal, sementara Renee Slegers menjelaskan bagaimana sang pencetak hat-trick itu telah berkembang menjadi sosok pemimpin
Menunjukkan performa terbaik dalam derby London Utara
Kemenangan 5-2 atas Spurs pada dasarnya sudah ditentukan sebelum pertandingan memasuki menit ke-30 berkat ketajaman Russo yang tak kenal ampun. Dimulai dengan sundulan yang sangat akurat, ia kemudian mencetak gol keduanya dengan melewati kiper, dan memanfaatkan kesalahan lawan untuk mencetak gol ketiganya, sehingga melengkapi hat-trick pertamanya bersama Arsenal sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Manchester United pada tahun 2023.
Manajer Slegers langsung memuji kedewasaan yang ditunjukkan oleh sang penyerang setelah kemenangan tersebut. "Dalam latihan, dia lebih banyak berkomunikasi dan memberi instruksi, memimpin tim dengan lebih vokal. Anda bisa melihat bahwa dia semakin berkembang," kata Slegers kepada Sky Sports. "Dia juga sekarang menjadi bagian dari kelompok kepemimpinan di Arsenal. Dia selalu menjadi dirinya sendiri, ingin menampilkan versi terbaiknya, dan dia sangat rendah hati. Dia jelas sedang mengembangkan hal itu dan kami senang melihatnya."
Pemimpin baru di ruang ganti
Bukan hanya staf pelatih yang menyadari perubahan dalam kepribadian Russo; para pemain senior pun turut menyoroti perkembangannya. Legenda klub Kim Little, yang mencapai tonggak sejarah 400 penampilan saat kemenangan atas Spurs, percaya bahwa Russo telah menjadi pilar penting dalam skuad sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Manchester United pada tahun 2023.
"Tahun ini, dia juga telah meningkatkan kepemimpinannya. Hal itu sendiri telah memaksimalkan permainannya," kata Little. "Dia selalu hebat dan selalu mencetak gol, tapi saya suka cara dia menampilkan dirinya dan mengambil tanggung jawab kepemimpinan itu." Pengakuan dari seseorang sekelas Little terhadap perubahan ini menegaskan semakin pentingnya peran Russo bagi proyek Arsenal.
Keserbagunaan dan perkembangan teknis
Meskipun Russo secara alami menjadi titik fokus sebagai penyerang tengah, ia telah menghabiskan waktu untuk beradaptasi dengan peran yang lebih ke belakang musim ini. Fleksibilitas taktis tersebut telah menambah dimensi baru pada permainannya, meskipun insting utamanya tetaplah mencetak gol. Saat melawan Tottenham, ia membuktikan bahwa ia mampu melakukan segalanya: sundulan akurat, penyelesaian akhir yang klinis setelah melewati kiper, dan penyelesaian instingtif memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan.
Menanggapi perdebatan mengenai posisi terbaiknya, Russo berkata: "Sekarang saya sedikit lebih memahami detail [peran] nomor 10, saya merasa sedikit lebih mudah. Mengetahui apa yang harus saya lakukan saat tidak menguasai bola adalah hal yang penting, itu adalah peran besar dalam tim. Saat menguasai bola, saya menyukai kedua [peran] tersebut karena keduanya menonjolkan bagian berbeda dari permainan saya. Saya akan bermain di mana saja - saya tidak peduli."
Mencapai performa terbaik pada waktu yang tepat
Momen gemilang Russo ini datang pada waktu yang sangat tepat bagi Arsenal. Meskipun ia telah mencetak sembilan gol dan empat assist dalam 18 penampilan di WSL musim ini, pengaruhnya bahkan lebih terasa di panggung Eropa, di mana ia memimpin daftar pencetak gol Liga Champions dengan delapan gol hanya dalam sembilan pertandingan.
Mencermati penampilannya dalam derby tersebut, Pemain Terbaik Pertandingan ini tetap fokus pada gambaran yang lebih besar. "Saya senang mencetak gol sebanyak mungkin dan melakukannya di sini, di Emirates, dalam derby London utara sungguh menyenangkan," kata Russo. "Ini adalah tiga poin yang bagus untuk melangkah ke sisa musim ini." Dengan tiga pertandingan tersisa dan The Gunners berada di posisi kedua, ketajaman Russo akan menjadi kunci untuk kembali mengamankan tiket ke kompetisi sepak bola elit Eropa tahun depan.