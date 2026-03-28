Alessia Russo 'semakin menonjol' di Arsenal, sementara Renee Slegers menjelaskan bagaimana sang pencetak hat-trick itu telah berkembang menjadi sosok pemimpin

Kemenangan 5-2 atas Spurs pada dasarnya sudah ditentukan sebelum pertandingan memasuki menit ke-30 berkat ketajaman Russo yang tak kenal ampun. Dimulai dengan sundulan yang sangat akurat, ia kemudian mencetak gol keduanya dengan melewati kiper, dan memanfaatkan kesalahan lawan untuk mencetak gol ketiganya, sehingga melengkapi hat-trick pertamanya bersama Arsenal sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Manchester United pada tahun 2023.

Manajer Slegers langsung memuji kedewasaan yang ditunjukkan oleh sang penyerang setelah kemenangan tersebut. "Dalam latihan, dia lebih banyak berkomunikasi dan memberi instruksi, memimpin tim dengan lebih vokal. Anda bisa melihat bahwa dia semakin berkembang," kata Slegers kepada Sky Sports. "Dia juga sekarang menjadi bagian dari kelompok kepemimpinan di Arsenal. Dia selalu menjadi dirinya sendiri, ingin menampilkan versi terbaiknya, dan dia sangat rendah hati. Dia jelas sedang mengembangkan hal itu dan kami senang melihatnya."