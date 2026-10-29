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Arsenal FC v SL Benfica - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Federico Zanon
Diterjemahkan oleh

Alessia Russo cetak sejarah: hat-trick bersama Arsenal melawan Benfica, jadi pemain Inggris dengan gol terbanyak di Liga Champions Wanita UEFA

A. Russo
Women's football
Arsenal Women vs SL Benfica
Arsenal Women
SL Benfica
Women's Champions League
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ARS

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AVL

AVL

BEN

BEN

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11 Nov 2026

WIE

WIE

Alessia Russo mencatatkan sejarah. Berkat tiga gol yang dicetaknya ke gawang Benfica dalam kemenangan 3-0 Arsenal, ia menjadi pesepakbola Inggris dengan gol terbanyak di Women’s Champions League. Mengenakan ban kapten dan disaksikan pelatih timnas Inggris Sarina Wiegman, mantan pemain Manchester United itu kini mengoleksi total 23 gol di kompetisi elite Eropa tersebut, melampaui mantan penyerang Chelsea Fran Kirby yang mencetak 21 gol.

  • Russo, Sebuah Keistimewaan

    Menurut laporan BBC Sport, Russo menyentuh bola 14 kali di kotak penalti Benfica, lebih banyak daripada rekan setimnya yang lain, meski bermain lebih ke belakang dibandingkan Olivia Smith dalam peran nomor 10. Seusai pertandingan, pelatih Arsenal, Renee Slegers, mengatakan tentang Russo: "Sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Bekerja dengannya adalah sebuah keistimewaan."

  • Tiga besar masih sangat jauh

    Bagi penyerang tim nasional Inggris yang menempati peringkat kesembilan dalam daftar peraih Ballon d'Or terakhir, yang dimenangi Alexia Putellas, ini merupakan pencapaian penting. Namun, jalan menuju posisi teratas masih panjang: rekor tersebut dipegang penyerang Lyon, Ada Hegerberg, dengan 69 gol. Di belakangnya ada Mittag dengan 51 gol, serta Le Sommer dan Harder yang masing-masing mencetak 50 gol.

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Pertandingan berikutnya
ARS

ARS

WSL

01 Nov 2026

AVL

AVL

BEN

BEN

Women's Champions League

11 Nov 2026

WIE

WIE