Alessia Russo mencatatkan sejarah. Berkat tiga gol yang dicetaknya ke gawang Benfica dalam kemenangan 3-0 Arsenal, ia menjadi pesepakbola Inggris dengan gol terbanyak di Women’s Champions League. Mengenakan ban kapten dan disaksikan pelatih timnas Inggris Sarina Wiegman, mantan pemain Manchester United itu kini mengoleksi total 23 gol di kompetisi elite Eropa tersebut, melampaui mantan penyerang Chelsea Fran Kirby yang mencetak 21 gol.
Alessia Russo cetak sejarah: hat-trick bersama Arsenal melawan Benfica, jadi pemain Inggris dengan gol terbanyak di Liga Champions Wanita UEFA
Russo, Sebuah Keistimewaan
Menurut laporan BBC Sport, Russo menyentuh bola 14 kali di kotak penalti Benfica, lebih banyak daripada rekan setimnya yang lain, meski bermain lebih ke belakang dibandingkan Olivia Smith dalam peran nomor 10. Seusai pertandingan, pelatih Arsenal, Renee Slegers, mengatakan tentang Russo: "Sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Bekerja dengannya adalah sebuah keistimewaan."
Tiga besar masih sangat jauh
Bagi penyerang tim nasional Inggris yang menempati peringkat kesembilan dalam daftar peraih Ballon d'Or terakhir, yang dimenangi Alexia Putellas, ini merupakan pencapaian penting. Namun, jalan menuju posisi teratas masih panjang: rekor tersebut dipegang penyerang Lyon, Ada Hegerberg, dengan 69 gol. Di belakangnya ada Mittag dengan 51 gol, serta Le Sommer dan Harder yang masing-masing mencetak 50 gol.
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