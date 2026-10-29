Alessia Russo cetak sejarah: hat-trick bersama Arsenal melawan Benfica, jadi pemain Inggris dengan gol terbanyak di Liga Champions Wanita UEFA

Bagi penyerang tim nasional Inggris yang menempati peringkat kesembilan dalam daftar peraih Ballon d'Or terakhir, yang dimenangi Alexia Putellas, ini merupakan pencapaian penting. Namun, jalan menuju posisi teratas masih panjang: rekor tersebut dipegang penyerang Lyon, Ada Hegerberg, dengan 69 gol. Di belakangnya ada Mittag dengan 51 gol, serta Le Sommer dan Harder yang masing-masing mencetak 50 gol.